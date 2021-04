Thu ngân sách của huyện Châu Đức tăng 65,38%

Ngày 9/4, UBND huyện Châu Đức tổ chức phiên họp đánh giá tình hình thực hiện công tác quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm quý II/2021.

Trong quý I, các chỉ tiêu kinh tế-xã hội huyện Châu Đức khả quan. Trong đó, một số chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng khá: giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 3,3% so với cùng kỳ, đạt 828 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.064 tỷ đồng, tăng 8,68% so với cùng kỳ; doanh thu thương mại - dịch vụ đạt 1.810 tỷ đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ; thu ngân sách trên địa bàn hơn 105 tỷ đồng, tăng 65,38% so với cùng kỳ.

Trong quý II/2021, huyện Châu Đức sẽ chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Hoàn chỉnh hồ sơ trình thẩm định xét công nhận NTM các xã Sơn Bình, Suối Rao, Đá Bạc, Bàu Chinh, xã Cù Bị đạt chuẩn NTM. Huyện cũng sẽ hoàn thành việc lập hồ sơ đạt chuẩn NTM, trình thẩm định và xem xét công nhận; tiếp tục siết chặt công tác phòng chống dịch bệnh; hoàn thành công tác lập, phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện; đồ án điều chỉnh quy hoạch chung các xã, thị trấn, làm cơ sở pháp lý để triển khai các dự án đầu tư quản lý về đất đai, xây dựng…

MAI NGỌC