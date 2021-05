Chương trình hành động của các Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc Đơn vị Bầu cử số 03

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ: 03 (CÓ 08 NGƯỜI ỨNG CỬ)

Địa bàn: Các phường: 11, 12, Thắng Nhất và xã Long Sơn của TP. Vũng Tàu

(Theo Nghị quyết số 229/NQ-UBBC ngày 23/4/2021 của Ủy ban Bầu cử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Bà LÊ THỊ THANH BÌNH

(Sinh ngày 29/7/1973), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vũng Tàu; Đại biểu HĐND TP. Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016-2021

Là ứng cử viên được giới thiệu tham gia đại biểu HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2021-2026, tôi xin trình bày những nội dung cơ bản trong chương trình hành động của mình như sau:

Một là, dù ở cương vị nào tôi cam kết chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ của mình và của người đại diện dân cử; Thường xuyên giữ mối liên hệ với nhân dân để nắm bắt, hiểu rõ những vấn đề có liên quan đến đời sống, tâm tư, nguyện vọng của mọi tầng lớp nhân dân; Ghi nhận đầy đủ, trung thực, khách quan ý kiến của cử tri và thu thập thông tin nhiều chiều để phản ánh kịp thời với HĐND, với các cấp, ngành, đồng thời đôn đốc, kiến nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết và giám sát chặt chẽ việc giải quyết đó, nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

Hai là, tôi sẽ phối hợp và kiến nghị với các cơ quan chức năng đề ra những giải pháp căn bản và lâu dài để giải quyết một số vấn đề liên quan mà cử tri quan tâm như:

Phát huy hiệu quả các nguồn lực xã hội phục vụ cho sự phát triển gắn với bảo vệ môi trường; Nâng cao hiệu quả công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản; Kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, hủy bỏ một số dự án không khả thi, chậm triển khai làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và đời sống của người dân; Quan tâm đến các chính sách an sinh - xã hội; Giải quyết việc làm; An ninh, trật tự; Cơ sở vật chất và chất lượng khám chữa bệnh; Đầu tư về giáo dục; Công tác giải phóng mặt bằng thu hồi đất; Ngăn chặn tình trạng xây dựng không phép, trái phép phá vỡ quy hoạch; Đẩy mạnh thực hiện các dự án phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập thấp và các khu tái định cư.

Ba là, nâng cao năng lực, hiệu quả, chất lượng, hoạt động của hệ thống chính trị; Đẩy mạnh việc đơn giản hóa thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết thủ tục hành chính; Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, chuyên nghiệp, có trình độ, năng lực thực tiễn, có phẩm chất, bản lĩnh chính trị vững vàng… Hướng đến nâng cao hiệu quả phục vụ, cải thiện sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Bản thân tôi luôn cố gắng nỗ lực phấn đấu, để thực hiện những mục tiêu chương trình hành động đã đề ra.

------

Ông NGUYỄN VĂN ĐẶNG

(Sinh ngày 10/5/1969), Phó Giám đốc Sở KH-ĐT

Nếu được bầu là đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ nỗ lực phấn đấu để xứng đáng với niềm tin của quý cử tri, đại diện cử tri tham gia quyết định các chủ trương, giải pháp liên quan đến sự phát triển của tỉnh; Đồng thời thực hiện chức năng giám sát của HĐND tỉnh. Chương trình hành động của tôi tập trung vào các vấn đề chủ yếu sau:

Thứ nhất, tôi sẽ thường xuyên thực hiện tốt việc gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, dành nhiều thời gian để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, phản ánh đến các cơ quan quản lý Nhà nước để xử lý và trả lời các kiến nghị của cử tri. Tích cực thảo luận các vấn đề cử tri quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cử tri, tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND tỉnh.

Thứ hai, tôi sẽ tích cực đề xuất UBND tỉnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; Đề xuất quyết định các chủ trương đầu tư, để phát triển các dự án đầu tư công nhằm góp phần hoàn thiện hạ tầng xã hội, đáp ứng nhu cầu cuộc sống ngày càng cao của người dân trên địa bàn tỉnh; Kêu gọi thu hút đầu tư nhằm phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm cho người dân và đóng góp ngân sách Nhà nước; Quản lý có hiệu quả nguồn vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn Nhà nước thuộc tỉnh; Phát triển kinh tế tập thể; Kêu gọi xã hội hóa trong đầu tư công. Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi liên hệ giải quyết các thủ tục hành chính, nhất là trong các lĩnh vực đầu tư và doanh nghiệp.

Thứ ba, đề xuất các giải pháp cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn tỉnh, thông qua hoạt động giám sát xử lý ô nhiễm môi trường; Các chương trình hỗ trợ các tổ chức, cá nhân có điều kiện tiếp cận các nguồn vốn, kỹ thuật, khoa học công nghệ,… để tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả và nâng cao thu nhập.

