Chiều 28/6, Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chủ trì Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh 6 tháng đầu năm 2021.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị.

Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể làm tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn cho các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Trong 6 tháng cuối năm 2021, Đảng ủy Quân sự sẽ tiếp tục lãnh, chỉ đạo LLVT tỉnh duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an toàn đơn vị và địa bàn đóng quân; thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tổ chức diễn tập cấp xã đạt 100% chỉ tiêu.

Kết luận hội nghị, ông Phạm Viết Thanh biểu dương những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh. Đồng thời đề nghị Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh cần tập trung vào một số vấn đề như: nâng cao công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho chức sắc, chức việc, tín đồ trong các tôn giáo; đẩy mạnh tuyên truyền và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị và nhân dân trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

Tin, ảnh: MINH NHÂN