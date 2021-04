600 đại biểu dự Hội nghị an ninh, an toàn mạng và đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 1/4, tại Hội trường Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị thông tin tình hình an ninh, an toàn mạng và đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

600 đại biểu là bí thư, phó bí thư, đảng ủy viên, chi ủy viên các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở và cán bộ, công chức các cơ quan trực thuộc Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tham dự Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Trường Giang Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cho biết, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và không gian mạng đã mang lại những lợi ích to lớn cho xã hội cũng như làm thay đổi nhận thức, hành vi và lối sống của con người. Song, cuộc cách màng công nghiệp 4.0 cũng đặt ra nhiều nguy cơ và thách thức, tác động trực tiếp đến chủ quyền, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhấn mạnh, Hội nghị này nhằm trang bị cho các đại biểu những kiến thức, kỹ năng, các biện pháp phòng chống, bảo đảm an ninh, an toàn không gian mạng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được Đại úy Nguyễn Thế Thắng, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự huyện Long Điền truyền đạt những nội dung cơ bản, vấn đề cốt lõi về vị trí, vai trò của Luật An ninh mạng trong sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm chủ quyền, quốc phòng - an ninh và nâng cao vị thế đối ngoại của đất nước.Đại úy Nguyễn Thế Thắng cũng thông tin đến đại biểu các biện pháp bảo vệ an ninh mạng, phòng ngừa và xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng; trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng trong việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và thực hiện thành công việc chuyển đổi số quốc gia và của tỉnh BR-VT.

