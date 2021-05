Chương trình hành động của các Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc Đơn vị Bầu cử số 02

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ: 02 (CÓ 08 NGƯỜI ỨNG CỬ)

Địa bàn: Các phường: 8, 9, 10, Thắng Nhì, Rạch Dừa và Nguyễn An Ninh của TP. Vũng Tàu

(Theo Nghị quyết số 229/NQ-UBBC ngày 23/4/2021 của Ủy ban Bầu cử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Ông PHẠM NGỌC HẢI

(Sinh ngày 05/8/1971), Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Để thực sự trở thành đại biểu của dân, tôi sẽ nỗ lực phấn đấu thực hiện chương trình hành động sau đây:

Thứ nhất, để phát triển ngành du lịch theo hướng bền vững phải tập trung xây dựng văn hóa du lịch, vì đây chính là nền tảng cốt lõi của mỗi quốc gia, dân tộc. Văn hóa du lịch tạo phong thái, bản sắc du lịch; Là nhân tố quan trọng xây dựng uy tín và phát triển thương hiệu du lịch của một địa phương; Giúp phân biệt sản phẩm du lịch của các doanh nghiệp du lịch và sản phẩm du lịch của các vùng miền. Với vai trò là Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tôi sẽ cùng chính quyền TP. Vũng Tàu nâng cao ý thức của người dân, doanh nghiệp, cán bộ công chức, viên chức và du khách đưa nụ cười Vũng Tàu trở thành thương hiệu tiêu biểu của du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thứ hai, góp phần cùng HĐND tỉnh đề ra những chủ trương, chính sách thuận lợi cho TP. Vũng Tàu phát triển mạnh, bền vững hơn; Chú trọng các chính sách an sinh xã hội, phát triển y tế, giáo dục, nâng cao đời sống của người dân; Thực hiện các chính sách hợp tình, hợp lý trong công tác giải tỏa, đền bù, bố trí tái định cư; Quan tâm đến việc phát triển nhà ở xã hội và đặc biệt nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân lao động trên địa bàn thành phố; Giám sát đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn tỉnh; Tập trung giám sát, kiến nghị việc giải quyết những vấn đề tồn tại, bức xúc của người dân như: an ninh trật tự, an toàn giao thông, tệ nạn xã hội, ô nhiễm môi trường.

Thứ ba, với vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, HĐND tỉnh là cơ quan có thẩm quyền quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh; Là đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ tập trung công sức, trí tuệ, thời gian cùng tập thể HĐND tham gia xây dựng, thẩm định, thẩm tra để tỉnh ban hành các chính sách, văn bản pháp luật minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện và có tính khả thi, đảm bảo được quyền lợi của công dân và của doanh nghiệp.

Thứ tư, thường xuyên gắn bó, tiếp xúc, lắng nghe nguyện vọng, ý kiến phản ảnh, kiến nghị, góp ý của cử tri; Thực hiện chế độ tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp HĐND, kịp thời báo cáo kết quả kỳ họp. Đồng thời tích cực tham gia các hoạt động giám sát, chất vấn, theo dõi kiểm tra, giải quyết, trả lời đơn thư của các cơ quan, chính quyền; Phản ánh trung thực nguyện vọng của cử tri; Thúc đẩy thực hiện đến nơi, đến chốn những quyết định của HĐND tỉnh.

------

Bà LƯƠNG THỊ LỆ HẰNG

(Sinh ngày 29/3/1980), Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ này, tôi dự kiến chương trình hành động của mình với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Làm tốt vai trò của người đại biểu nhân dân, liên hệ chặt chẽ với cử tri, gặp gỡ, tiếp xúc tìm hiểu, sâu sát với cuộc sống của cử tri, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị và đề xuất của cử tri, từ đó có cơ sở thực tiễn phản ánh trung thực với Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, với các cấp, các ngành và qua đó tôi sẽ tham gia đề xuất với HĐND tỉnh trong việc quyết định và giám sát thực hiện các chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng với Nhà nước và nhân dân.

