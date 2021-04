Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 3,3%

Ngày 15/4, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Đức tổ chức Hội nghị lần thứ V, khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng quý I và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm quý II.

Trong quý I, giá trị sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện đạt 828 tỷ đồng, tăng 3,3% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.064 tỷ đồng, tăng 8,68% so với cùng kỳ; doanh thu thương mại - dịch vụ đạt 1.810 tỷ đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ; thu ngân sách trên địa bàn hơn 105 tỷ đồng, tăng 65,38% so với cùng kỳ. Đặc biệt, xã Xà Bang và Bình Ba đã được UBND tỉnh công nhận xã nông thôn mới (NTM) nâng cao. Công tác xây dựng Đảng, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm, thực hiện tốt.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, một số nội dung trọng tâm như: phòng, chống tội phạm xâm hại phụ nữ, trẻ em; tình trạng thanh thiếu niên phạm tội hình sự; khắc phục những hạn chế trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng; nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, tiếp công dân; đề xuất một số giải pháp về công tác phát triển Đảng. Đồng thời, đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong quý II, trong đó chú trọng đến việc hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng NTM cho 4 xã: Sơn Bình, Suối Rao, Đá Bạc, Bàu Chinh và đẩy mạnh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án KCN-Đô thị Châu Đức; tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm những tập thể, đảng viên vi phạm đạo đức đảng viên.

MAI NGỌC