Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, hỗ trợ DN phát triển

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh nhấn mạnh điều này khi đến thăm và làm việc tại Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP) vào sáng 1/4. Đây là dự án có số vốn đầu tư lớn nhất tại BR-VT.

Đoàn Công tác của Thường trực Tỉnh ủy do ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Đoàn tham quan công trường thi công Tổ hợp hóa dầu miền Nam. Ảnh: MỸ LƯƠNG

DỰ ÁN 5,4 TỶ USD ĐÃ HOÀN THÀNH HƠN 75%

Báo cáo với đoàn về Dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam, ông Tharna Sanee, Tổng Giám đốc LSP cho biết: Dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam có tổng vốn đầu tư 5,4 tỷ USD do LSP làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công xây dựng vào tháng 2/2018. Đây là tổ hợp hóa dầu được tích hợp hoàn chỉnh đầu tiên tại Việt Nam với công suất sản phẩm olefin (nguyên liệu cơ sở để sản xuất hóa chất công nghiệp, các loại chất dẻo, nhựa và cao su tổng hợp) lên tới 1,6 triệu tấn/năm; được thiết kế để sản xuất đa dạng các sản phẩm hóa dầu, bao gồm những sản phẩm là nguyên liệu cần thiết cho ngành nhựa như: polyetylen, polypropylen và các sản phẩm khác, công suất hơn 2 triệu tấn/năm. Khi đưa vào hoạt động, dự án giúp thay thế và giảm dần việc nhập khẩu các sản phẩm hóa dầu, cung cấp nguồn nguyên-nhiên liệu quan trọng cho các ngành công nghiệp sản xuất nội địa. Đồng thời, tạo ra cơ hội xuất khẩu các mặt hàng hóa dầu, giúp Việt Nam có mặt trên bản đồ các nước xuất khẩu sản phẩm hóa dầu; tạo nền tảng quan trọng cho những dự án đầu tư trong tương lai về công nghiệp hạ nguồn và các ngành công nghiệp liên quan. Trong quá trình xây dựng, dự án tạo việc làm cho 15.000-20.000 người lao động, hơn 1.000 lao động kỹ thuật cao khi vận hành thương mại. Ước tính, mỗi năm dự án sẽ đóng góp 60 triệu USD cho ngân sách trong suốt 30 năm kể từ ngày hoạt động.

Ông Tharna Sanee cho biết thêm: Thời gian qua, ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã làm gián đoạn đến việc nhập khẩu các thiết bị từ Châu Âu. Do đó, so với kế hoạch dự án chậm 0,8% tiến độ khối lượng công việc. Đến thời điểm này, dự án đã hoàn thành 75,5% tiến độ công việc. Để khắc phục việc chậm tiến độ, phấn đấu hoàn thành, đưa dự án đi vào vận hành quý III/2022 như đã cam kết, LSP đang nỗ lực áp dụng các công nghệ tiên tiến nhất để thi công. Trong quá trình xây dựng, dự án luôn chú trọng đến an toàn, bảo vệ môi trường và an sinh xã hội.

Tại buổi làm việc, LSP cũng bày tỏ lo lắng về nguồn điện cung cấp cho dự án. Theo hợp đồng đầu tư công trình điện giữa LSP và EVN SPC (Hợp đồng đầu tư), EVN SPC sẽ cung cấp điện 110Kv cho dự án trong tháng 3/2021. EVN SPC hiện đang thi công và đã có thể tiếp cận với tất cả các mặt bằng thi công các trụ điện. LSP mong muốn EVN SPC hoàn thành việc xây dựng và cung cấp điện 110kV để bắt đầu đưa vào vận hành chạy thử nhà máy Phụ trợ trung tâm vào tháng 4/2021 theo kế hoạch. Tuy nhiên, việc kéo đường dây điện từ Phú Mỹ 3 về dự án sẽ phải đi qua nhà dân. Do đó có thể phải thu hồi đất của một số nhà dân.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, UBND tỉnh đã có thông tin từ EVN và đã giải quyết xong các vướng mắc từ KCN Phú Mỹ 3. KCN Phú Mỹ 3 đã đồng ý với EVN về hướng tuyến, vị trí đường dây truyền tải điện dẫn về dự án. Hiện chỉ vướng mặt bằng ở 2 hộ dân. Trong tháng 4, UBND tỉnh sẽ làm việc với EVN để thống nhất phương án.

Đại diện LSP thuyết trình tiến độ dự án với Đoàn công tác. Ảnh: MỸ LƯƠNG

DỰ ÁN HOẠT ĐỘNG ĐÚNG TIẾN ĐỘ SẼ TIẾP THÊM ĐÀ TĂNG TRƯỞNG

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh nhấn mạnh, với định hướng “Tiếp tục phát triển BR-VT thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII đã xác định, lãnh đạo tỉnh nhận thức rõ để tập trung phát triển kinh tế địa phương, hỗ trợ nhà đầu tư kinh doanh, phát triển dự án, tỉnh sẽ tập trung cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, giải quyết nhanh chóng thủ tục cho nhà đầu tư, kiên quyết loại bỏ các thể chế lạc hậu, cản trở phát triển của DN. Tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối đa phương thức, tạo hạ tầng thuận lợi, thông suốt, nhanh chóng nhất, mang lại hiệu quả tối ưu cho dự án.

Bí thư Tỉnh ủy cũng mong muốn LSP tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong quá trình triển khai dự án, áp dụng công nghệ hiện đại nhất để dự án vận hành an toàn tuyệt đối, đưa dự án đi vào hoạt động trong thời gian sớm nhất; tiếp thêm động lực cho đà tăng trưởng của Việt Nam nói chung và tỉnh BR-VT nói riêng. Đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm lo đời sống cán bộ, công nhân viên, người lao động trong công ty; tham gia cùng chính quyền chung tay thực hiện các chính sách an sinh xã hội tại địa phương.

PHAN HÀ