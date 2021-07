Không lơ là, chủ quan với dịch COVID-19

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Thọ cũng đã báo cáo nhanh với Đoàn về một số kết quả nổi bật 6 tháng đầu năm 2021 của BR-VT. Theo đó, dù phải chịu tác động lớn của đại dịch COVID-19 nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, BR-VT đã thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm an sinh xã hội, đời sống người dân. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) cả dầu khí bằng 95,31% so với cùng kỳ, trừ dầu khí tăng 5,89% so với cùng kỳ và đóng góp 3,9% GDP cả nước. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 43.892 tỷ đồng, đạt 66,6% dự toán, tăng 19,62% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đi vào thực chất, cuộc sống người dân được nâng cao. Tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người dân, DN gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Dự kiến, toàn tỉnh có 125 ngàn người được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ với kinh phí khoảng 344 tỷ đồng.