Những chiến công thầm lặng

Do đặc thù công tác, lĩnh vực hoạt động của lực lượng an ninh luôn thầm lặng. Tuy nhiên, đằng sau thành công của mỗi sự kiện chính trị, xã hội quan trọng được tổ chức trên địa bàn tỉnh luôn có những đóng góp quan trọng của lực lượng an ninh Công an tỉnh.

Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh thu giữ nhiều vũ khí, hung khí là tang vật vụ án mua bán vũ khí quân dụng do đối tượng Thế thực hiện.

Năm 2021 diễn ra nhiều sự kiện chính trị, văn hóa trọng đại của đất nước nói chung và của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng, trong đó nổi bật là Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây cũng là năm đầu tiên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, những tháng đầu năm 2021, tình hình khu vực, quốc tế và trong nước có những diễn biến phức tạp, dịch bệnh COVID-19 tiếp tục tác động, ảnh hưởng xấu đến công tác bảo đảm an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội.

Xác định được tầm quan trọng của công tác bảo đảm an ninh - trật tự đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế, Công an tỉnh nói chung và lực lượng an ninh Công an tỉnh nói riêng đã tập trung nghiên cứu, làm tốt công tác phân tích, dự báo tình hình, chủ động, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo, huy động sức mạnh của toàn hệ thống chính trị và toàn dân, triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia, nhằm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Trong đó, lực lượng an ninh đã bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các dịp lễ, tết… trên địa bàn. Lực lượng an ninh Công an tỉnh cũng đã chủ động thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời tình trạng đưa người Việt Nam xuất cảnh, nhập cảnh trái phép, người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Lực lượng an ninh cũng đã kịp thời xây dựng các kế hoạch, phương án giúp Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu, đề xuất nhiều giải pháp, tích cực hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Trên lĩnh vực phòng chống tội phạm, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh đã đấu tranh bóc gỡ thành công các ổ nhóm tội phạm hoạt động tinh vi, phức tạp trên địa bàn nhiều tỉnh, trong đó nổi bật là đã điều tra làm rõ, triệt phá thành công đường dây mua bán, vũ khí quân dụng trái phép do đối tượng Nguyễn Văn Thế (SN 1995, trú tại tỉnh Đồng Nai) thực hiện. Đây là đường dây mua bán vũ khí hoạt động trên địa bàn nhiều tỉnh. Khám xét nơi ở của Thế tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh đã thu giữ 34 khẩu súng các loại, gần 1.000 viên đạn, 54 bình xịt hơi cay, hàng trăm dao, kiếm và nhiều tang vật khác.

Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực xuất, nhập cảnh, quản lý người nước ngoài được lực lượng an ninh phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện chặt chẽ, gắn với công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp và người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ. Trong 6 tháng đầu năm 2021, lực lượng quản lý người nước ngoài và xuất nhập cảnh đã cập nhật thông tin đối với gần 56,4 ngàn lượt người nước ngoài đăng ký khai báo tạm trú trên nền tảng Internet. Đến nay, đã có gần 3.400 cơ sở cho thuê lưu trú được đăng ký tạm trú qua trang web của Phòng quản lý xuất nhập cảnh, qua đó giúp doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh rút ngắn thủ tục hành chính, giảm bớt chi phí hoạt động và thời gian đi lại.

Trên lĩnh vực phòng chống dịch COVID-19, lực lượng An ninh Công an tỉnh là lực lượng chủ công trong việc nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, phương án tiếp nhận, tổ chức cách ly, bảo đảm ninh trật tự tại các cơ sở cách ly, đồng thời phát hiện, đấu tranh, xử lý các đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh trên không gian mạng.

Mặc dù diễn ra thầm lặng, song những kết quả mà lực lượng an ninh Công an tỉnh đạt được đã góp phần quan trọng vào công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, tạo tiền đề quan trọng trong công tác phòng chống, kiểm soát dịch bệnh COVID-19, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

