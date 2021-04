Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp

Đó là chỉ đạo của ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp đánh giá công tác tiếp công dân (CTTD), giải quyết khiếu nại, tố cáo quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II vào sáng ngày 14/4.

Quý I, toàn tỉnh đã tiếp và hướng dẫn cho 1.061 lượt công dân, giảm 8,45% so với cùng kỳ; nhận và xử lý 992 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, giảm 17% so với cùng kỳ, trong đó đã thụ lý giải quyết 437 vụ khiếu nại, tố cáo, tăng 144 vụ so cùng kỳ.

Nội dung khiếu nại, tố cáo chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai như: bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất; cấp giấy CNQSDĐ; xử lý vi phạm hành chính về đất đai; tố cáo lừa đảo không bàn giao sổ đỏ, nền đất như hợp đồng đã ký. Tỷ lệ xử lý đơn tại các sở, ngành, địa phương trong quý I đạt 89%.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Nguyễn Công Vinh đề nghị các sở, ngành, địa phương tập trung giải quyết những vụ việc tồn đọng, kéo dài, bảo đảm đúng trình tự, hạn chế, không để đơn thư quá hạn; phân loại, xử lý, thực hiện tốt vai trò của Ban tiếp công dân; nâng cao chất lượng bộ phận tiếp nhận, xử lý đơn thư để giải quyết triệt để phản ánh, khiếu nại, tố cáo của người dân; phát huy vai trò hòa giải cấp cơ sở; công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng phải bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, thành phần. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan kịp thời cập nhật giá cả đền bù để bảo đảm cuộc sống cho người dân.

NGỌC TRÚC