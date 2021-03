Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ trồng 1 tỷ cây xanh tại Nghệ An

Sáng 14/3, tại Khu Di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn, nhân chuyến làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Nghệ An, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự lễ hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Bộ TN-MT phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức. Nghệ An là địa phương thứ ba mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự lễ hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham gia trồng cây cùng cán bộ và nhân dân huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Ảnh: THỐNG NHẤT

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà cho biết, Bộ đã xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Đề án phục hồi, phát triển hệ thống cây xanh với mục tiêu duy trì bền vững hạ tầng cây xanh, hệ sinh thái tự nhiên, phát triển bền vững đa dạng sinh học đô thị, hệ sinh thái cây xanh tại các khu vực xung yếu. Để tạo thuận lợi cho việc xác định địa điểm trồng, theo dõi việc quản lý và chăm sóc cây xanh sau khi trồng, Bộ TN-MT đã xây dựng Hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu bản đồ cây xanh (Tree Map) trên điện thoại thông minh với các thông tin: loài cây, địa điểm, quy trình trồng, đặc tính sinh trưởng, phát triển, quy trình chăm sóc, quản lý theo điều kiện từng địa phương.

Bộ TN-MT đã gửi tặng nhân dân huyện Đô Lương (tỉnh Nghệ An) 10.000 cây lát hoa và sao đen với mong muốn lan tỏa ý nghĩa việc trồng cây, phủ xanh núi rừng, làng xóm huyện Đô Lương nói riêng, tỉnh Nghệ An và cả nước nói chung.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử Truông Bồn, nơi ghi dấu sự hy sinh và những chiến công oanh liệt của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đặc biệt là lực lượng TNXP.

 Trong chuyến công tác tại Nghệ An, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên; dâng hoa, dâng hương tại Đền Chung Sơn - đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại núi Chung (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn). Ngay sau lễ dâng hương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kiểm tra tiến độ thi công Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Khu di tích Kim Liên.

QUANG VŨ - VĂN NHẬT