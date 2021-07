Cần có kịch bản cụ thể để thúc đẩy kinh tế tăng trưởng

Tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XV, chiều 22/7, Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tham gia thảo luận tại 2 tổ 16 và 19 cùng các Đoàn ĐBQH tỉnh, thành: Tiền Giang, An Giang, Trà Vinh, Bạc Liêu, Bến Tre, Bình Dương, Bình Phước, Cà Mau, Cần Thơ và Đồng Nai để đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021 cùng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ Tướng Chính phủ (thứ nhất từ phải qua), Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cùng các đại biểu tham dự phiên thảo luận tại Tổ số 19. Ảnh: CHÂU VŨ.

Phát biểu tại buổi thảo luận, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đánh giá, trong 5 năm 2016-2020, Chính phủ đã điều hành nền kinh tế vĩ mô vững chắc, các cân đối lớn của nền kinh tế bảo đảm, thu ngân sách vượt kế hoạch, nợ công giảm mạnh, việc cơ cấu lại nền kinh tế gắn với mô hình tăng trưởng đạt kết quả tích cực; đồng thời, kịp thời kiểm soát đại dịch COVID-19, được nhân dân tin tưởng, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, có 16/21 chỉ tiêu đạt và vượt, 5 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đã đề ra. Trong những tháng đầu năm 2021, mặc dù chịu sự tác động lớn của đại dịch COVID-19, nhưng dưới sự lãnh đạo sâu sát của Đảng, sự giám sát của Quốc hội và sự chỉ đạo điều hành kịp thời, quyết liệt, sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị, cộng đồng DN và nhân dân cả nước, từ Trung ương đến địa phương đã thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, thành lập quỹ vắc xin phòng chống dịch COVID-19 để tiếp nhận,quản lý và sử dụng. Mặc dù nguồn vắc xin trên thế giới gặp khó khăn nhưng tại Việt Nam, Chính phủ đã chỉ đạo một mặt vận động viện trợ, mặt khác sản xuất vắc xin trong nước. Hiện nay, vắc xin của Việt Nam đang trong giai đoạn thử nghiệm, dự kiến đến năm 2022 có đủ vắc xin tiêm chủng cho toàn dân. Cùng với đó là việc lãnh đạo thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, quyết liệt thực hiện mục tiêu kép vừa phòng dịch vừa phát triển kinh tế-xã hội.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phát biểu tại phiên thảo luận Tổ đại biểu số 16. Ảnh: CHÂU VŨ.

Trong 6 tháng đầu năm, nền kinh tế tăng trưởng đáng mừng, đạt 5,64%, cao hơn mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2020 (1,82%) , được thế giới đánh giá cao; thu ngân sách đạt 58,2% dự toán; kim ngạch xuất khẩu tốc độ tăng cao, được 3 tổ chức xếp hạng thế giới đồng loạt nâng điểm triển vọng lên mức tích cực; tuy có 7.600 DN vừa và nhỏ giải thể nhưng đã có hơn 6.000 DN thành lập mới… Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh COVID-19, còn rất nhiều khó khăn, hạn chế. Vừa qua, Chính phủ đã quan tâm, ban hành Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20/7/2021 để tập trung cho công tác phòng dịch, giải quyết nhiều vấn đề khó khăn như mua sắm trang thiết bị y tế theo Luật đầu tư, triển khai các gói hỗ trợ, tập trung cho hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ… Tuy nhiên, gói hỗ trợ của Chính phủ ở một số nơi thực hiện còn chậm, chưa đến được với người dân, DN. Bên cạnh đó, đầu tư công trung hạn còn chậm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư mới đạt khoảng 29%, trong khi cùng kỳ năm trước là 34%; việc phát triển du lịch còn hạn chế do tình hình dịch bệnh; trong điều hành ngân hàng, dù chính sách tài khóa, tiền tệ linh động nhưng tỷ lệ nợ xấu còn cao (trên 4%)…

Bà Nguyễn Thị Yến kiến nghị, thời gian tới, cần có kịch bản cụ thể để thúc đẩy kinh tế tăng trưởng đạt chỉ tiêu Nghị quyết Quốc hội đã đề ra. Trong 6 tháng đầu năm, kinh tế đã tăng trưởng 5,64%, trong khi Nghị quyết Quốc hội đưa ra là 6%. Như vậy, muốn đạt chỉ tiêu đề ra thì từ nay đến cuối năm tăng trưởng kinh tế phải đạt 6,3%. Một trong những giải pháp góp phần tăng trưởng kinh tế là việc giải ngân vốn đầu tư công phải nhanh hơn nữa, từ nay đến cuối năm phải đạt khoảng 51%.

Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Yến cũng đề nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm đến các gói hỗ trợ cho DN để sản xuất, kinh doanh không bị đứt gẫy; quan tâm, thúc đẩy việc hỗ trợ cho người dân đang gặp khó khăn trong đại dịch để giải quyết vấn đề an sinh xã hội. Song song đó, đề nghị cần quan tâm hơn nữa xây dựng cơ chế chính sách thống nhất, cụ thể hơn để giải quyết những vấn đề khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết an sinh xã hội. Bà Nguyễn Thị Yến cho biết, một thông tin đáng mừng là xuất khẩu trong những tháng đầu năm tăng do nhu cầu của thế giới tăng cao. Việc sản xuất chưa bị đứt gẫy là một điều kiện thuận lợi. Do đó, cần tiếp tục quan tâm tới việc xuất khẩu các mặt hàng nông sản, chế biến, tạo mọi điều kiện xuất khẩu, kêu gọi vốn FDI.

Bà Huỳnh Thị Phúc, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh BR-VT phát biểu thảo luận về nội dung các kịch bản tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm 2021 của Chính phủ; giải pháp thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn trong đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ. Ảnh: CHÂU VŨ.

Tại buổi thảo luận, các đại biểu của Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng tích cực đóng góp ý kiến về các kịch bản tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm của Chính phủ, giải pháp thực hiện và hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ, tình hình dịch bệnh COVID-19, kiến nghị xem xét một số giải pháp cần thiết trong phòng chống dịch…

Đại tá Nguyễn Tâm Hùng, Chỉ Huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh BR-VT phát biểu thảo luận về tình hình dịch bệnh COVID 19, kiến nghị xem xét một số giải pháp cần thiết trong công tác phòng chống dịch. Ảnh: CHÂU VŨ.

KHÁNH CHI