Thứ tư, tôi sẽ nỗ lực với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, chủ động nghiên cứu cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn theo yêu cầu nhiệm vụ; Rèn luyện phẩm chất đạo đức cá nhân; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Trung thực và trách nhiệm với nhân dân.

------

Bà NGÔ THỊ HỒNG HẠNH

(Sinh ngày 05/7/1984), Chuyên viên phụ trách công tác Phi Chính phủ nước ngoài, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nếu được cử tri tín nhiệm, lựa chọn, giới thiệu và bầu là đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, tôi sẽ tiếp tục phát huy tốt khả năng, kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của người đại biểu nhân dân, nghe góp ý, nhắn gửi tâm tư và trao đổi về những vấn đề mà bà con quan tâm, nhằm phản ánh, kiến nghị chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền.

Tôi dự kiến chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh với nội dung chủ yếu sau đây:

Một là, phải liên hệ chặt chẽ với cử tri ở đơn vị bầu ra mình, chịu sự giám sát của cử tri; Thu thập, phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; Đối với những kiến nghị vượt thẩm quyền địa phương thì tổng hợp để tham mưu báo cáo, kiến nghị, hướng dẫn công dân kiến nghị theo trình tự pháp luật quy định.

Hai là, tham gia đầy đủ các kỳ họp và các hoạt động khác của HĐND; Đề xuất cụ thể hóa chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước thành nghị quyết của HĐND tỉnh, đảm bảo phù hợp với thực tế địa phương và có tính khả thi cao. Kiến nghị HĐND quan tâm đầy đủ đến việc kiểm tra, đôn đốc công tác giải quyết khiếu nại - tố cáo, nhằm bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân.

Ba là, với trách nhiệm của một viên chức Nhà nước và vai trò của người đại biểu HĐND, tiếp tục cùng lãnh đạo cơ quan, tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân để làm tốt các hoạt động hoà bình, đoàn kết, hữu nghị với các nước nhằm giới thiệu những hình ảnh về đất nước, con người, văn hóa Việt Nam nói chung và của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng đến bạn bè các nước trên thế giới; Cố gắng kết nối với các tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài, cá nhân người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, huy động sự ủng hộ và nguồn lực quốc tế góp phần vào xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập của tỉnh.

Bốn là, tôi sẽ phấn đấu, nỗ lực làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất; Không ngừng nghiên cứu học tập để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin của cử tri.

------

Ông LÊ ĐÌNH THẮNG

(Sinh ngày 05/02/1976), Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty CP Xây Dựng DIC Holdings

Tôi xin trình bày chương trình hành động của mình, cụ thể như sau:

Thứ nhất, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với dân tộc và mục tiêu thiêng liêng của Đảng là: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Thứ hai, cá nhân tôi không ngừng học tập để nâng cao kiến thức cả về thực tiễn, lý luận và ngoại ngữ để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ trong điều hành quản lý doanh nghiệp và thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu HĐND.

Thứ ba, điều hành doanh nghiệp ngày càng hiệu quả, để tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, đóng góp nhiều hơn cho ngân sách, để góp phần đưa kinh tế tỉnh nhà ngày càng phát triển, tham gia nhiều hơn vào nhiệm vụ đền ơn đáp nghĩa, từ thiện xã hội để hỗ trợ cộng đồng, ưu tiên lựa chọn công nghệ mới trong sản xuất để góp phần gìn giữ và bảo vệ môi trường.

Thứ tư, luôn giữ phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành pháp luật, đấu tranh chống các biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác, để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho doanh nghiệp và người dân.

Thứ năm, tăng cường mối quan hệ và thường xuyên tiếp xúc cử tri để nắm bắt kịp thời các ý kiến phản hồi, những tâm tư nguyện vọng của cử tri để phân tích và phản ánh trung thực, khách quan các ý kiến của cử tri, đến các cơ quan chức năng tại các kỳ họp của HĐND tỉnh, đồng thời phát huy vai trò giám sát của người đại biểu HĐND đối với các cơ quan Nhà nước, các tổ chức kinh tế - xã hội, trong việc thực thi pháp luật và thực hiện các nghị quyết của HĐND.

