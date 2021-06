Tập trung toàn lực kiểm soát dịch bệnh

Chuẩn bị tiếp nhận 18.800 liều vắc xin.

813 trường hợp F1 âm tính lần 1.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại một số địa phương trong nước, ngày 2/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã tổ chức 2 cuộc họp khẩn bàn các biện pháp phòng, chống dịch.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

NGUY CƠ BÙNG DỊCH CAO

Báo cáo tại cuộc họp, bác sĩ Phạm Minh An, Giám đốc Sở Y tế cho biết, đến nay, BR-VT chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Tuy nhiên, BR-VT nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, số lượng nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý DN là người nước ngoài nhập cảnh và làm việc tại tỉnh khá lớn. Bên cạnh đó, đặc trưng của địa bàn tỉnh BR-VT là có lượng tàu thuyền ra vào thường xuyên để trao đổi hàng hóa; đồng thời có hoạt động thay đổi thuyền viên trên các chuyến tàu nhập cảnh; có nhiều KCN tập trung số lượng lớn công nhân; nguy cơ các đối tượng nhập cảnh trái phép đường biển; tiếp giáp với các địa phương có dịch. Ngoài ra, các hãng hàng không đã tạm dừng các chuyến bay quốc tế chở hành khách nên áp lực nhập cảnh bằng đường biển sẽ tăng lên, kéo theo nguy cơ COVID-19 lây nhiễm, xâm nhập vào tỉnh qua đường biển càng tăng cao.

Hiện nay, tỉnh đã xây dựng kế hoạch thành lập thêm cơ sở điều trị, bệnh viện dã chiến để điều trị COVID-19 trong trường hợp dịch xảy ra trong cộng đồng. Đồng thời, phối hợp Bệnh viện (BV) Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch triển khai cơ sở điều trị sẵn sàng đón người bệnh nhập cảnh bằng đường thủy. Cụ thể, ngoài cơ sở điều trị COVID-19 tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền, dự kiến sẽ thành lập thêm 5 cơ sở điều trị COVID-19 tại các cơ sở BV Y học cổ truyền, Trung tâm Y tế huyện Đất Đỏ, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cơ sở 4 (trụ sở Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS cũ), BV Phổi Phạm Hữu Chí. Quy mô tiếp nhận khoảng 450 giường bệnh. Với phương án thành lập BV dã chiến là sử dụng 1 cơ sở quân sự hoặc trường học, trụ sở công an, quy mô có thể tăng lên tới 800 giường.

Tỉnh đã hoàn thành đợt 2 tiêm 6.400 liều vắc xin phòng COVID-19 cho lực lượng công an và bộ đội biên phòng. Theo kế hoạch của Bộ Y tế, BR-VT sẽ được cấp thêm hơn 18.800 liều vắc xin. Ngành y tế đang xây dựng kế hoạch tiêm ngừa vắc xin đợt 3.

NHIỀU GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ

Tại cuộc họp, các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn dịch lây lan trên địa bàn tỉnh, như: Khẩn trương lên kế hoạch và test sàng lọc những trường hợp có nguy cơ cao; các huyện, thị xã, thành phố kiểm soát chặt đường mòn, lối mở, vùng biển tiếp giáp với các tỉnh, thành phố lân cận nhằm ngăn chặn kịp thời người đến từ vùng dịch, người nhiễm COVID-19 xâm nhập. Đồng thời, vận động cơ quan, đơn vị, DN chuyển sang làm việc trực tuyến. Hệ thống chính trị cần tiên phong đi đầu đóng góp cho Quỹ vắc xin và công tác phòng, chống dịch COVID-19; tăng thêm các chốt kiểm soát dịch tại khu vực cửa ngõ vào TP. Vũng Tàu…

Các đại biểu cũng đề xuất các giải pháp để hỗ trợ y tế cho huyện Côn Đảo dự phòng trường hợp bùng dịch như: Đầu tư máy xét nghiệm PCR cho huyện Côn Đảo; tổ chức test sàng lọc, tiêm vắc xin COVID-19 cho người dân huyện đảo…

