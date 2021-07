Ông Phạm Minh Chính tiếp tục được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ

Chiều 26/7, tại kỳ họp thứ nhất, với 479/479 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 95,99% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phạm Minh Chính.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Quốc hội quyết nghị bầu ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 – 2021, đại biểu Quốc hội khóa XV, giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Trước đó, vào cuối phiên làm việc buổi sáng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ đối với ông Phạm Minh Chính và Quốc hội đã thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự này.

Đầu phiên họp buổi chiều, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Thủ tướng Chính phủ. Chủ tịch nước báo cáo Quốc hội việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Thủ tướng Chính phủ.

Quốc hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Thủ tướng Chính phủ và tiến hành bỏ phiếu kín bầu Thủ tướng Chính phủ đối với ông Phạm Minh Chính. Sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã trình bày dự thảo Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ. Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ đối với ông Phạm Minh Chính.

Ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng chính phủ, Đại biểu Quốc hội tỉnh BR-VT và các Đại biểu Quốc hội tỉnh bỏ phiếu bầu Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: CHÂU VŨ

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh BR-VT và các Đại biểu Quốc hội tỉnh bỏ phiếu bầu Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: CHÂU VŨ

Ông Phạm Minh Chính sinh ngày 10/12/1958, quê quán ở Thanh Hóa; là Tiến sỹ Luật học, Phó Giáo sư ngành Khoa học An ninh; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương khóa XII; Thủ tướng Chính phủ (từ tháng 4/2021); đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV; Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản của Quốc hội khóa XIV.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHẠM MINH CHÍNH

- Từ 9/1977 - 9/1984: Học Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội; Trường Đại học Xây dựng Bucarest - Rumani, Khoa xây dựng dân dụng - công nghiệp, chuyên ngành kết cấu thép.

- Từ 8/1982 - 9/1984: Được bầu làm Bí thư BCH Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn Rumani và Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại nước Cộng hòa Rumani.

- Từ 9/1984 - 01/1985: Tốt nghiệp đại học, chờ tiếp nhận công tác.

-Từ 01/1985 - 8/1987: Cán bộ Tình báo Phòng 6, Cục Tình báo thuộc Tổng cục An ninh, Bộ Công an.

- Từ 7/1985 - 9/1985: Đào tạo nghiệp vụ ngoại giao tại Trường Đại học Ngoại giao (nay là Học viện Ngoại giao) - Bộ Ngoại giao.

- Từ 9/1986 - 7/1987: Đào tạo nghiệp vụ tại Trường Tình báo (nay là Học viện Quốc tế) - Bộ Công an.

- Từ 8/1987 - 01/1989: Cán bộ Tình báo Cụm tình báo phía Nam, Cục Tình báo thuộc Tổng cục An ninh, Bộ Công an.

- Từ 01/1989 - 01/1990: Cán bộ Tình báo Cục Tình báo phía Nam thuộc Tổng cục Tình báo, Bộ Công an.

- Từ 01/1990 - 3/1991: Cán bộ Tình báo Cục Âu Mỹ thuộc Tổng cục Tình báo, Bộ Công an.

- Từ 3/1991 - 11/1994: Cán bộ Bộ Ngoại giao, Bí thư thứ 3, rồi Bí thư thứ 2 Đại sứ quán Việt Nam tại Rumani.

- Từ 11/1994 - 5/1999: Cán bộ Tình báo; Phó Trưởng phòng Phòng Cục Tình báo châu Âu thuộc Tổng cục Tình báo - Bộ Công an; Cán bộ Tổ thư ký lãnh đạo Bộ Công an, thuộc Văn phòng Bộ Công an.

- Từ 8/1996 - 01/1997: Đào tạo nghiệp vụ tại Đại học An ninh (nay là Học viện An ninh) - Bộ Công an.

- Từ 9/1999 - 9/2001: Đào tạo lý luận chính trị cao cấp tại Trường Đảng cao cấp (nay là Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh).

- Từ 5/1999 - 5/2006: Phó Cục trưởng; Quyền Cục trưởng rồi Cục trưởng Cục Tình báo kinh tế - khoa học, công nghệ và môi trường, Tổng cục Tình báo, Bộ Công an.

- Từ 5/2006 - 12/2009: Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo phụ trách tình báo kinh tế-khoa học, công nghệ và môi trường, thuộc Bộ Công an.

- Từ 12/2009 - 8/2010: Phó Tổng cục trưởng phụ trách rồi Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an.

- Từ 8/2010 - 8/2011: Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an phụ trách lĩnh vực hậu cần - kỹ thuật, tài chính, khoa học, công nghệ, môi trường của Bộ Công an. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

- Từ 8/2011 - 02/2015: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Bí thư Đảng ủy Quân sự Tỉnh Quảng Ninh, Ủy viên Đảng ủy Quân khu 3 - Bộ Quốc phòng.

- Từ 2/2015 - 01/2016: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bầu là Ủy viên Bộ Chính trị.

- Từ 02/2016 - 04/2021: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương khóa XII, Trưởng Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương khóa XII; phụ trách Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương; Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; đại biểu Quốc hội khóa XIV; Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản của Quốc hội khóa XIV.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, được bầu tái cử ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu tái cử ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII. Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (nhiệm kỳ 2016 - 2021).

- Từ 04/2021 đến nay: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh; tham gia Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; đại biểu Quốc hội khóa IV, XV.

- Ngày 26/7/2021, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, tiếp tục được bầu làm Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

TTXVN