Thứ sáu, là một đại biểu đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, với sức trẻ và lòng nhiệt huyết, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, cá nhân tôi sẽ thường xuyên thu thập nắm bắt những khó khăn, vướng mắc mà các doanh nghiệp gặp phải, để đề xuất, kiến nghị trong các kỳ họp của HĐND tỉnh và chuyển ý kiến đến các cấp chính quyền, nhằm từng bước tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động ngày càng thuận lợi, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

------

Ông MAI NGỌC THUẬN

(Sinh ngày 02/7/1966), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021; Đại biểu HĐND TP. Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016-2021

Tôi rất vinh dự được Tỉnh ủy giới thiệu tham gia tái ứng cử HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026, tôi xin trình bày chương trình hành động nếu tiếp tục được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ kế thừa và phát huy thành quả của các nhiệm kỳ trước, phát huy kinh nghiệm của bản thân, tiếp tục đề xuất đổi mới phương thức hoạt động của HĐND tỉnh theo hướng thiết thực, hiệu quả, dân chủ, hướng về cơ sở, thực hiện tốt chức năng quyết định và giám sát; Tổ chức tốt các kỳ họp để quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh. Không ngừng nâng cao chất lượng ban hành các nghị quyết, bảo đảm sát thực tế, có tính khả thi, tạo cơ sở pháp lý để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường pháp chế trên địa bàn tỉnh. Tôi sẽ tận tâm, tận lực để thực hiện tốt những nội dung công tác cơ bản sau:

Một là, tôi cam kết làm tốt vai trò, trách nhiệm của đại biểu nhân dân, mọi hoạt động trước hết phải vì lợi ích chính đáng của nhân dân. Thường xuyên tiếp xúc với cử tri để lắng nghe, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với HĐND, các cơ quan chức năng và giám sát giải quyết các vấn đề cử tri kiến nghị đạt hiệu quả cao nhất.

Hai là, tích cực đề xuất thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND tỉnh, giám sát có trọng tâm. Thông qua hoạt động giám sát, chất vấn góp phần thúc đẩy các cơ quan chức năng khắc phục những hạn chế để bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm thực hiện có hiệu quả các chính sách, pháp luật mà Quốc hội và các cơ quan Trung ương đã ban hành.

Ba là, chú trọng đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư của công dân, tiếp thu đầy đủ ý kiến của nhân dân để chuyển tải tới các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời, thỏa đáng. Đồng thời, qua tiếp xúc cử tri, có trách nhiệm tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của HĐND và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bốn là, bản thân tôi nhận thức sâu sắc rằng, đại biểu HĐND tỉnh phải luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, học tập để nâng cao năng lực, trình độ; Có tinh thần trách nhiệm cao đối với sự phát triển của tỉnh; Năng động, sáng tạo, nỗ lực nghiên cứu, tìm tòi, thực sự đổi mới, cải tiến phương pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, xứng đáng với vai trò đại biểu HĐND tỉnh.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa VII, tôi nguyện tiếp tục nỗ lực, đem hết tâm sức, trí tuệ của mình để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ người đại biểu của nhân dân và chương trình hành động đã đề ra, góp phần xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày càng phát triển.

------

Ông TRẦN VĂN TRƯỜNG

(Sinh ngày 27/11/1969), Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi xin hứa trước cử tri, trước nhân dân sẽ tích cực thực hiện tốt những nội dung sau:

Thứ nhất, với trách nhiệm của người đại biểu HĐND tỉnh. Tôi sẽ thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và trách nhiệm của người đại biểu HĐND là thường xuyên liên hệ chặt chẽ và chịu sự giám sát của cử tri, có trách nhiệm thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri; Tích cực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri; Sẽ là cầu nối, để chuyển tải ý kiến của cử tri vào chương trình hoạt động của HĐND tỉnh thông qua các hoạt động giám sát, chất vấn đưa những kiến nghị của bà con đến với các cơ quan có thẩm quyền. Bên cạnh đó, tôi sẽ giám sát việc thực hiện các chính sách pháp luật, các vấn đề thuộc nhiệm vụ quyền hạn của HĐND tỉnh và đóng góp ý kiến vào những vấn đề quan trọng của tỉnh. Tích cực tham gia đầy đủ, có hiệu quả các hoạt động tại HĐND tỉnh, thực hiện tốt chế độ tiếp xúc và báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và hoạt động của HĐND tỉnh, luôn lắng nghe và trả lời những kiến nghị của cử tri, chịu trách nhiệm trước cử tri và nhân dân.

Thứ hai, trên cương vị Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh. Tôi sẽ cùng với tập thể Đảng ủy - Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND tỉnh các chủ trương, giải pháp hiệu quả trong nhiệm vụ xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, đề xuất các giải pháp tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo của Tổ quốc. Phối hợp kịp thời, chặt chẽ, có hiệu quả với các LLVT đứng chân trên địa bàn tỉnh để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, phối hợp tuần tra bảo vệ các công trình dầu khí, hỗ trợ cho ngư dân trong tỉnh yên tâm vươn khơi bám biển khai thác hải sản kết hợp bảo vệ chủ quyền an ninh biển đảo của Tổ quốc.

