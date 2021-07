Quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện NTM trong năm 2021

Sáng 9/7, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Đức khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 6 sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Ông Nguyễn Văn Việt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Châu Đức phát biểu tại Hội nghị..

Báo cáo tại Hội nghị, ông Nguyễn Tấn Bản, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2021, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 46,42% so kế hoạch, tăng 3,7% so với cùng kỳ; hoạt động thương mại - dịch vụ đạt 47,26% so với kế hoạch, tăng 9,07% so với cùng kỳ năm 2020; thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 271 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Tấn Bản, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Về xây dựng xã NTM, đến nay huyện Châu Đức có 14/15 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, trong đó 3 xã (Xà Bang, Bình Ba và Suối Nghệ) đã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao; hiện địa phương đang lập hồ sơ trình UBND tỉnh xét công nhận xã Kim Long đạt chuẩn NTM.

Mô hình trồng nấm linh chi của hộ bà Vũ Thị Hoàng Yến (ấp Liên Hiệp 1, xã Xà Bang, huyện Châu Đức) cho lợi nhuận hơn 200 triệu đồng/năm.

Tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát tốt. Quốc phòng - an ninh được bảo đảm, trên địa bàn không có tình trạng khiếu kiện đông người, không có điểm nóng. Hệ thống chính trị được củng cố kiện toàn, sự lãnh đạo quản lý điều hành của cấp ủy, chính quyền từng bước đổi mới, nâng cao, cơ bản đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Tại Hội nghị các đại biểu đã thảo luận và đưa ra các giải pháp về: Phát triển cây trồng chủ lực tiêu, ca cao trên địa bàn huyện; việc di dời các cơ sở chăn nuôi trong khu dân cư vào khu chăn nuôi tập trung; công tác quản lý Nhà nước về đất đai, về xây dựng trên địa bàn huyện; công tác triển khai phòng, chống dịch COVI-19 tại các chợ đầu mối như chợ Ngãi Giao, chợ Kim Long…

Phát biểu bế mạc Hội nghị, ông Nguyễn Văn Việt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Châu Đức đề nghị các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết chuyên đề nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, từng ngành, cơ quan, đơn vị, từng địa phương cần phải có kế hoạch hành động cụ thể xuyên suốt nhiệm kỳ, gắn với tình hình thực tế, từng vị trí việc làm; tiếp tục tập trung cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

Bí thư Huyện ủy tin tưởng với truyền thống đoàn kết, tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra; hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện NTM trong năm 2021.

