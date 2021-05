Cảnh giác với những thông tin xuyên tạc về bầu cử

Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, đang được các cấp, ngành, địa phương tích cực triển khai. Trong thời điểm này, công tác đấu tranh, ngăn chặn, xử lý những thông tin “xấu độc” nhằm chống phá cuộc bầu cử đã và đang được lực lượng công an tăng cường.

Lực lượng Phòng Chính trị nội bộ-Công an tỉnh tăng cường theo dõi, nắm tình hình các thông tin trên mạng để kịp thời ngăn chặn, xử lý những thông tin “xấu độc”,

Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Việc tổ chức thành công cuộc bầu cử sẽ tiếp tục góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Vì vậy, việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu có đủ đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Thế nhưng, đi ngược với mong muốn của toàn thể nhân dân chân chính, các thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội chính trị lại tỏ thái độ hằn học, chống đối và xem đây là thời cơ để chống phá.

Theo phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh, thời điểm này, trên không gian mạng, nhiều đối tượng phản động, cơ hội chính trị liên tục đăng tải bài viết, quan điểm sai lệch, phiến diện về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 như: Xuyên tạc về nhân sự bầu cử, bôi nhọ uy tín của những ứng cử viên tham gia bầu cử. Đồng thời, chúng đề cao những đối tượng chống đối chính trị tự ứng cử. Do đó, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn cho bầu cử, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã xây dựng và triển khai nhiều phương án đấu tranh với các đối tượng chính trị trên không gian mạng; kiên quyết ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền nhằm đập tan âm mưu chống phá của chúng.

Trung tá Nguyễn Tiến Hưng, Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh cho biết, từ đầu năm đến nay, Phòng đã đăng tải hơn 1.500 bài viết, 59 video clip (trong đó có 41 bài viết về bầu cử) trên các trang mạng xã hội để tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân về phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, đối tượng cơ hội chính trị nhằm nâng cao cảnh giác, không chia sẻ thông tin sai lệch, chưa được kiểm chứng. Bên cạnh đó, qua rà soát, lực lượng công an phát hiện 6 bài viết có nội dung “xấu độc” liên quan đến bầu cử do các chủ tài khoản trú tại BR-VT đăng tải và tiếp tục theo dõi để kịp thời ngăn chặn, xử lý theo quy định.

“Người dân khi khai thác, đăng tải, chia sẻ nội dung về bầu cử phải nhận thức, kiểm chứng thông tin từ nguồn chính thống, tránh bị các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá. Hành vi đăng tải thông tin sai lệch trên không gian mạng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, Trung tá Nguyễn Tiến Hưng khuyến cáo.

Thiết nghĩ, để kỳ bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được diễn ra an toàn và thành công tốt đẹp, bên cạnh nỗ lực của các cấp, các ngành, mỗi người dân cần tỉnh táo để nhận diện những thông tin xuyên tạc, mang tính kích động, chống phá chế độ và cuộc bầu cử sắp tới. Mỗi công dân phải là người có trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội, không ủng hộ, không chia sẻ thông tin xấu độc, có mục đích phá hoại; tích cực hưởng ứng và tham gia đầy đủ các hoạt động bầu cử ở địa phương khi được yêu cầu. Đây cũng là thể hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong xây dựng, bảo vệ đất nước và góp phần làm thất bại âm mưu phá hoại bầu cử nói riêng, chống phá đất nước nói chung của các thế lực thù địch và bọn phản động lưu vong.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN