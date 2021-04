Xây dựng Chính phủ liêm chính, kỷ cương, hành động thiết thực, hiệu quả

Ngày 15/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp Chính phủ để triển khai công việc của Chính phủ trong thời gian tới. Đây là phiên họp Chính phủ đầu tiên sau khi Chính phủ được kiện toàn tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: NHẬT BẮC

Tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định: Tình hình trong nước, thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều khó khăn và khó lường; đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại; tăng trưởng quý I/2021 đạt 4,48%, thấp hơn so với mục tiêu đề ra; nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội còn rất nặng nề… Do đó, Chính phủ, các thành viên Chính phủ cần bắt tay ngay vào công việc, phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được để thúc đẩy công việc sắp tới, tuyệt đối không chủ quan, thỏa mãn với thành tích, kết quả đã đạt được, nhưng cũng không nóng vội.

Thủ tướng nêu rõ một số quan điểm, định hướng thực hiện trong thời gian tới như: Xây dựng Chính phủ, các thành viên Chính phủ, cơ quan hành chính các cấp đoàn kết, thống nhất cao, liêm chính, kỷ luật, kỷ cương, hành động thiết thực, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để đảm bảo người dân được thụ hưởng tiến bộ và công bằng xã hội; Nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quyết liệt trong hành động xây dựng Chính phủ số, kinh tế - xã hội số; Tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí một cách có hiệu quả; Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và hội nhập quốc tế sâu rộng để phát triển; Bám sát các Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, Nghị quyết 01 của Chính phủ và phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các cơ quan trong hệ thống chính trị, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; Đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền một cách mạnh mẽ, thực chất, đồng bộ, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân gắn với kiểm tra, giám sát, hậu kiểm soát quyền lực; Tiếp tục tập trung chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch…

Về số nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng nêu rõ, trong thời gian tới, phòng chống dịch Covid-19 phải tiếp tục thực hiện phương châm: Phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình. Tuyệt đối không chủ quan, lơ là và sẵn sàng ứng phó mọi tình huống dịch bệnh. Đối với cá nhân thực hiện tốt “5k” (khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế). Ngoài ra, Bộ Y tế khẩn trương hoàn chỉnh phương án và sớm triển khai “hộ chiếu vaccine”; có cơ chế khuyến khích, tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện mua, tiêm vaccine; thúc đẩy nghiên cứu phát triển vắc xin trong nước.

Về công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Thủ tướng chỉ đạo, trên tinh thần chung là bảo đảm an ninh, an toàn, dân chủ, kỷ luật, kỷ cương, công khai, minh bạch nhưng phải chọn được người thực sự xứng đáng vào Quốc hội, HĐND các cấp; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về công tác bầu cử và đặc biệt là đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch để đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân.

Đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm toàn diện, tiếp tục hoàn thiện quy chế thi bảo đảm chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi tối đa, toàn diện cho thí sinh; Chủ tịch UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về việc tổ chức thi trên địa bàn. Chính phủ sẽ ban hành Chỉ thị để chỉ đạo cho kỳ thi tốt nghiệp THPT bảo đảm đúng luật pháp, an toàn, chất lượng.

PHẠM TIẾP