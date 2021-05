Tô thắm tình quân - dân

Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, những năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh còn triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” với nhiều hoạt động giúp dân kịp thời, thiết thực. Những hoạt động đó đã góp phần làm cho mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa quân đội với nhân dân bền chặt, tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Lực lượng vũ trang tỉnh phát rau, củ, quả cho người nghèo xã Suối Rao (huyện Châu Đức).

LO TỪ MÁI NHÀ ĐẾN SỨC KHỎE NGƯỜI DÂN

Giữa thời điểm cử tri cả nước đang háo hức chờ đón ngày hội non sông với tinh thần “gửi trọn niềm tin” vào cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, niềm vui của mẹ con bà Phan Thị Phép (ấp An Phước, xã An Ngãi, huyện Long Điền) như nhân đôi khi được Ban CHQS huyện và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Long Điền trao tặng “Nhà tình nghĩa quân-dân”. Trong ngôi nhà mới khang trang, sạch đẹp, bà Phép xúc động kể, chồng qua đời từ khi con trai 10 tuổi, bà bươn chải nuôi con ăn học. Cách đây 5 năm, bà Phép mắc bệnh tim, từ đó đến nay, tháng nào bà cũng phải tốn hơn 1 triệu đồng cho việc thăm khám và mua thuốc điều trị. Con trai bà là anh Nguyễn Hồng Hải không có việc làm ổn định nên kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn. Do vậy, căn nhà cấp 4 đã xuống cấp bấy lâu, không có tiền để sửa sang.

Biết được hoàn cảnh của bà Phép, Ban CHQS huyện và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Long Điền đã hỗ trợ 80 triệu đồng, đồng thời huy động cán bộ, chiến sĩ giúp bà Phép xây dựng căn nhà rộng 60m2. “Nếu không có sự quan tâm, giúp đỡ của Ban CHQS huyện và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện, chẳng biết đến bao giờ mẹ con tôi mới có cơ ngơi khang trang như thế này”, anh Nguyễn Hồng Hải xúc động nói.

Lực lượng vũ trang tỉnh làm đường giao thông nông thôn tại khu phố 1 (phường Hắc Dịch, TX. Phú Mỹ).

Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và hướng tới cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, LLVT tỉnh đã có nhiều hoạt động vì an sinh xã hội, hướng về người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các địa bàn vùng xa.

Điển hình như cuối tháng 4/2021, Đại đội Pháo binh 38, Bộ CHQS tỉnh phối hợp Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TT. Phước Hải (huyện Đất Đỏ). Do điều kiện sống gặp nhiều khó khăn nên trẻ em ở đây thường mắc các chứng còi xương, suy dinh dưỡng, xương, khớp và đường tiêu hóa… Trên tinh thần “hết bệnh chứ không hết giờ”, các y, bác sĩ đã cẩn thận nắm tình hình, thăm khám cho 300 trẻ em nghèo, khiến buổi khám bệnh kéo dài đến tận 1 giờ chiều. Ngoài ra, các cán bộ, chiến sĩ Đại đội Pháo binh 38 cũng đã vận động các cá nhân, DN được 300 suất quà gồm bánh, sữa, đồ dùng học tập để trao tặng cho các em sau khi khám bệnh. “Khám xong, các bác sĩ cho thuốc và dặn dò cách uống để tránh bệnh đường ruột tái phát, lại còn được các chú bộ đội tặng quà khiến em vô cùng xúc động”, em Huỳnh Trâm Anh (SN 2008, KP. Hải An, TT. Phước Hải) chia sẻ.

Giai đoạn 2016-2020, LLVT tỉnh đã huy động 147.019 ngày công của cán bộ, chiến sĩ tham gia cải tạo, nâng cấp và làm mới 205km đường giao thông liên thôn, ấp; xây tặng 819 căn nhà cho hộ nghèo với tổng số tiền gần 39 tỷ đồng; nhận đỡ đầu 16 HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến hết lớp 12 với số tiền 300-500 ngàn đồng/HS/tháng. Trong 2 đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, Bộ CHQS tỉnh đã hỗ trợ 150 tấn lương thực, thực phẩm và hơn 3,2 tỷ đồng giúp người dân ổn định cuộc sống.

QUÂN VỚI DÂN NHƯ CÁ VỚI NƯỚC

Nhằm góp phần thực hiện tiêu chí về ANTT, an toàn xã hội trong xây dựng nông thôn mới, cơ quan quân sự thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, biên phòng, cảnh sát biển tuần tra, nắm chắc tình hình địa bàn, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Năm 2020 và quý I/2021, LLVT tỉnh đã phối hợp với các lực lượng tổ chức 148.341 lượt tổ tuần tra/436.513 lượt người, bắt và xử lý 528 vụ/724 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật; đóng góp 16.492 ngày công tham gia nạo vét kênh mương, chữa cháy rừng và 7.597 ngày công bảo vệ khu cách ly phòng, chống dịch COVID-19, góp phần bảo đảm ANTT, an toàn xã hội trên địa bàn.

Lực lượng vũ trang tỉnh Bàn giao “Nhà tình nghĩa quân - dân” cho gia đình bà Phan Thị Phép (ấp An Phước, xã An Ngãi, huyện Long Điền).

Thượng tá Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết, các phong trào thi đua “Dân vận khéo” như “LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”… đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, gắn bó mật thiết giữa quân với dân. Thông qua công tác dân vận, cán bộ, chiến sĩ LLVT được rèn luyện, tiếp tục hoàn thiện, giữ vững và phát huy hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, góp phần tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trước sự tác động của tình hình thế giới, khu vực, trong nước cũng như sự chống phá của các thế lực thù địch, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của công tác dân vận cho cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, duy trì, lựa chọn, nhân rộng những mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu, thiết thực, có sức lan tỏa và tác động tích cực đến các lĩnh vực; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận với phong cách “Trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, từ đó gắn kết chặt chẽ tình quân - dân”, Thượng tá Nguyễn Thành Trung nhấn mạnh.

Bài, ảnh: MINH NHÂN