2. Với vai trò là Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, nơi quản lý các tổ chức Dảng và đảng viên thuộc các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành, doanh nghiệp của tỉnh, tôi sẽ tích cực cùng với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đưa ra các biện pháp lãnh đạo xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh; Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thực sự là người công bộc của nhân dân, góp phần thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính ở các cơ quan, đơn vị trong Khối, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và nhân dân đến liên hệ công tác.

3. Tôi đặc biệt quan tâm đến việc chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em. Tôi cũng rất đồng cảm với sự băn khoăn, lo lắng của nhiều người dân, nhất là chị em phụ nữ hiện nay về nhu cầu việc làm, vốn vay phát triển kinh tế gia đình, về các tệ nạn xã hội, an toàn giao thông… Đây là những vấn đề mà cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tỉnh đang rất quan tâm.

Nếu được quý cô bác, anh chị cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, trong phạm vi trách nhiệm của mình, tôi sẽ có ý kiến tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy quan tâm hơn nữa đến công tác cán bộ nữ, cán bộ trẻ; Tiếp tục xây dựng các chương trình, dự án giúp chị em phụ nữ xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, bình đẳng và tiến bộ.

Tôi rất mong được sự ủng hộ của quý cử tri, mong muốn được cử tri tín nhiệm, bầu chọn là người đại diện cho cử tri, tiếp thu và truyền tải những kiến nghị của cử tri đến cấp có thẩm quyền giải quyết.

------

Ông TRẦN ĐÌNH KHOA

(Sinh ngày 10/6/1964), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu; Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011, 2011-2016, 2016-2021

Tôi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu giới thiệu đại diện cho Đảng bộ và nhân dân TP. Vũng Tàu tham gia ứng cử; được Hội nghị cử tri nơi công tác, nơi cư trú tín nhiệm, được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hiệp thương lựa chọn, giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi ý thức sâu sắc rằng, đây không chỉ là vinh dự của cá nhân, cơ quan, gia đình, mà còn là trách nhiệm lớn lao trước Tỉnh ủy, Thành ủy Vũng Tàu, cử tri, nhân dân và cán bộ đảng viên toàn thành phố.

Là người lãnh đạo thành phố và ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ cố gắng để thực hiện thật tốt những chương trình, kế hoạch mà Đại hội Đảng bộ thành phố đã đề ra. Với nỗ lực cao nhất có thể, cụ thể như sau:

1. Là người lãnh đạo địa phương và là đại biểu HĐND nếu được cử tri tín nhiệm, tôi phải liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi công tác, nơi cư trú và đơn vị bầu cử; Tôi sẽ tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri theo quy định; Tôi sẽ lắng nghe, tiếp thu các tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân; Thực sự là người đại diện tiếng nói, là nguyện vọng của cử tri và nhân dân, mọi việc làm đều xuất phát từ lợi ích của nhân dân và cử tri.

2. Với nhiệm vụ là Bí thư Thành ủy, tôi phải cố gắng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao phó, đề đạt HĐND tỉnh các chủ trương, giải pháp tốt, khả thi để giải quyết những thách thức mà thành phố đang phải đối mặt, phát huy mọi nguồn lực để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, từng bước sẽ đưa thương mại - dịch vụ - du lịch của địa phương tăng trưởng, phù hợp với cơ cấu của nền kinh tế thành phố.

3. Tôi phải tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các quyết định của HĐND tỉnh, để đảm bảo việc ban hành các cơ chế, chính sách vừa đúng quy định của Nhà nước, vừa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; Góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh và của thành phố.

4. Tôi phải tích cực tham gia các hoạt động giám sát; Kịp thời phát hiện, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét; Và những vấn đề thuộc trách nhiệm cá nhân, tôi sẽ nghiêm túc giải quyết những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm, đặc biệt đối với các vấn đề liên quan đến cuộc sống người dân và cơ sở hạ tầng của thành phố.

