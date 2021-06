Nâng cao chất lượng điều tra, khám phá tội phạm

Ngày 21/6, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021 và triển khai các nhiệm vụ công tác cuối năm. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến dự và phát biểu chỉ đạo. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, bộ trưởng Bộ Công an - chủ trì hội nghị.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2021.

Hội nghị đã nghe báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả các mặt công tác công an 6 tháng đầu năm 2021 và những giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm, một số báo cáo chuyên đề. Hội nghị tập trung thảo luận nhằm thống nhất chương trình hành động để thực hiện thắng lợi các mặt công tác trọng tâm và yêu cầu cấp bách cần giải quyết tổng thể cho đến hết năm 2021.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nêu rõ lực lượng công an nhân dân đã nỗ lực, tập trung triển khai quyết liệt các chương trình, kế hoạch, các giải pháp công tác đề ra nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu năm 2021: giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh những thành tựu, kết quả chung của cả nước đạt được trong thời gian qua có sự đóng góp quan trọng, trực tiếp, to lớn của lực lượng Công an nhân dân. Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại, vấn đề ra các biện pháp khắc phục để rút kinh nghiệm.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch nước nhấn mạnh nhiệm vụ của ngành công an còn phức tạp, khó khăn và quan trọng hơn. Đảng bộ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục nâng cao năng lực, vai trò lãnh đạo toàn diện các mặt công tác, trong đó cần tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm, đầy đủ Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết lần thứ VII của Đảng ủy Công an Trung ương. Đồng thời là quan tâm xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Lực lượng Công an phải tiếp tục giữ vai trò đi tiên phong, đi đầu trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn nhưng phải bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo phương châm “bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”.

Chủ tịch nước đề nghị nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ huy, phân cấp, phân công cụ thể trong công tác; tổ chức cán bộ gắn với quyền hạn, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy. Thủ trưởng đơn vị đề cao trách nhiệm, nêu gương, tinh thần chủ động, năng động, quyết liệt của người đứng đầu. Kiên quyết thay thế người đứng đầu đơn vị, địa phương nếu để tội phạm lộng hành, để tình hình phức tạp xảy ra những hành vi vi phạm nghiêm trọng của cấp dưới. Công an chính quy cấp xã phải sát dân, phải chủ động giải quyết các vấn đề mâu thuẫn trong dân, không được để dân sợ công an. Công an xã, công an huyện, công an tỉnh, thành phố đều đóng vai trò quan trọng trong xây dựng hệ thống chính trị. Chủ tịch nước yêu cầu Bộ Công an tổng kết vấn đề xây dựng các lực lượng này.

Lực lượng công an cần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm tình hình, đánh giá, dự báo về chính sách, chiến lược của quốc tế và khu vực; các tình huống phức tạp, nhất là ở biên giới, các địa bàn chiến lược; âm mưu hoạt động chống phá các thế lực thù địch phản động; phân tích, đề xuất với lãnh đạo Đảng, Nhà nước để không bị động, bất ngờ. Lực lượng Công an tăng cường hơn nữa công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý cư trú đối với người nước ngoài; ngăn chặn việc nhập cảnh, nhập cư trái phép dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh. Công an cần phải chủ động đảm bảo an ninh kinh tế, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm về kinh tế xã hội. Ngành công an đảm bảo an ninh mạng, việc chống phá trên không gian mạng, đặc biệt là trên mạng xã hội, nâng cao năng lực hoạt động bảo vệ an ninh, an toàn hệ thống thông tin trọng yếu quốc gia.

Lực lượng Công an tiếp tục tăng cường các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, kéo giảm ít nhất 5% số vụ vi phạm tội theo chỉ tiêu đề ra. Trong đó tập trung tổ chức tấn công, trấn áp tội phạm có tổ chức, tội phạm kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại, ma túy... Bên cạnh đó, lực lượng Công an tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, nhất là triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Cư trú sửa đổi. Bộ Công an phối hợp các bộ, ngành triển khai có hiệu quả 2 dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân.

XUÂN TÙNG