Mỗi người dân phải là một chiến sĩ

Ngày 3/5, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì cuộc họp trực tuyến BCĐ COVID-19 tỉnh với các địa phương, đại diện sở, ban, ngành bàn các giải pháp tích cực phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh phù hợp với tình hình mới.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: QUANG VINH

TẤT CẢ TRƯỜNG HỢP F1 ĐỀU ÂM TÍNH

Tại cuộc họp, thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, bác sĩ Phạm Minh An, Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng BCĐ COVID-19 tỉnh cho biết, tính đến ngày 3/5, toàn tỉnh đã có 107 người nhiễm COVID -19, không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, trong đó đã có 85 người khỏi bệnh và xuất viện; 22 người đang điều trị; 661 trường hợp đang được cách ly, giám sát tại các cơ sở cách ly tập trung.

Liên quan đến truy vết tiếp xúc gần với các ca mắc COVID-19, tại BR-VT có 3 trường hợp F1 đã được cách ly tại cơ sở cách ly tập trung và 38 trường hợp F2 đã được cách ly tại nhà. Tất cả đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Đối với các thuyền viên trên tàu Đại Dương Sea, có 17/18 thuyền viên có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và đã được chuyển điều trị tại cơ sở điều trị COVID-19 Trung tâm Y tế huyện Long Điền.

Đại diện các địa phương cũng thông tin về công tác phòng, chống dịch trong thời gian qua, đặc biệt là công tác tuyên truyền, nhắc nhở, xử phạt đối với những trường hợp không tuân thủ 5K theo quy định. Ông Trần Đình Khoa, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu cho biết, thành phố đã triển khai 17 điểm giám sát y tế theo lối lên xuống bãi tắm tại Bãi Sau và Bãi Trước; 6 chốt kiểm soát y tế tại các phường, xã trang bị đầy đủ máy đo thân nhiệt, nước khử khuẩn và khẩu trang phát miễn phí cho du khách với 15.000 cái. Bên cạnh đó, xe tuyên truyền lưu động dọc đường Thùy Vân, các tuyến chính của thành phố liên tục phát đi những thông tin về dịch bệnh và khuyến cáo, khuyến nghị đối với du khách cũng như người dân địa phương. Các lãnh đạo TP.Vũng Tàu thường xuyên kiểm tra và túc trực tại các “điểm nóng”- nơi có tụ tập đông người như bãi tắm, công viên.

Trong khi đó, ông Phạm Thành Chung, Bí thư huyện ủy Xuyên Mộc cũng cho biết, trong những ngày nghỉ lễ, huyện huy động tối đa lực lượng để thực hiện công tác phòng dịch COVID-19. Huyện lập 5 đoàn kiểm tra trong đó có lãnh đạo huyện trực tiếp kiểm tra các bãi tắm và 30 cơ sở lưu trú; 5 tổ phản ứng nhanh thường xuyên ứng trực ở các điểm công cộng, có đông người dân vui chơi giải trí; tổ chức cuộc họp với 92 bí thư, trưởng thôn, ấp trên địa bàn và hướng dẫn tuyên truyền cho người dân các quy định phòng, chống dịch COVID-19. Ở các bãi tắm công cộng, chợ hải sản, đều có chốt kiểm dịch, loa tuyên truyền lưu động hoạt động hết công suất.

Ông Lê Văn Phong, Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo cho biết, địa phương chú trọng nhắc nhở các hãng vận tải tàu, hàng không… triển khai nghiêm khai báo y tế cho hành khách trước khi ra đảo; trường hợp các hãng vận tải không chấp hành sẽ kiên quyết không cho cập cảng. Song song đó, yêu cầu các hãng vận tải thống kê theo dõi địa chỉ các hành khách đến cơ sở để có địa chỉ truy vết; phổ biến các cơ sở đông du khách, nhà hàng quán ăn thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K và tiến hành hậu kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử phạt và rút giấy phép kinh doanh. Huyện cũng xây dựng kịch bản, phương án xử lý nếu có ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn.

