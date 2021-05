Vượt hàng trăm hải lý, ngư dân về bờ bỏ phiếu

Với ý thức, tinh thần trách nhiệm của cử tri trong cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, hàng ngàn ngư dân đánh bắt trên biển đã cho tàu về bờ, kịp tham gia “ngày hội của non sông”.

Cán bộ địa phương xã Lộc An, huyện Đất Đỏ tới từng ghe tàu tại địa phương để tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân về việc bầu cử.

ĐẢM BẢO 100% NGƯ DÂN ĐƯỢC THAM GIA BẦU CỬ

Chiều 21/5, ngư dân Lê Văn Hoa (ấp An Hòa, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ) và bạn ghe đã có mặt tại cảng Lộc An sau chuyến đánh bắt xa bờ. Đang vận chuyển số hải sản vừa đánh bắt được lên bờ, thấy chúng tôi đến, ông Hoa hồ hởi cho biết, thông thường tàu ông ra khơi vào ngày 10 hàng tháng, mỗi chuyến đi biển kéo 15-20 ngày. Theo đúng lịch trình, phải ngày 24-25/5 tàu mới trở về. Tuy nhiên, đợt ra khơi này ông quyết định về bờ sớm để cùng bạn ghe kịp đi bầu cử.

Trước đó, ông Hoa đã được chính quyền địa phương tuyên truyền, phát tờ rơi hướng dẫn về quyền và nghĩa vụ trong bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. “Tuy chuyến đi này lượng hải sản đánh bắt được ít hơn những chuyến khác, nhưng tôi không thấy buồn. Nghề đánh bắt thì tháng nào cũng đi, nhưng bầu cử 5 năm mới có một lần nên tôi nhất định phải tham gia, chính tay mình cầm lá phiếu để bầu ra những đại biểu ưu tú nhất. Tôi kỳ vọng những đại biểu trúng cử sẽ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình, sát cánh cùng nhân dân; phản ánh, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân lên các cấp, các ngành có thẩm quyền xem xét, giải quyết”, ông Hoa nói.

Ông Nguyễn Văn Đấu, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp An Hòa thông tin, ấp có 450 cử tri tham gia bầu cử, trong đó khoảng 85% là ngư dân làm nghề đánh bắt xa bờ. Nhằm giúp ngư dân nắm bắt được quyền và nghĩa vụ của công dân, sắp xếp thời gian, hành trình đánh bắt để kịp về bờ tham gia bầu cử, địa phương đã thực hiện công tác tuyên truyền từ 2 tháng trước. Ngoài việc phát tờ rơi, đặt pano tuyên tuyền tại các khu vực công cộng, bến tàu, cảng…, lãnh đạo địa phương còn tới tận nhà, xuống từng ghe tàu vận động ngư dân, đặc biệt là các ngư dân đánh bắt xa bờ tranh thủ thời gian đi biển để kịp về đúng thời gian bầu cử. Theo đó, một số chủ tàu đã chủ động thay đổi lịch trình đi sớm hơn hoặc muộn hơn để tham gia bầu cử trong ngày 23/5. “100% ngư dân ấp An Hòa đã cam kết sẽ đến các điểm bầu cử thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi của công dân”, ông Đấu cho hay.

Phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu có 17.332 cử tri tham gia bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó hơn 300 cử tri là ngư dân. Theo thống kê của địa phương, đợt bầu cử này, phường Thắng Nhì sẽ có 135 cử tri không thể trở về địa phương để bỏ phiếu vì đang đánh bắt dài ngày trên biển. Bà Trương Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch UBND phường Thắng Nhì cho biết, để bảo đảm số ngư dân này vẫn tham gia công tác bầu cử, địa phương đã lập danh sách và gửi đến Vùng 2 Hải quân cho học tiến hành bỏ phiếu trực tiếp trên biển. Phường cũng đã lập các tổ công tác tuyên truyền vận động đến từng chủ ghe và ngư dân, hướng dẫn chi tiết việc bầu cử theo hình thức trực tiếp tại địa phương hoặc tại Vùng 2 Hải quân. Với ngư dân của các tỉnh, thành khác đang có tàu thuyền neo đậu tại các bến trên địa bàn phường, các tổ bầu cử cũng đã đến từng phương tiện để nhắc nhở, động viên các chủ ghe tàu trở về địa phương bỏ phiếu.

Sau chuyến đi biển dài ngày, ngư dân xã Lộc An tranh thủ tới các điểm bầu cử để xem danh sách các đại biểu ứng cử.

GỬI GẮM NHIỀU KỲ VỌNG

Càng gần đến ngày bầu cử, các cảng cá trên địa bàn tỉnh như Lộc An (huyện Đất Đỏ), Phước Tỉnh (huyện Long Điền), Bình Châu (huyện Xuyên Mộc)… tàu ra vào tấp nập hơn. Với nhiều ngư dân, chuyến về bờ lần này khác những lần trước. Đây là lần trở về rất đỗi thiêng liêng, ý nghĩa bởi mỗi ngư dân sẽ cầm lá phiếu trên tay thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình bầu những người xứng đáng vào cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương và địa phương.

Xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền có khoảng 21.970 cử tri, trong đó hơn 6.300 cử tri hành nghề biển. Để bảo đảm cho ngư dân trên địa bàn có thể tham gia bỏ phiếu đầy đủ, Ủy ban bầu cử xã Phước Tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các thông tin về bầu cử đến từng hộ dân. Nhờ vậy, đến thời điểm này, hầu hết ngư dân đã nắm rõ các nội dung, yêu cầu đối với cử tri.

Ông Phan Thạch, Chủ tịch UBND xã Phước Tỉnh cho biết, xã đã hướng dẫn các ấp, các đơn vị liên quan tăng cường rà soát danh sách cử tri là ngư dân, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng (như bộ đội biên phòng) tuyên truyền, vận động để ngư dân hiểu, nắm rõ quy định, quyền, nghĩa vụ cử tri trong bầu cử để thực hiện bầu cử đúng, đủ. Xã cũng in tiểu sử người ứng cử gửi đến ngư dân để nghiên cứu, lựa chọn người xứng đáng nhất.

Ông Nguyễn Đình Ba, ngư dân tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền cho biết: “Qua thông tin trên báo, đài, hệ thống phát thanh của địa phương và các phương tiện truyền thông đại chúng, chúng tôi đã hiểu rõ về ngày bầu cử, quyền, trách nhiệm của cử tri. Theo lịch trình, tàu tôi sẽ xuất bến ra khơi vào ngày 20/5, nhưng vì muốn tự tay mình cầm lá phiếu, lựa chọn những đại biểu có đủ tài, đức, tôi cùng gần chục bạn ghe quyết định đi trễ hơn để tham gia bầu cử”.

Ngư dân chấp nhận rút ngắn một chuyến biển để thực hiện quyền cử tri và góp phần vào thành công chung của sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, tin tưởng mình sẽ bầu được những người đủ đức, đủ tài đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Ông Nguyễn Văn Hải, KP. Hải Lạc, TT. Phước Hải, huyện Đất Đỏ chia sẻ: “Tàu tôi vừa trở về sau chuyển ra vươn khơi đánh bắt được vài ngày. Tôi tranh thủ về sớm là bởi trên tàu có một số lao động từ các tỉnh khác tới làm thuê. Do đó, tôi muốn tạo điều kiện để họ có thời gian trở về quê cho kịp ngày bầu cử”.

Bài, ảnh: PHÚC HIẾU