Tích cực tham mưu cho Đảng ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng chức năng trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm nguy hiểm; Đẩy lùi tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy, mại dâm, buôn bán phụ nữ và trẻ em và các tệ nạn khác xảy ra trên địa bàn biên giới, cửa khẩu cảng biển. Xây dựng và nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thứ ba, luôn gương mẫu trong cuộc sống, tuyên truyền vận động người thân trong gia đình và nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng cuộc sống của nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

------

Bà PHẠM THỊ VẸN

(Sinh ngày 11/4/1986), Di sản viên, Bảo tàng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nếu được trúng cử trở thành đại biểu HĐND, tôi nguyện đem hết tâm huyết, năng lực của mình để thực hiện chương trình hành động với nội dung như sau:

Thứ nhất, tham dự đầy đủ các kỳ họp, phiên họp của HĐND, tham gia thảo luận, chất vấn, đóng góp ý kiến vào những vấn đề, lĩnh vực do HĐND quyết định, đảm bảo việc ban hành các cơ chế chính sách đúng quy định của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh.

Thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ cử tri, thu thập và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri, phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết.

Tham gia vào hoạt động kiểm tra, giám sát theo chủ đề, chuyên đề, đồng thời đôn đốc, theo dõi và giám sát việc giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm.

Không ngừng nâng cao ý thức, trách nhiệm của đại biểu HĐND trong việc thường xuyên nắm bắt tình hình cơ sở, đổi mới hình thức tiếp xúc cử tri, tiếp công dân theo hướng sâu sát, thiết thực, hiệu quả, quan tâm tiếp xúc cử tri theo chuyên đề.

Thứ hai, với tư cách là di sản viên công tác về lĩnh vực văn hóa, tôi sẽ không ngừng học tập nâng cao trình độ, lý luận chính trị, rèn luyện và tu dưỡng phẩm chất đạo đức lối sống trong sạch, lành mạnh. Nâng cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Quan tâm đến việc giữ gìn, phát huy giá trị di sản văn hóa một cách bền vững, thông qua chương trình kết nối trường học với các di tích, với Bảo tàng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm khơi dậy, nuôi dưỡng cho thế hệ trẻ tình yêu quê hương đất nước, yêu mến và tự hào về lịch sử, di sản văn hóa tại nơi mình được sinh ra và lớn lên.

Xây dựng chương trình bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa địa phương gắn liền với lợi ích của nhân dân, của cử tri và gắn liền với việc thực hiện chiến lược phát triển, định vị thương hiệu du lịch tỉnh.

------

Ông ĐOÀN HỮU HÀ VINH

(Sinh ngày 19/7/1987), Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu

Nếu được quý vị cử tri tín nhiệm lựa chọn bầu tôi là đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, tôi xin hứa sẽ cố gắng thực hiện các chương trình hành động trọng tâm sau:

Thứ nhất, tôi sinh ra và lớn lên tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, sau khi tốt nghiệp THPT, tôi được đi du học tại Hà Lan, lúc trở về thì công tác ở tỉnh nhà, nơi mà tôi nghĩ và cảm nhận là môi trường đáng sống hiện nay. Tôi mong muốn nỗ lực để xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói chung và các địa phương trong tỉnh nói riêng ngày càng văn minh hiện đại hơn. Tôi sẽ sử dụng chuyên môn và kiến thức của mình nhằm góp ý trong việc phát triển các khu đô thị, dân cư hoàn chỉnh, đúng tiêu chuẩn về tiện nghi, dịch vụ công cộng và các công trình phục vụ cho cộng đồng theo hướng phát triển bền vững và thân thiện với môi trường. Ngoài ra, tôi sẽ cố gắng đóng góp và thúc đẩy phát triển ngành du lịch cũng như công nghiệp thành những ngành mũi nhọn nhằm đẩy mạnh những ưu thế kinh tế của tỉnh.

Thứ hai, với tuổi trẻ và nhiệt huyết của mình, tôi sẽ cố gắng phát huy vai trò của người đại biểu HDND trẻ trong việc tham gia đóng góp ý kiến đổi mới, sáng tạo và áp dụng những tư duy cải cách tiến bộ trong công nghệ vào các hoạt động, chính sách và quy trình quản lý của Nhà nước để có thể góp một phần trong việc cải tiến hiệu quả thủ tục hành chính, nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cũng như nguyện vọng của người dân.

Thứ ba, để làm tròn trách nhiệm của một đại biểu HĐND đối với cử tri và người dân, những người đã tin tưởng, tín nhiệm tôi, tôi sẽ phấn đấu, nỗ lực nghiên cứu học tập để nâng cao trình độ, năng lực nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ công tác. Đồng thời, tôi sẽ dành nhiều thời gian để lắng nghe và tiếp xúc với cử tri cũng như người dân, nhằm thấu hiểu để có thể ý kiến một cách đầy đủ nhất lên cấp trên cũng như lãnh đạo địa phương để tháo gỡ những vướng mắc của cử tri và người dân.