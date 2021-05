Ngày mai, 23/5, cử tri cả nước hân hoan cầm lá phiếu lựa chọn những người ưu tú cho tương lai của đất nước. Để lá phiếu của cử tri chọn đúng người ưu tú, trong thời gian qua, Hội đồng bầu cử các cấp đã làm việc tích cực, khẩn trương và hoàn tất mọi công việc đúng tiến độ.

CÁC ỨNG CỬ VIÊN BẢO ĐẢM TIÊU CHUẨN, TRÌNH ĐỘ

Theo Báo cáo của Hội đồng bầu cử quốc gia, từ sau Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, chỉ trong vòng 4 tháng, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử thành công đã hoàn tất với mức độ tập trung cao.

Báo cáo của Hội đồng bầu cử quốc gia nêu rõ, công tác chuẩn bị nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành theo đúng quy trình, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện và tiến độ theo quy định.

Trong quá trình hiệp thương đã cân đối hợp lý cơ cấu kết hợp, cơ cấu định hướng thành phần đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, chú ý đến việc bảo đảm tỷ lệ ứng cử là nữ, trẻ tuổi, ngoài Đảng, dân tộc thiểu số, có trình độ chuyên môn cao và đại diện cho các thành phần xã hội.

Thực hiện đúng quyết định và đạt kết quả tốt 3 lần hiệp thương, trên cơ sở kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, ngày 27/4/2021, Hội đồng bầu cử quốc gia đã ban hành Nghị quyết công bố danh sách 866 người chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở 184 đơn vị bầu cử trong cả nước, đạt tỷ lệ 1,73 người ứng cử trên 1 đại biểu được bầu. Cơ cấu kết hợp chung của cả nước như sau: Người ứng cử là phụ nữ: 393 người, tỉ lệ 45,38%; Người ứng cử là người dân tộc thiểu số: 185 người, tỉ lệ 21,36%; Người ứng cử là người ngoài Đảng: 74 người, tỉ lệ 8,55%; Về trình độ chuyên môn: Người ứng cử có trình độ trên đại học: 563 người, tỉ lệ 65,01%; Người ứng cử có trình độ đại học: 293 người, tỉ lệ 33,83%; Người ứng cử có trình độ dưới đại học: 10 người, tỉ lệ 1,16%; Người ứng cử là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử: 204 người, tỉ lệ 23,56%; Người ứng cử là người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi): 224 người, tỉ lệ 25,87%; Về độ tuổi bình quân (tính trung bình trong 866 người ứng cử): 46 tuổi. Người cao tuổi nhất là 77 tuổi; người trẻ tuổi nhất là 24 tuổi.

Về ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, trong cả nước, tổng số đại biểu được bầu theo luật định: 3.726 người. Tổng số người ứng cử theo danh sách chính thức là 6.199 người, đạt tỷ lệ 1,66 lần. Về ứng cử viên đại biểu HĐND cấp huyện, tổng số đại biểu được bầu theo luật định: 22.952 người. Tổng số người ứng cử trong danh sách chính thức là 37.468 người, đạt tỷ lệ 1,66 lần. Về HĐND cấp xã, tổng số đại biểu được bầu theo luật định: 242.312 người. Tổng số người ứng cử trong danh sách chính thức là 405.244 người, đạt tỷ lệ 1,67 lần.

Công tác nhân sự ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân các cấp được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhân sự được giới thiệu cơ bản bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, kịp thời rà soát, giải quyết những vấn đề phát sinh về công tác nhân sự thận trọng, thấu đáo, đảm bảo nguyên tắc, đúng luật, nâng cao chất lượng, với phương châm không vì số lượng mà hạ thấp tiêu chuẩn.

Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo của Hội đồng bầu cử quốc gia tiếp nhận được 164 đơn thư của công dân có nội dung khiếu nại, tố cáo và phản ánh về công tác bầu cử và ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các nội dung phản ánh đó đều đã được các cấp có thẩm quyền của Trung ương và địa phương xem xét. Tuy nhiên, quá trình rà soát, kiểm tra cho thấy các ứng cử viên đều đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021–2026.

CẢ NƯỚC CÓ 84.767 KHU VỰC BỎ PHIẾU

Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố đã chỉ đạo việc lập và niêm yết danh sách cử tri bảo đảm đúng thời hạn, phân loại cử tri được quyền bầu cử và các trường hợp không được tham gia bỏ phiếu. Các xã, phường, thị trấn tiến hành rà soát những người có đăng ký thường trú, tạm trú, những người đi lao động xa; yêu cầu các cơ quan, đơn vị, trường học báo cáo đầy đủ danh sách cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên; nắm bắt số cử tri có nguyện vọng đi bỏ phiếu ở nơi khác để lập danh sách cử tri đầy đủ, bảo đảm quyền bầu cử của công dân. Theo thống kê, toàn quốc có tổng cộng 69.198.594 cử tri với 84.767 khu vực bỏ phiếu.

Các Tổ bầu cử đã hoàn thành việc niêm yết danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo đơn vị bầu cử và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử bảo đảm chính xác, rõ ràng, đúng tiến độ theo luật định.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch covid-19, theo chỉ đạo của Hội đồng bầu cử quốc gia, các địa phương đã rà soát, cập nhật bổ sung danh sách cử tri, có các phương án xử lý, bảo đảm tất cả các cử tri đủ điều kiện đều được thực hiện quyền bầu cử.

Công tác bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử trong toàn quốc đã được triển khai nghiêm túc, đồng bộ. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại các địa phương cơ bản ổn định. Các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho cuộc bầu cử; phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động phá hoại cuộc bầu cử; ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử, gây rối an ninh, trật tự; thường xuyên kiểm tra và kịp thời chỉ đạo, xử lý tình hình phức tạp về an ninh, trật tự tại cơ sở, nhất là tại một số địa bàn tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, trật tự; đồng thời, chuẩn bị các phương án, kịch bản để sẵn sàng ứng phó khi có phát sinh diễn biến phức tạp về thiên tai, dịch bệnh, an ninh, trật tự xã hội tại các địa phương… Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các địa phương đã theo dõi chặt chẽ tình hình và chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, nhất là tại các khu vực bỏ phiếu, các điểm bỏ phiếu, tăng cường kiểm tra, xử lý vụ việc tụ tập đông người, không mang khẩu trang nơi công cộng; tăng cường biện pháp kiểm soát, phòng, chống dịch như kiểm tra, giám sát việc tiêm chủng vác-xin; tập trung điều tra truy vết, cách ly những trường hợp nghi nhiễm, nhập cảnh trái phép; giám sát chặt chẽ các khu cách y tập trung; điều trị, quản lý, giám sát, theo dõi sức khỏe các trường hợp mắc…

Theo Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được các cấp, các ngành, các tỉnh, thành phố triển khai đồng bộ, chặt chẽ, đạt kết quả cao. Đó là quá trình nỗ lực lớn của các cấp chính quyền, để hôm nay, cử tri cả nước có thể tự hào cầm lá phiểu thể hiện trách nhiệm và quyền lợi của mình, lựa chọn được những người ưu tú phục vụ quê hương, đất nước.

