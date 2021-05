Ngày bầu cử đã sẵn sàng

Trước ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh xung quanh công tác chuẩn bị cuộc bầu cử.

•Phóng viên: Thưa ông, trong thời gian qua, cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung thực hiện những công việc nào để bảo đảm đầy đủ các điều kiện cho ngày bầu cử?

- Ông Nguyễn Văn Thọ: Công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh đã bảo đảm theo kế hoạch, tiến độ, quy trình, thời gian quy định của pháp luật cũng như hướng dẫn của Trung ương và nhận được sự khen ngợi, đánh giá cao từ 2 đoàn giám sát, kiểm tra của Hội đồng bầu cử quốc gia.

Căn cứ quy định của pháp luật và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan Trung ương, Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN, ủy ban bầu cử (UBBC) các cấp đã chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo, lãnh đạo, tổ chức thực hiện các công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Riêng UBBC tỉnh đã ban hành gần 340 văn bản hướng dẫn, triển khai công tác bầu cử và sao in 3.500 quyển hỏi - đáp về bầu cử chuyển đến UBBC các cấp tổ chức thực hiện tại địa phương.

Các tổ chức phụ trách bầu cử tại tỉnh được thành lập sớm, đúng và đủ, theo đúng quy định của pháp luật về bầu cử, hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia. Toàn tỉnh đã thành lập 91 UBBC, 634 ban bầu cử tương ứng với 2 đơn vị bầu cử ĐBQH (với 10 người ứng cử để bầu 6 đại biểu); 11 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh (với 85 người ứng cử để bầu 52 đại biểu); 66 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện (với 430 người ứng cử để bầu 261 đại biểu); 555 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã (với 3.468 người ứng cử để bầu 2.074 đại biểu).

Các hội nghị hiệp thương, hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử đúng quy trình, quy định của pháp luật và bảo đảm sớm hơn thời gian quy định. Đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri theo luật định, với tổng số điểm niêm yết danh sách cử tri là 960 điểm; hoàn thành việc niêm yết danh sách chính thức kèm theo tiểu sử tóm tắt của người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp ở các khu vực bầu cử trước ngày 3/5/2021.

Song song đó, công tác kiểm tra của Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh và của UBBC tỉnh được tiến hành thường xuyên tại tất cả các địa phương trên địa bàn tỉnh nhằm kịp thời chỉ ra những hạn chế, kịp thời khắc phục, hướng dẫn các địa phương triển khai công tác bầu cử theo quy định, bảo đảm công tác tổ chức bầu cử trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, thành công và đúng quy định của pháp luật.

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong cuộc bầu cử đã được triển khai đồng bộ; các lực lượng đã chủ động phòng ngừa, nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình liên quan đến cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, trong thời gian sát ngày bầu cử, khi dịch COVID-19 bùng phát, UBBC tỉnh đã khẩn trương ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về triển khai công tác bầu cử trong hình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp; hướng dẫn cụ thể về việc chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực cho các phương án dự phòng tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến xấu; tập huấn nghiệp vụ cho tổ bầu cử; chế độ thông tin báo cáo trong và sau ngày bầu cử; các biểu mẫu tổng hợp; quy trình chuyển giao kết quả bầu cử…

Trên cơ sở hướng dẫn tại Công văn số 225/VPHĐBCQG-PL ngày 11/5/2021 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia và Công văn số 2135/BNV-CQĐP ngày 13/5/2021 của Bộ Nội vụ, ngày 14/5/2021, UBBC tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 317/HD-UBBC để hướng dẫn về việc bảo đảm y tế, phòng chống dịch COVID-19 theo 4 phương án và 1 tình huống; hướng dẫn phương án tổ chức bỏ phiếu ở cơ sở cách ly tập trung và việc kiện toàn, bổ sung thành viên tham gia tổ bầu cử; đồng thời, lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ thành viên của 814 tổ bầu cử trên toàn tỉnh hoàn thành trước ngày 21/5.

