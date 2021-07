Công tác chống dịch được thực hiện tốt, nhân dân đồng tình, ủng hộ

Tại cuộc họp giao ban trực tuyến giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy với UBND tỉnh, BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh và các ban, ngành, địa phương do ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì chiều 30/7, các đại biểu đã thảo luận, phân tích sâu về công tác phòng, chống dịch trong thời gian qua, nhất là 12 ngày giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH ĐẠT ĐƯỢC NHIỀU KẾT QUẢ KHẢ QUAN

Theo đánh giá của Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh, trong thời gian qua, công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả khả quan.

Thứ nhất là, BR-VT đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh. Thứ hai là, bảo đảm cung ứng đủ thực phẩm, hàng hóa thiết yếu cho người dân. Thứ ba là, an toàn, an ninh, trật tự xã hội được giữ vững. Thứ tư là, nhờ làm tốt công tác vận động, tuyên truyền đã đạt được sự đồng thuận của người dân, nhờ đó người dân đã chấp hành nghiêm Chỉ thị 16. Thứ năm là, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc ngày càng quyết liệt hơn, trách nhiệm hơn trong phòng, chống dịch. Thứ sáu là, người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, cơ quan đơn vị đã vào cuộc nhanh, kịp thời, triệt để hơn. Thứ bảy là, lực lượng công an, quân sự, bộ đội biên phòng đã nỗ lực bám sát địa bàn, cơ sở, xử lý nghiêm việc di chuyển của người dân không đúng quy định, bảo đảm giãn cách, trật tự trong các khu phong tỏa. Thứ tám là, nhiều gương người tốt việc tốt đã thể hiện linh hoạt, sáng tạo, tất cả vì phòng, chống dịch và bảo vệ sức khỏe, cuộc sống của người dân. Thứ chín là, công tác triển khai tiêm vắc xin lần thứ tư diễn ra an toàn, bảo đảm, hệ thống y tế điều trị COVID-19 mới bắt đầu có khó khăn nhưng đã có những giải pháp để xử lý. Thứ mười là, các lực lượng tuyến đầu đã vượt qua khó khăn, áp lực, rủi ro, góp phần quan trọng vào thành quả phòng chống, dịch trong 12 ngày vừa qua.

Thanh niên, đoàn viên tham gia trực chốt tại Quốc lộ 51.

Những kết quả trên đã được nhân dân đánh giá, cấp trên đánh giá và dư luận xã hội đồng tình, ủng hộ.

KHÔNG CHỦ QUAN, NÂNG CẢNH BÁO PHÒNG CHỐNG DỊCH LÊN MỨC CAO NHẤT

Tuy nhiên, ông Phạm Viết Thanh nhấn mạnh, không được chủ quan. Cả tỉnh, các địa phương vẫn phải nâng cao cảnh báo phòng chống dịch lên mức cao nhất, tuyệt đối phải “chặt ngoài, chặt trong” mới có thể giảm được ca mắc. Phải kiên định chiến lược phát hiện sớm nhất có thể, cách ly, khoanh vùng, điều trị hiệu quả; phải tăng cường xét nghiệm đưa ca F0 ra khỏi cộng đồng để kiểm soát lây nhiễm.

“BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh cần xây dựng các kịch bản, kế hoạch phòng chống dịch để tránh rơi vào tình trạng bị động, lúng túng, thiếu sự phối hợp đồng bộ khi dịch diễn biến phức tạp”, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Trên tinh thần trên, các đại biểu tham dự cuộc họp đã thảo luận, bàn sâu một số giải pháp cụ thể trong công tác phòng chống dịch trên thời gian tới như: quản lý chặt “3 tại chỗ” tại các DN, đơn vị sử dụng nhiều lao động; hỗ trợ nông dân trong vận chuyển, tiêu thụ nông sản; đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin cho người dân; hỗ trợ người dân, các siêu thị, cửa hàng trong mua bán hàng hóa nhu yếu phẩm để tránh người dân ra đường…

Tại cuộc họp, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ Phòng, chống dịch COVID 19 tỉnh cho biết, từ 16 giờ ngày 29/7 đến 16 giờ ngày 30/7, toàn tỉnh ghi nhận 140 ca nhiễm COVID-19, tập trung ở huyện Long Điền với trong đó, có 4 ca trong cộng đồng. Lực lượng chức năng đã truy vết được 92 F1 liên quan đến các ca nhiễm mới trong ngày. Tổng số trường hợp đang cách ly tập trung là 2.834 người.



PHÚ XUÂN