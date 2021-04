Tăng cường nắm tình hình, bảo đảm ANTT cho cuộc bầu cử

Ngày 12/4, Đoàn Kiểm tra, giám sát của Tiểu ban An ninh trật tự (ANTT) và Y tế - Hội đồng Bầu cử quốc gia do Thượng tướng Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Phó trưởng Tiểu ban ANTT và Y tế làm Trưởng Đoàn, đã làm việc với Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh về công tác bảo đảm ANTT và y tế trong cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thượng tướng Võ Trọng Việt (bìa trái), Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Phó trưởng Tiểu ban ANTT và Y tế tham quan điểm bỏ phiếu mẫu tại phường Phước Nguyên, TP. Bà Rịa. Ảnh: PHƯƠNG NAM

THÀNH LẬP 814 TỔ BẦU CỬ

Báo cáo với Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBBC tỉnh Mai Ngọc Thuận cho biết, công tác phối hợp bảo đảm ANTT và y tế cho cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, đúng tiến độ. Các đơn vị thành viên Tiểu Ban ANTT và Tiểu Ban Y tế của tỉnh đã xây dựng kế hoạch, kịch bản và triển khai kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn và khu vực được giao.

Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 814 tổ bầu cử tại 814 khu vực bỏ phiếu. Tổng số cử tri trên địa bàn tỉnh (tính đến ngày 31/3) là 857.010 người, chiếm 70,48% dân số. Trong đó, cử tri là lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ trên biển và người lao động làm việc trên các giàn khoan sẽ được bầu cử sớm vào ngày 4/5. Về số lượng ứng cử viên, đến thời điểm này, tổng số ứng cử viên ĐBQH là 11 người, trong đó 1 người tự ứng cử; 93 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, trong đó 1 người tự ứng cử; 460 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp huyện, trong đó 6 người tự ứng cử; 3.733 ứng cử viên cấp xã, trong đó có 9 người tự ứng cử.

UBBC tỉnh đã xây dựng 7 địa điểm bỏ phiếu mẫu tại 7 huyện, thị, xã, thành phố, bảo đảm đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ để các tổ bầu cử tham quan học tập. UBBC tỉnh sử dụng 4 hòm phiếu theo đúng quy cách, hướng dẫn tại các khu vực bỏ phiếu để thực hiện bỏ phiếu bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND 3 cấp riêng biệt. Đối với khu vực bỏ phiếu riêng, sử dụng 1 hòm phiếu để bầu ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp; mỗi khu vực bỏ phiếu có thêm 1 hòm phiếu phụ.

ĐỀ XUẤT TẠM DỪNG ĐƯA CÔNG DÂN VỀ CÁCH LY TẠI TỈNH

Tại buổi làm việc với đoàn, Đại tá Nguyễn Tâm Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết, lực lượng quân sự đã có phương án đẩy mạnh hoạt động tuần tra để phòng chống các hoạt động chống phá cuộc bầu cử; đồng thời triển khai lực lượng 47 của quân đội, đấu tranh trên không gian mạng, chống lại các thế lực thù địch. Tuy nhiên, vấn đề phát sinh có thể gây trở ngại trong công tác bảo đảm ANTT bầu cử là việc đón công dân từ nước ngoài về cách ly COVID-19 tại tỉnh. Việc phát sinh số lượng lớn đối tượng này vào những ngày diễn ra bầu cử sẽ gây khó khăn, xáo trộn trong việc bố trí, sắp xếp bầu cử ở các khu vực cách ly tập trung. Do đó, Bộ CHQS tỉnh đề xuất Đoàn kiến nghị với Ủy ban quốc phòng an ninh, BCĐ phòng chống COVID-19 trung ương trong các ngày diễn ra bầu cử từ 20-23/5, không đưa công dân từ nước ngoài về cách ly y tế tập trung.

Đồng tình với quan điểm này, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cũng cho rằng, trong thời gian toàn tỉnh đang tập trung cho bầu cử cần xem xét việc tạm dừng đưa công dân từ nước ngoài về cách ly tại tỉnh. Ngoài ra, bà Yến kiến nghị trung ương cần có hướng dẫn cụ thể về việc thẩm tra về chính trị với các ứng cử viên. Trong công tác bảo vệ ANTT, trung ương cần có chỉ đạo phối kết hợp chặt chẽ giữa các tỉnh, thành để cùng giải quyết các tình huống liên quan đến ANTT có thể xảy ra.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, ông Mai Ngọc Thuận cho biết, tỉnh sẽ tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động chống phá, phá hoại cuộc bầu cử. Bên cạnh đó, tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền chủ trương, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về cuộc bầu cử gắn với công tác bảo đảm ANTT; triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch bảo đảm y tế để ứng phó các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trước, trong và sau ngày bầu cử.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Võ Trọng Việt đề nghị tỉnh cần lưu ý công tác nắm tình hình, bảo đảm ANTT trên địa bàn; xây dựng kịch bản trong trường hợp xảy ra dịch COVID-19 trên địa bàn; công tác nắm thông tin những người đi làm xa về địa phương, đặc biệt là ngư dân đánh bắt xa bờ và các trường hợp nhập cảnh qua đường biển; quản lý tốt người nước ngoài trên địa bàn; công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ trong cuộc bầu cử; giải quyết triệt để các tranh chấp, khiếu kiện của cử tri.

MINH THIÊN