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Phòng, chống COVID-19 tỉnh cho hay, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, BCĐ đã triển khai kế hoạch khẩn trương tổ chức test sàng lọc cho những trường hợp có nguy cơ cao như HS, SV từ TP. Hồ Chí Minh trở về BR-VT; công nhân, chuyên gia nơi khác đến làm việc tại tỉnh; nhân viên nhà hàng, khách sạn; người từ địa phương khác tới…

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh cần có giải pháp tăng cường chăm lo, bảo vệ sức khỏe cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, bổ sung kịp thời phương tiện phòng dịch cho đội ngũ làm công tác kiểm dịch.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Phạm Viết Thanh đề nghị BCĐ Phòng chống COVID-19 tỉnh tiếp tục có giải pháp kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh COVID-19; tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tại các chốt kiểm dịch; các KCN, nhà máy, công xưởng; kiểm soát đầy đủ người trở về từ vùng dịch; chuẩn bị các phương án, tình huống khác nhau của dịch bệnh… Chủ trương là tạm dừng hết phương tiện vận chuyển hành khách ra Côn Đảo, kể cả đường hàng không, chỉ cho phép các phương tiện đường thủy vận chuyển hàng hóa nhưng phải có biện pháp kiểm soát dịch bệnh chặt chẽ. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin, tổ chức tiêm cho 100% người dân Côn Đảo thuộc đối tượng được tiêm theo quy định của Bộ Y tế, người có hộ khẩu thường trú ở huyện đảo.

Để huy động các nguồn lực tham gia chống dịch, nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị người đứng đầu cấp ủy các địa phương phải tham gia trực tiếp BCĐ phòng chống dịch của địa phương. “Dự báo số lượng người phải cách ly tập trung sẽ tăng cao, do đó bí thư các huyện, thị, thành ủy phải trực tiếp kiểm tra công tác triển khai thêm các cơ sở làm khu cách ly tập trung tại địa phương mình, trước khi tiếp nhận người vào cách ly”, ông Phạm Viết Thanh yêu cầu.

813 TRƯỜNG HỢP F1 ÂM TÍNH LẦN 1

Chiều 2/6, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Lực lượng chức năng làm việc tại chốt kiểm soát Quốc lộ 51 (địa phận phường Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ, giáp huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

Mở đầu cuộc họp, bác sĩ Phạm Minh An báo tin vui khi 813 trường hợp trở về từ tâm dịch thuộc quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12), TP. Hồ Chí Minh (F1) đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Thông tin tích cực này khiến những người dự họp thở phào nhẹ nhõm, làm dịu đi không khí căng thẳng, lo lắng của các đại biểu trước tình hình dịch bệnh phức tạp.

Trước đó, các địa phương đã chuyển cách ly tập trung 124 người trở về từ quận Gò Vấp, phường Thạnh Lộc (quận 12), TP. Hồ Chí Minh; tạm thời cách ly tại nhà 689 người và đã lấy mẫu xét nghiệm 673 người. Ngoài ra, toàn tỉnh có 1.148 trường hợp tiếp xúc gần với người về từ quận Gò Vấp, trong đó, 363 người đã được lấy mẫu xét nghiệm và cũng cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Sở Y tế đã xây dựng kịch bản bảo đảm phòng chống dịch COVID-19 trong tình huống dịch bệnh lây lan trên địa bàn tỉnh với 4 cấp độ. Đồng thời, ngành đang xây dựng kế hoạch tiêm ngừa vắc xin COVID-19. Dự kiến ngày 4/6, BR-VT sẽ tiếp nhận gần 19.000 liều vắc xin, Sở sẽ phân bổ về cho các địa phương và các lực lượng để tiêm cho các đối tượng theo quy định của Bộ Y tế.

Về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực cho các khu cách ly, đại diện các địa phương cho biết đang rốt ráo, tăng cường chuẩn bị những điều kiện thiết yếu nhất để có thể đưa vào sử dụng ngay khi tiếp nhận người về cách ly. Ông Hoàng Vũ Thảnh, Quyền Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu cho biết, công tác chuẩn bị cơ sở cách ly tại Trường TH Thắng Tam cơ bản đã xong. Đối với việc tiếp nhận trụ sở của của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh để làm cơ sở cách ly, TP. Vũng Tàu đang sửa chữa, dự kiến hoàn thành, đưa vào hoạt động từ ngày 8/6. “Hiện tại, lực lượng bố trí tại các điểm cách ly này mỏng, TP. Vũng Tàu đề nghị Công an tỉnh hỗ trợ quân số làm nhiệm vụ tại các cơ sở cách ly”, ông Thảnh đề nghị.

