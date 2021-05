Hơn 69 triệu cử tri cả nước bầu Quốc hội và HĐND các cấp

Trong không khí tưng bừng của ngày hội lớn - ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cùng với cử tri cả nước, sáng 23/5, cử tri BR-VT đi bỏ phiếu, lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình.

Cán bộ, thuyền viên, công nhân các xí nghiệp thuộc Liên doanh Việt Nga-Vietsovpetro hoàn thành bỏ phiều trên các tàu Hoàng Sa và Vietsovpetro 06. Ảnh: NGỌC LAN

Hơn 883 ngàn cử tri Bà Rịa-Vũng Tàu đi bầu cử

Tham gia bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tỉnh BR-VT có 814 khu vực bỏ phiếu với 883.468 cử tri.

Cử tri tỉnh BR-VT sẽ bầu 6 ĐBQH trong số 10 ứng cử viên; 52 đại biểu HĐND tỉnh trong số 85 ứng cử viên; 261 đại biểu HĐND cấp huyện trong số 430 ứng cử viên và 2.074 đại biểu HĐND cấp xã trong số 3.468 ứng cử viên.

Theo kế hoạch của Ủy ban bầu (UBBC) cử tỉnh, các tổ bầu cử trong toàn tỉnh đồng loạt tổ chức lễ khai mạc vào lúc 6 giờ 30 ngày 23/5, bảo đảm trang trọng, đúng trình tự, thủ tục theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ và UBBC tỉnh. Sau đó, cử tri bắt đầu bỏ phiếu từ 7 giờ đến 19 giờ cùng ngày. Tùy tình hình địa phương, tổ bầu cử có thể quyết định việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước 5 giờ sáng hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 21 giờ cùng ngày.

Các Ban bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh, UBBC các huyện, thị xã, thành phố báo cáo nhanh về tình hình bầu cử, mỗi 2 tiếng 1 lần theo các nội dung, hướng dẫn của UBBC cử tỉnh; đồng thời thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là tại các điểm bầu cử; tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, giao thông, điện chiếu sáng… trong ngày bầu cử.

Về tình hình ANTT, trong sáng 22/5, lực lượng công an các địa phương đồng loạt ra quân triển khai lực lượng xuống tất cả các điểm bầu cử, trong đó có 180 cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh tăng cường cho địa phương để bố trí tại các điểm bầu cử. Các lực lượng đã chủ động phòng ngừa, nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình liên quan đến cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh. Đến thời điểm hiện tại, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định, không xảy ra vấn đề phức tạp. An ninh, an toàn tại 814 điểm bỏ phiếu được bảo đảm.

4.238 cử tri ở khu vực bỏ phiếu sớm đã hoàn thành bầu cử Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh, đến ngày 22/5, 5 khu vực bỏ phiếu sớm trên địa bàn TP.Vũng Tàu đã hoàn thành bỏ phiếu với 4.238/4.238 cử tri (đạt 100%). UBBC tỉnh đánh giá, công tác bầu cử tại 5 khu vực bỏ phiếu sớm trên địa bàn TP. Vũng Tàu diễn ra trang trọng, nghiêm túc và đúng pháp luật. Các cử tri là cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên làm việc trên các giàn khoan rất phấn khởi thực hiện quyền công dân, lựa chọn những đại biểu thực sự có đức, có tài đại diện cho mình vào cơ quan quyền lực Nhà nước. Mặc dù việc tổ chức bầu cử diễn ra trên biển (các nhà giàn DK1, các tàu trực, các lực lượng khác làm nhiệm vụ trên biển, các giàn khoan) khó khăn, phức tạp, nhưng công tác bầu cử sớm đã được tổ chức thành công, hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

Cả nước có hơn 69 triệu cử tri đi bầu cử

Báo cáo tổng hợp từ các địa phương cho thấy, người ứng cử và người tự ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Đến nay, cả nước có 866 người được lập danh sách chính thức đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XV tại 184 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 ĐBQH khóa XV.

Tổng số người được lập danh sách chính thức đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 trên cả nước là 6.199 (trong đó có 18 người tự ứng cử) để bầu ra 3.726 đại biểu. Tổng số người được lập danh sách chính thức đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 là 37.468 người (trong đó 29 người tự ứng cử) để bầu ra 22.952 đại biểu. Số người được lập danh sách chính thức đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 là 405.244 người (trong đó 213 người tự ứng cử), để bầu ra 242.312 đại biểu.

Chiều 22/5, UBBC tỉnh cho biết, đến 7 giờ ngày 22/5 số cử tri tại cơ sở điều trị y tế, các cơ sở cách ly tập trung và cách ly tại nhà là 530 người. Trong đó, tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền là 28 người (25 bệnh nhân, 3 nhân viên y tế); số cử tri tại 8 cơ sở cách ly tập trung là 239 người (138 người cách ly và 101 nhân viên y tế, quản lý, bảo vệ); số cử tri đang thực hiện cách ly tại nhà là 263 người. UBBC tỉnh đã phối hợp với BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, UBBC các huyện, thị xã, thành phố quán triệt đầy đủ cách thức bầu cử theo hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia, của UBBC tỉnh đến các điểm bầu cử, bảo đảm cử tri tại những nơi này thực hiện quyền bầu cử của mình đúng theo quy định.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, theo chỉ đạo của Hội đồng bầu cử quốc gia, các địa phương đã rà soát, cập nhật bổ sung danh sách cử tri, có phương án xử lý, bảo đảm tất cả cử tri đủ điều kiện đều được thực hiện quyền bầu cử.

Đại diện Hội đồng bầu cử quốc gia cho biết, danh sách đại biểu trúng cử ĐBQH khóa XV sẽ được công bố sau 20 ngày kể từ ngày 23/5 và HĐND các cấp sau 10 ngày.

NGUYỄN THI