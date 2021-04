Đã vận động các chủ ghe bảo đảm đưa hơn 2.000 cử tri đi biển dài ngày trở về địa phương trước ngày 23/5

Sáng 23/4, Đoàn Kiểm tra của Ban Chỉ đạo (BCĐ) Bầu cử tỉnh do bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ Bầu cử tỉnh làm Trưởng Đoàn đã làm việc về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Xuyên Mộc.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ Bầu cử tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: NHẬT LINH

Tham gia Đoàn Kiểm tra có ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh; ông Lưu Tài Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, thành viên BCĐ Bầu cử tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh.

Báo cáo với Đoàn Kiểm tra, bà Lê Thị Trang Đài, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng BCĐ Bầu cử huyện, Chủ tịch UBBC huyện Xuyên Mộc cho biết, sau Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 là 58 người, bầu 34 đại biểu; cấp xã là 583 người, bầu 350 đại biểu. Xuyên Mộc có 8 đơn vị bầu cử cấp huyện và 98 đơn vị bầu cử cấp xã; 99 khu vực bỏ phiếu chính thức trên địa bàn 13 xã, thị trấn và 99 điểm bỏ phiếu dự phòng.

Bà Lê Thị Trang Đài, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng BCĐ Bầu cử huyện, Chủ tịch UBBC huyện Xuyên Mộc báo cáo về triển khai công tác bầu cử tại địa phương.

Huyện chú trọng công tác tuyên truyền bầu cử, tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri, trang trí các địa điểm bỏ phiếu, tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử cho các tổ bầu cử; bảo đảm ANTT, y tế...

Đối với hơn 2.000 cử tri là ngư dân đánh bắt dài ngày trên biển, UBBC huyện và UBBC xã Bình Châu đã tổ chức tuyên truyền, vận động để các chủ ghe bảo đảm đưa ghe và ngư dân trở về địa phương trước ngày bỏ phiếu.

Tại buổi làm việc, các thành viên của BCĐ Bầu cử tỉnh lưu ý UBBC huyện về việc bảo đảm an ninh, an toàn cho cử tri cũng như các điểm bỏ phiếu, xây dựng các phương án nếu ngày bầu cử diễn ra trong mưa bão; tăng cường tuyên truyền, rà soát đối tượng cử tri là ngư dân, cử tri tạm trú; bảo đảm an toàn bầu cử gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đoàn Kiểm tra cũng lưu ý UBBC huyện trong việc chuẩn bị nhân sự phục vụ công tác kiểm phiếu….

Tin, ảnh: DIỄM QUỲNH