Về công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong bầu cử, tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn tỉnh không có đơn thư khiếu nại tố cáo đối với ứng cử viên ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh.

Công tác tổ chức bầu cử sớm tại 5 khu vực bỏ phiếu sớm trên địa bàn TP. Vũng Tàu cũng đã hoàn thành theo đúng kế hoạch, tiến độ và hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại một điểm bỏ phiếu trên địa bàn TX.Phú Mỹ.

•Để ngày bầu cử 23/5 diễn ra an toàn, thực sự là ngày hội lớn của nhân dân, Ban Chỉ đạo bầu cử và UBBC từ tỉnh đến cấp xã, các ban bầu cử, tổ bầu cử cần chú trọng những vấn đề gì trong ngày bầu cử, thưa ông?

- Để bảo đảm cho ngày bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, thật sự là ngày hội của toàn dân, Ban Chỉ đạo, UBBC tỉnh đã yêu cầu Ban Chỉ đạo, UBBC các cấp, các sở, ngành, cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, phân giao nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện, trong đó tập trung những nội dung sau:

Tiểu ban an ninh, trật tự và các địa phương triển khai lực lượng theo phương án đã được duyệt một cách nghiêm túc để bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trong suốt ngày bầu cử; đặc biệt, UBBC cấp huyện, cấp xã chỉ đạo tiếp tục tuyên truyền, thông báo, đôn đốc cử tri tham gia bỏ phiếu đầy đủ.

Các tổ bầu cử trong toàn tỉnh sẽ tổ chức Lễ khai mạc vào lúc 6 giờ 30 phút, trang trọng, đúng trình tự, thủ tục theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ và UBBC tỉnh. Tổ chức việc bỏ phiếu bắt đầu từ 7giờ00-19giờ00 cùng ngày. Tùy tình hình địa phương, tổ bầu cử có thể quyết định cho việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước 5giờ00 hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 21giờ00 ngày 23/5.

Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị truyền thông, Điện lực tỉnh, Công ty CP Cấp nước tỉnh có kế hoạch, phương án bảo đảm cung cấp điện, cấp nước sinh hoạt, thông tin liên lạc xuyên suốt trong ngày bầu cử.

Để công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh và tại từng địa phương bảo đảm thành công tốt đẹp, Ban Chỉ đạo, UBBC các cấp tập trung nguồn lực tại địa phương để phục vụ ngày bầu cử 23/5, kịp thời chỉ đạo xử lý những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo xin ý kiến cấp trên.

•Để hoàn thành mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa bảo đảm bầu cử thành công, ông có lời nhắn gửi gì đến cử tri tỉnh nhà?

- Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, cũng là ngày hội lớn của toàn dân, là đợt sinh hoạt chính trị thật sự dân chủ, sâu rộng để nhân dân trực tiếp lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân tại cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở Trung ương và cơ quan quyền lực nhà nước địa phương.

Trên tinh thần đó, tôi kêu gọi cử tri trong toàn tỉnh hãy tham gia bỏ phiếu đầy đủ, đúng thời gian, tuân thủ nghiêm túc nội quy nơi bỏ phiếu. Trước khi thực hiện quyền bầu cử của mình, mỗi cử tri cần dành thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng các ứng cử viên, sáng suốt lựa chọn và bầu những người thật sự tiêu biểu, có đủ phẩm chất, năng lực để thực hiện nhiệm vụ của một người đại biểu dân cử. Đồng thời, các cử tri cần tuân thủ tốt các hướng dẫn phòng chống dịch bệnh COVID-19 khi tham gia bầu cử, đặc biệt là các nguyên tắc đeo khẩu trang, giãn cách an toàn, sát khuẩn tay, đo thân nhiệt, khai báo y tế trước, trong và sau khi đi bỏ phiếu, tuân thủ quy định bảo đảm an toàn giao thông.

•Xin cám ơn ông về cuộc trao đổi!

MINH THIÊN

(Thực hiện)