KIỂM SOÁT CHẶT NGƯỜI VÀO TỈNH

Trước nguy cơ dịch bệnh có thể xâm nhập vào BR-VT thông qua các tuyến đường giao thông, các đại biểu đã bàn sâu giải pháp tổ chức các chốt kiểm dịch ở các tuyến đường giáp ranh với tỉnh, thành lân cận. Hiện nay, toàn tỉnh có 5 chốt kiểm dịch ở các tuyến quốc lộ 51, 55, 56. Tuy nhiên, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương chỉ ra rằng ngoài các tuyến quốc lộ này, nguy cơ dịch bệnh còn có thể xâm nhập qua các đường mòn, lối mở.

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức cho biết, để kiểm soát đường mòn, lối mở, huyện đã lập 1 chốt tại xã Cù Bị để kiểm tra người về từ vùng dịch, đi qua vùng dịch. Đồng thời, địa phương cũng đã thành lập các đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Ngoài ra, lãnh đạo huyện Châu Đức cũng bày tỏ lo ngại dịch bệnh có thể lây lan do các hoạt động tập trung đông người và đề nghị tạm dừng hoạt động cấp căn cước công dân. Trong khi đó, lãnh đạo TP. Vũng Tàu lo lắng nguy cơ dịch bệnh lây lan tại công trường thi công dự án Hóa dầu Long Sơn do nơi đây tập trung số lượng lớn công nhân đang làm việc. Do đó, lãnh đạo TP. Vũng Tàu đề xuất tổ chức diễn tập, tập huấn kỹ năng phòng chống dịch bệnh cho người lao động làm việc tại dự án này. Bên cạnh đó, các đại biểu còn bày tỏ lo ngại trước nguy cơ dịch bệnh xâm nhập qua đường biển là rất cao.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Thọ đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục kiểm soát chặt các yếu tố nguy cơ dịch bệnh có thể xâm nhập, lây lan, đặc biệt là ở các khu vực đường giao thông giáp ranh, đường biển; tập trung rà soát, nắm bắt toàn bộ người đi và trở về từ vùng dịch. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, địa phương bổ sung nhân lực, tăng cường nguồn lực cho các chốt kiểm dịch; quan tâm, chăm lo bảo đảm điều kiện tốt nhất về làm việc và sinh hoạt cho lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các khu vực này.

Bên cạnh đó, các địa phương tiếp tục phát huy vai trò của các “Tổ COVID-19 cộng đồng”; khẩn trương triển khai “Tổ an toàn COVID-19” trong DN; chuẩn bị sẵn sàng các cơ sở cách ly tập trung, chậm nhất là ngày 5/6 phải đưa vào hoạt động. Đồng thời, các địa phương tiếp tục rà soát các Trung tâm VH-TT-HTCĐ và các trường nghề để mở rộng thêm cơ sở cách ly tập trung khi cần thiết… “Trong ngày 3/6, BCĐ Phòng chống COVID-19 tỉnh sẽ thành lập 4 đoàn kiểm tra việc điều hành công tác phòng chống dịch tại các địa phương trên địa bàn tỉnh”, ông Thọ nhấn mạnh.

Chiều 2/6, UBND tỉnh đã ban hành quyết định thành lập 4 cơ sở cách ly tập trung gồm: Trường TH Thắng Tam (TP. Vũng Tàu), sức chứa 350 người; SVĐ Phú Mỹ (TX. Phú Mỹ), sức chứa 100 người; Trường TH Trần Phú (xã Suối Rao, huyện Châu Đức), sức chứa 300 người; Trường TH Nguyễn Mạnh Hùng (xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ). Ngoài ra, BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 các địa phương đang khảo sát thêm một số cơ sở để làm khu cách ly tập trung như: Trường TH Hồ Tràm (huyện Xuyên Mộc), ký túc xá trường CĐ Dầu Khí…