CẢ CỘNG ĐỒNG CÙNG VÀO CUỘC

Tại cuộc họp, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh thừa nhận trong các ngày lễ, do lượng du khách quá đông, nên việc kiểm soát an toàn phòng dịch rất khó khăn, nhất là đối với việc thực hiện quy định mang khẩu trang nơi công cộng. Thời gian tới, Công an tỉnh sẽ kiên quyết xử lý những trường hợp đã nhắc nhở nhưng vẫn cố tình không đeo khẩu trang; chỉ đạo công an địa phương làm tốt quy định phòng, chống dịch, tái lập các chốt kiểm soát ra vào tỉnh. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện truy vết các trường hợp F1 và F2; rà soát xử lý những thông tin đưa sai sự thật về dịch COVID-19.

Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, sở, ban, ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân, DN, hiểu rõ vai trò trách nhiệm của người dân đối với cộng đồng mà trong đó, mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, cần có chế độ hỗ trợ kịp thời cho tổ giám sát cộng đồng.

ÔNG PHẠM VIẾT THANH, ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH ỦY Thực hiện phương châm thần tốc, kịp thời, chính xác Toàn bộ hệ thống chính trị của tỉnh phải coi tháng 5 là tháng cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 vì đây là tháng diễn ra cuộc Bầu cử Quốc hội Khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh phải được đặt lên hàng đầu để bảo đảm cho cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp. Cần lên kịch bản, diễn tập theo từng tình huống, mức độ diễn biến của dịch bệnh để chủ động phương án xử lý. Các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát lại cơ sở vật chất, vật tư phòng, chống dịch bảo đảm cung ứng đầy đủ, tiết kiệm, hiệu quả trong tình huống có dịch xảy ra. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ tại các khu cách ly tập trung; vận động người dân ý thức, tự giác trong phòng, chống dịch với phương châm tự kiểm soát, tự quản lý khu vực mình sinh sống. Các địa phương chủ động theo dõi, cập nhật thông tin, tận dụng mọi kênh thông tin, đặc biệt là mạng xã hội để có chỉ đạo phòng, chống dịch thần tốc, kịp thời, chính xác. Không để xảy ra những lỗ hổng trong phòng, chống dịch và nghiêm khắc đánh giá, kiểm điểm những khiếm khuyết trong phòng, chống dịch thời gian qua và khắc phục triệt để, hiệu quả. Chống dịch như chống giặc, nhưng vẫn bảo đảm điều kiện tối đa cho sản xuất, kinh doanh. Có như vậy mới giữ vững ổn định chính trị và phát triển về kinh tế xã hội.

Tại cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Yến đề nghị BCĐ Phòng, chống COVID-19 tỉnh xây dựng kịch bản phòng, chống dịch phù hợp với tình hình thực tế của địa phương trên cơ sở 5 kịch bản phòng, chống COVID-19 của BCĐ Phòng, chống COVID-19 trung ương. Tiếp tục triển khai quyết liệt, sâu sát, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc “5 K” trong phòng, chống dịch; kích hoạt mọi phương án phòng, chống dịch; siết chặt việc di chuyển của người thực hiện cách ly sau khi rời khu cách ly tập trung để tiếp tục thực hiện tập trung tại nhà; chủ động phương án phòng dịch, tăng cường công tác kiểm tra giám sát; đặc biệt cập nhật thông tin chính xác, kịp thời đến các địa phương để phối hợp phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Phòng, chống COVID 19 tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: QUANG VINH

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Phòng, chống COVID-19 tỉnh đề nghị cả hệ thống chính trị của tỉnh vào cuộc. Cùng đồng sức, đồng lòng phòng, chống dịch; các đội phản ứng nhanh, tổ giám sát cộng đồng rà từng địa chỉ, tuyên truyền vận động người dân chấp hành nghiêm quy định 5K; CBCCVC, người lao động chấp hành nghiêm giải pháp phòng chống dịch COVID-19, không đi công tác và thăm người thân ở vùng có dịch; hạn chế đi công tác ngoài tỉnh. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền để người dân, chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch; tăng cường thực hiện các giao dịch, mua bán qua mạng, điện thoại, hạn chế tiếp xúc gần; đảm bảo an toàn cho người dân. CBCCVC, người lao động trước khi đi làm trở lại phải tuân thủ khai báo y tế đầy đủ, đặc biệt đối với những trường hợp ra ngoài tỉnh, đến các vùng có dịch trong dịp lễ.

HUYỀN TRANG