5. Với chức năng tiếp công dân và tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; Đồng thời bản thân tôi sẽ có những biện pháp đôn đốc UBND, HĐND và các cơ quan, ban, ngành có trách nhiệm giải quyết để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Chương trình hành động là lời hứa của tôi, trước nhân dân và cử tri, tôi đã và đang nỗ lực thực hiện. Nếu được sự đồng hành giúp đỡ của nhân dân, cử tri và cán bộ đảng viên toàn thành phố, tôi tin rằng sẽ thực hiện tốt chương trình hành động của mình. Là Bí thư Đảng bộ TP. Vũng Tàu tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về lời hứa của mình trước nhân dân và cử tri.

------

Bà LƯƠNG THỊ LAN

(Sinh ngày 21/5/1970), Nhà báo, Chánh Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nếu được quý cô bác, anh chị cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ tập trung vào những công việc chính như sau:

1. Nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của người đại biểu HĐND tỉnh; Tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND tỉnh, các cuộc tiếp xúc cử tri; Xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết với cử tri, trả lời mọi chất vấn của cử tri.

2. Lắng nghe, ghi nhận, phản ánh kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền; Tích cực đôn đốc các cơ quan chức năng trong việc xem xét giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri.

3. Thực hiện tốt chức năng giám sát của đại biểu HĐND tỉnh. Là một nhà báo, thường xuyên tiếp xúc với nhân dân, trực tiếp cọ xát với những vấn đề của xã hội, tôi nhận thấy, những vấn đề liên quan đến sự phát triển kinh tế, phát triển hạ tầng; Đặc biệt là những vấn đề liên quan đến đất đai, quy hoạch, đền bù, giải tỏa và sinh kế của người dân đang là những vấn đề rất nóng bỏng. Nếu trở thành đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ tích cực tham gia ý kiến với HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan chức năng về những vấn đề này, đặc biệt là về các giải pháp để xem xét, xử lý nhanh chóng các dự án treo, dự án chậm triển khai, bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của người dân, nhất là người dân có đất trong vùng quy hoạch.

4. Tôi đặc biệt quan tâm đến phát triển giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển kinh tế bền vững, giao thông vận tải và hạ tầng đô thị; Chú trọng phản ánh, tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan chức năng giải quyết những vấn đề bức xúc của người dân, nhằm nâng cao trách nhiệm và quyết tâm hành động, nhằm loại bỏ những thủ tục, những hành động sách nhiễu, gây phiền hà cho người dân; kiên định lập trường: những việc gì có lợi cho dân thì quyết tâm theo đuổi thực hiện đến cùng.

Trên đây là dự kiến chương trình hành động của tôi. Nếu được quý cô bác, anh chị cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026, tôi luôn cố gắng, nỗ lực phấn đấu để thực hiện và hoàn thành chương trình hành động đã đề ra, đáp ứng mong muốn, kỳ vọng của quý vị cử tri. Đó cũng chính là trách nhiệm và nghĩa vụ của một nhà báo chân chính trước đòi hỏi của cuộc sống.

------

Ông NGUYỄN TẤN PHONG

(Sinh ngày 13/3/1978), Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Đại biểu HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2016-2021

Tôi xin trình bày chương trình hành động của mình, nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026, gồm 4 nội dung sau:

Thứ nhất, tôi sẽ tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp, thảo luận, chất vấn, đóng góp ý kiến vào các quyết định của HĐND tỉnh; Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, tham dự đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri, dành nhiều thời gian để lắng nghe, tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cử tri.

Thứ hai, tôi sẽ thường xuyên theo dõi, kiến nghị, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền quan tâm, giải quyết các vấn đề bức xức của người dân trên địa bàn như: vấn đề ô nhiễm môi trường trong khu dân cư, vấn đề quy hoạch treo, dự án chậm triển khai, tình trạng ùn tắc giao thông, ngập một số tuyến đường ở trung tâm TP. Vũng Tàu, các vấn đề xã hội khác trên địa bàn tỉnh… nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu cuộc sống của người dân.

Thứ ba, quan tâm giám sát các cơ quan Nhà nước trong công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa”, “một cửa liên thông”, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước; Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi liên hệ giải quyết thủ tục hành chính.

