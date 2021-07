Khẩn trương thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

Tối 31/7, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ký ban hành Công văn số 1389-CV/TU về việc khẩn trương triển khai thực hiện Công điện số 1063/CĐ-TTg, ngày 31/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ “về phòng, chống dịch COVID-19”.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Công văn nêu rõ: Thực hiện Lời kêu gọi phòng, chống đại dịch COVID-19 ngày 29/7/2021 của Tổng Bí thư, Công điện số 1063/CĐ-TTg, ngày 31/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ “về phòng, chống dịch COVID-19”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:

1. Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh khẩn trương triển khai ngay các nội dung tại Công điện số 1063/CĐ-TTg, ngày 31/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ “về phòng, chống dịch COVID-19”.

2. Các cấp ủy đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ủy ban Kiểm tra và các ban của Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, các sở, ngành, lực lượng vũ trang và địa phương khẩn trương tuyên tuyền rộng rãi, kiểm soát nghiêm ngặt và thực hiện ngay “ai ở đâu ở đấy” trong toàn tỉnh từ 00 giờ, ngày 1/8/2021 tới khi hết giãn cách (trừ những người được chính quyền cho phép).

Thông báo cho toàn thể nhân dân biết, chấp hành nghiêm, triệt để. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu để người dân tự ý di chuyển từ thời gian trên và thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh.

3. Tập trung thực hiện nghiêm ngặt, nhất quán các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, theo phương châm chỉ có thể thực hiện cao hơn, sớm hơn phù hợp theo tình hình thực tiễn tại địa phương.

4. Tăng cường tuyên truyền, thông tin rộng rãi, tạo sự đồng thuận của nhân dân không di chuyển khỏi nơi cư trú và các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch nghiêm ngặt hơn.

5. Đặc biệt, khẩn trương tổ chức bảo đảm hàng hóa thiết yếu và lực lượng vận chuyển hàng hóa, phục vụ đời sống của nhân dân trong toàn tỉnh.

6. Lực lượng Công an, Quân sự, Bội đội Biên phòng, Giao thông và dân quân địa phương tuần tra, kiểm soát bảo đảm nghiêm ngặt hơn, mạnh mẽ hơn các chốt vào tỉnh và việc thực hiện “ai ở đâu ở đấy”, xử lý nghiêm minh, kịp thời các trưòng hợp vi phạm, giữ vững vùng an toàn và bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên từng khu vực, địa bàn cụ thể.

7. Yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội và toàn hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở thực hiện nghiêm ngặt, mạnh mẽ các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh và hoàn toàn chịu trách nhiệm tại địa bàn, lĩnh vực phụ trách.

8. Hơn lúc nào hết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kêu gọi toàn thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp và nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thể hiện sự đồng thuận và chấp hành triệt để các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của chính quyền các cấp trong tỉnh với mục tiêu dập dịch, tiêm vắc xin hiệu quả để sớm đem lại cuộc sống cho nhân dân, phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà trong trạng thái bình thường mới.

Văn bản này được phổ biến đến tất cả các tổ chức đảng và đảng viên trong toàn tỉnh.