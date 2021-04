BR-VT triển khai công tác bảo đảm ANTT và y tế cho cuộc bầu cử chặt chẽ, đúng tiến độ

Sáng 12/4, Đoàn Kiểm tra, giám sát của Tiểu ban An ninh trật tự (ANTT) và Y tế - Hội đồng Bầu cử Quốc gia do Thượng tướng Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Phó trưởng Tiểu ban ANTT và Y tế làm Trưởng Đoàn, đã làm việc với Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh về công tác bảo đảm ANTT và y tế trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Đoàn kiểm tra, giám sát của Tiểu ban ANTT và Y tế - Hội đồng Bầu cử Quốc gia với UBBC tỉnh.

Tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra, giám sát có ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh; bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh; ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBBC tỉnh.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh; bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh và ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh tham dự buổi làm việc với Đoàn Kiểm tra, giám sát.

Báo cáo với Đoàn Kiểm tra, giám sát về tình hình, kết quả triển khai công tác bảo đảm ANTT và y tế trong cuộc bầu cử, Phó Chủ tịch Thường trực UBBC tỉnh Mai Ngọc Thuận cho biết, thời gian qua, công tác phối hợp trong thực hiện bảo đảm ANTT và y tế cho cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, đúng tiến độ theo quy định. Các đơn vị thành viên Tiểu Ban ANTT và Tiểu Ban Y tế của tỉnh đã xây dựng kế hoạch, kịch bản và triển khai kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn và khu vực được giao.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBBC tỉnh Mai Ngọc Thuận cho biết, tỉnh sẽ tăng cường công tác nắm tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở để chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động chống phá, phá hoại cuộc bầu cử. Bên cạnh đó, tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền chủ trương, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về cuộc bầu cử gắn với công tác bảo đảm ANTT; triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch bảo đảm y tế để ứng phó các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trước, trong và sau ngày bầu cử.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn Kiểm tra, giám sát đã đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử và công tác bảo đảm ANTT và y tế của tỉnh.

Thượng tướng Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Phó trưởng Tiểu ban ANTT và Y tế đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử và công tác bảo đảm ANTT và y tế của BR-VT.

Đoàn Kiểm tra, giám sát cũng gợi ý cho tỉnh một số vấn đề liên quan đến công tác nắm tình hình, bảo đảm ANTT trên địa bàn; xây dựng kịch bản trong trường hợp xảy ra dịch COVID-19 trên địa bàn; công tác nắm thông tin những người đi làm xa về địa phương, đặc biệt là ngư dân đánh bắt xa bờ và các trường hợp nhập cảnh qua đường biển; công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ trong cuộc bầu cử…

Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị tỉnh cần đặc biệt quan tâm đến công bảo vệ an ninh chính trị nội bộ trong cuộc bầu cử.

Trước khi làm việc với UBBC tỉnh, Đoàn Kiểm tra, giám sát của Tiểu ban ANTT và Y tế - Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã tham quan điểm bỏ phiếu mẫu tại phường Phước Nguyên, TP. Bà Rịa.

Thượng tướng Võ Trọng Việt (bìa trái), Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Phó trưởng Tiểu ban ANTT và Y tế tham quan điểm bỏ phiếu mẫu tại phường Phước Nguyên, TP. Bà Rịa.

Tin, ảnh: PHƯƠNG NAM