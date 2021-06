Thu ngân sách đạt 103,4% kế hoạch

Ngày 25/6, UBND huyện Long Điền đã tổ chức hội nghị sơ kết tình hình phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

6 tháng đầu năm 2021, kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Long Điền có chuyển biến tích cực, một số lĩnh vực tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Cụ thể, tổng doanh thu thương mại-dịch vụ trên 7.600 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch (tăng 39,2% so cùng kỳ năm 2020); tổng giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp trên 1.700 tỷ đồng, đạt 50,2% kế hoạch (tăng 35,4% so với cùng kỳ năm 2020); tổng giá trị sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp trên 322 tỷ đồng (tăng 4,1% so với cùng kỳ); thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hơn 357 tỷ đồng, đạt 103,4% kế hoạch.

Huyện đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh COIVD-19 và công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân được thực hiện tốt. Công tác cải cách thủ tục hành chính được quan tâm thực hiện tốt. Huyện đã giải quyết việc làm mới cho 1.262 lao động, đạt 93,5% kế hoạch.

Tại hội nghị, lãnh đạo các phòng, ban và địa phương đã có nhiều ý kiến thảo luận xung quanh những tồn tại, hạn chế trong công tác bảo vệ môi trường, thu thuế, quản lý tài nguyên khoáng sản… và đề xuất những giải pháp khắc phục trong thời gian tới để góp phần hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong năm 2021.