Thứ tư, tăng cường giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp như: Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, Thi hành án dân sự. Trong nhiệm kỳ qua, tôi đã cùng Ban Pháp chế HĐND tỉnh thường xuyên giám sát kết quả hoạt động của những cơ quan này, kết quả giám sát và ý kiến phản ánh của cử tri cho thấy tình trạng án dân sự giải quyết quá thời hạn quy định, án tạm đình chỉ vẫn còn, nhiều vụ, việc thi hành án dân sự chưa xong, gây bức xúc, ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người dân.

Qua nhiệm kỳ 2016-2021 thực hiện nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh, với vai trò là Phó Ban Pháp chế, tôi đã không ngừng cố gắng, để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Và hôm nay, tôi may mắn có được cơ hội là ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh đại diện cho địa bàn phường 8, phường 9, phường 10, phường Thắng Nhì, phường Nguyễn An Ninh, phường Rạch Dừa, rất mong quý cử tri quan tâm, ủng hộ để tôi có điều kiện đại diện cho quý cử tri, cùng đồng hành với bà con cử tri để kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết những bức xức, nguyện vọng chính đáng của bà con, góp phần ổn định xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

------

Bà TRẦN THỊ KIM PHỤNG

(Sinh ngày 14/7/1974), Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Đại biểu HĐND huyện Long Điền, nhiệm kỳ 2016-2021

Nếu được cử tri tin tưởng tín nhiệm lựa chọn, bầu cử vào HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026, tôi sẽ quyết tâm thực hiện các dự kiến chương trình hành động như sau:

1. Làm tốt trách nhiệm của một đại biểu HĐND, phát huy tối đa năng lực, trí tuệ và điều kiện của bản thân để hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình; Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với nhân dân, nhất là liên hệ chặt chẽ với cử tri ở nơi mình ứng cử, chịu sự giám sát của cử tri, lắng nghe, thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri và của nhân dân; Đáp lại niềm tin yêu mà cử tri và nhân dân đã tin tưởng gửi gắm.

2. Tham dự đầy đủ các kỳ họp, phiên họp của HĐND, các buổi tiếp xúc cử tri, báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của HĐND theo quy định; Tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Cùng với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và HĐND tỉnh bàn bạc, đưa ra các chủ trương, chính sách đúng đắn, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và có tính khả thi để đi vào cuộc sống, nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII đã đề ra.

3. Là đại biểu hiện đang công tác trong ngành công an, có điều kiện thuận lợi để phát huy vai trò của đại biểu HĐND trên lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự, tôi sẽ luôn quan tâm đến lĩnh vực an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND đáp ứng ngày càng cao yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay, nhất là trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy. Quan tâm giải quyết tốt các vấn đề về cải cách hành chính trên lĩnh vực an ninh, trật tự. Cùng với Ban Thường vụ, Ban Giám đốc Công an tỉnh làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng, chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm an ninh trên tất cả các lĩnh vực; Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng và các băng, ổ, nhóm tội phạm mang tính chất côn đồ, hung hãn, gây bức xúc trong nhân dân; Quyết tâm cùng lực lượng bảo đảm bình yên cuộc sống của nhân dân.

4. Tận dụng mọi điều kiện có thể trong công tác, cuộc sống, cả ở cơ quan, nơi cư trú và ngoài xã hội, đặc biệt là cố gắng dành thời gian để lắng nghe những phản ánh, góp ý của nhân dân đối với chính quyền, đoàn thể và lực lượng công an các cấp, nhất là những phản ánh bức xúc của nhân dân ở những địa phương mình ứng cử. Qua đó, tham mưu cho Đảng, chính quyền chỉ đạo các cơ quan chức năng có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời; Đồng thời giải quyết các yêu cầu bức xúc chính đáng của nhân dân theo đúng chính sách, pháp luật.

5. Đối với bản thân, để làm tốt trách nhiệm mà nhân dân và cử tri tin tưởng giao cho cũng như trách nhiệm đối với ngành công an, tôi xác định phải học hỏi nhiều hơn nữa, có tư tưởng cầu thị, cầu tiến, không ngừng tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tinh thần “vì nhân dân phục vụ” trong mọi hoạt động và nhiệm vụ được phân công.

