Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng nhớ Vua Hùng

Sáng 21/4 (10/3 âm lịch), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Phú Thọ đã long trọng tổ chức Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới dự và dâng hương.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại Lăng Hùng Vương.

Tham gia buổi lễ còn có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Phú Thọ; đoàn đại biểu một số địa phương và đông đảo nhân dân cả nước, kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.

Chủ tịch nước, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ đã thành kính dâng hương, hoa, lễ vật tưởng nhớ, tri ân công đức của các Vua Hùng đã có công dựng nước, cầu cho xã tắc thịnh vượng, quốc thái dân an, đất nước ngày càng vững mạnh, hùng cường.

Trong những ngày Giỗ Tổ, nhiều người dân từ mọi miền đất nước và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài đã về dâng hương tại khu di tích Đền Hùng để tưởng nhớ các Vua Hùng đã có công dựng nước và các bậc tiền nhân đã vì dân giữ nước; cầu mong Quốc Tổ phù trì luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc.

Giỗ Tổ Hùng Vương là ngày lễ trọng đại mang bản sắc văn hóa sâu sắc và độc đáo của dân tộc Việt Nam, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” tưởng nhớ và biết ơn công đức các Vua Hùng đã có công dựng nước và giữ nước.

Đây cũng là dịp quan trọng để quảng bá ra thế giới về một di sản vô cùng giá trị, độc đáo, đã tồn tại hàng ngàn năm, ăn sâu vào tâm hồn, tình cảm, trở thành đạo lý truyền thống của đồng bào cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài, là ngày để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta cùng nguyện một lòng mãi mãi khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước - Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Ngày 6/12/2012, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ đã được Ủy ban Liên chính phủ theo Công ước năm 2003 của Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) chính thức công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Theo các tư liệu lịch sử và thống kê của các nhà nghiên cứu, trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam hiện có 1.417 địa điểm có di tích thờ cúng các Vua Hùng và các nhân vật liên quan đến thời đại Hùng Vương. Trong đó, tỉnh Phú Thọ có 183 di tích thờ cúng Hùng Vương (122 di tích đang thờ tự và 61 di tích đã thất truyền).



Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021 do tỉnh Phú Thọ tổ chức, được điều chỉnh phù hợp với trạng thái bình thường mới; chú trọng công tác phòng, chống dịch COVID-19. Buổi lễ diễn ra an toàn, trang nghiêm, thành kính, triển khai nghiêm túc công tác phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường; đảm bảo an tuyết đối cho người dân trong và ngoài nước về dâng hương tri ân công đức tổ tiên.