------

Bà TRẦN THỊ THANH THẢO

(Sinh ngày 01/8/1981), Giáo viên Toán, Trường THPT Vũng Tàu

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi là đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ cố gắng đem hết khả năng, trí tuệ của mình để tập trung vào các công việc sau đây:

Thứ nhất, nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND tỉnh nhiệm kỳ này, tôi sẽ cố gắng làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, dành thời gian tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri; Tiếp thu tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của cử tri và nhân dân và chuyển tải tất cả đến với các cấp có thẩm quyền; Thực sự là cầu nối giữa cử tri với cơ quan có thẩm quyền; Đồng thời tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với cử tri và nhân dân; Với mong muốn được góp phần công sức của mình vào công cuộc xây dựng địa phương, xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày càng văn minh và phát triển bền vững.

Thứ hai, là một người làm công tác giáo dục, tôi sẽ đề xuất với các cấp lãnh đạo nghiên cứu thêm nhiều hơn nữa những chính sách phát triển giáo dục; Chính sách hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong ngành giáo dục và học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn; Xây dựng thêm nhiều chương trình giáo dục đạo đức và nâng cao kỹ năng sống cho học sinh; Tạo thêm nhiều sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đối tượng thanh thiếu niên trong toàn tỉnh.

Thứ ba, với vai trò là một giáo viên, tôi sẽ cố gắng góp phần xây dựng nhà trường thành một tập thể giáo dục đoàn kết, vững mạnh, và gắn bó nhiều hơn nữa với các phong trào phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương, có những đóng góp thiết thực, nhằm xây dựng một nền giáo dục vững chắc, nâng cao chất lượng trong giảng dạy và học tập, vì sự phát triển của ngành giáo dục tỉnh nhà.

Thứ tư, nếu được trúng cử vào HĐND tỉnh, tôi sẽ có nhiều cơ hội để đề xuất với các cấp lãnh đạo quan tâm hơn đến tình hình khó khăn về cơ sở vật chất của một số trường học như: đầu tư xây dựng mới các trường học đạt chuẩn, sửa chữa, nâng cấp các phòng học và phòng chức năng, trang bị thêm phương tiện dạy học hiện đại cần thiết... nhằm tạo điều kiện ngày càng tốt hơn cho công tác giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh.

Thứ năm, tích cực tham gia các hoạt động giám sát; Kịp thời phát hiện, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm.

------

Ông PHẠM VĂN TRIÊM

(Sinh ngày 09/12/1966), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh; Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và phát triển Gò Găng; Đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021; Đại biểu HĐND TP. Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2011-2016

Nếu được cử tri tín nhiệm tiếp tục bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026, tôi sẽ tiếp tục thực hiện chương trình hành động của mình như sau:

Thứ nhất, tôi sẽ dành nhiều thời gian để thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của cử tri, để thấu hiểu những tâm tư, nguyện vọng của cử tri, chia sẻ những khó khăn bức xúc của cử tri nhằm phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng, quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cử tri đến các cơ quan hữu quan có thẩm quyền và tại các kỳ họp HĐND tỉnh.

Thứ hai, thực hiện tốt quyền giám sát của người đại biểu HĐND, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan truyền thông đại chúng để kiến nghị giải quyết những vấn đề mà cử tri mong đợi.

Thứ ba, ngoài những nhiệm vụ chung của người đại biểu HĐND, với vai trò chủ doanh nghiệp, tôi sẽ tập trung phát huy hơn nữa việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trong doanh nghiệp. Đồng thời, đẩy mạnh các chương trình xóa đói giảm nghèo, nhà ở cho người lao động và người có thu nhập thấp.

Quan tâm giải quyết việc làm cho người lao động, tham gia các chương trình đền ơn đáp nghĩa, xã hội - từ thiện, khuyến học - khuyến tài, nhằm góp phần bảo đảm an sinh xã hội tại các địa phương trong tỉnh.