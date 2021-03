Góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông

Bằng những việc làm thiết thực như: Tuyên truyền đội mũ bảo hiểm cho HS; hướng dẫn, hỗ trợ HS ra về trật tự, an toàn; nhắc phụ huynh đậu xe đúng nơi quy định… các trường học đã góp phần bảo đảm an toàn cho HS. Đó là hiệu quả của mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” được các cơ sở Đoàn, Đội trường học triển khai trong thời gian qua.

HS Trường TH Phan Bội Châu (phường Kim Dinh, TP.Bà Rịa) giăng dây xin đường vào giờ tan trường.

Trước đây, vào giờ tan học, trước cổng Trường THCS Duy Tân (87, Lê Lợi, phường 4, TP. Vũng Tàu) khá lộn xộn. Phụ huynh chờ đón con đậu xe lộn xộn trên vỉa hè, choán cả lối dành cho người đi bộ. Nhiều phụ huynh còn đậu xe ngay lòng đường, gây cản trở giao thông và nguy cơ mất an toàn giao thông (ATGT). Nhiều người còn bày bán hàng rong trước cổng trường khiến giao thông càng thêm lộn xộn.

Thế nhưng, tình trạng này đã hoàn toàn chấm dứt từ đầu năm học 2020-2021. Thầy Đào Vĩnh Bộ, GV Ngữ văn, phụ trách hoạt động ngoài giờ lên lớp, Trường THCS Duy Tân cho biết, năm học 2020-2021, trường đã thành lập BCĐ thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự trước cổng trường. Thành phần gồm Ban Giám hiệu, Chi Đoàn và Liên Đội cùng phối hợp thực hiện.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh, HS chấp hành Luật Giao thông đường bộ, nhà trường bố trí cho HS các khối lớp ra về cách nhau một khoảng thời gian để tránh ùn tắc trước cổng trường. Giờ tan trường, Chi Đoàn, Ban Chấp hành Liên Đội có mặt trước cổng trường để nhắc phụ huynh đậu xe đúng nơi quy định, hướng dẫn HS ra về an toàn, nhanh chóng, nhắc nhở các trường hợp không đội mũ bảo hiểm… Với những HS không đội mũ bảo hiểm, Chi Đoàn và Liên Đội sẽ ghi tên gửi cho GV chủ nhiệm để nhắc nhở. Ngoài ra, nhà trường còn phối hợp lực lượng dân quân và công an phường 4 hỗ trợ công tác bảo đảm ANTT trước cổng trường vào đầu giờ học và khi HS ra về; nhắc nhở phụ huynh không đậu xe dưới lòng đường và các trường hợp buôn bán hàng rong.

Tương tự, con đường dẫn vào Trường THCS Phước Thắng (204, Nguyễn Thiện Thuật, phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu) khá chật hẹp. Vào giờ tan học, nếu phụ huynh đậu xe trước cổng trường để đón con sẽ chắn hết lối đi lại. Do vậy, nhà trường đã bố trí khoảng sân có kẻ vạch dành cho phụ huynh chờ đón HS. Trường làm thanh rào chắn ở sân và bố trí GV là đoàn viên, và đội sao đỏ, cờ đỏ hướng dẫn HS ra về di chuyển theo hàng, tránh lộn xộn. Nhà trường cũng bố trí cổng chính dành cho phụ huynh đưa đón con và cho HS đi bộ, cổng phụ dành cho HS đi xe đạp. Bên cạnh đó, nhà trường còn tổ chức tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ cho HS vào các buổi chào cờ đầu tuần. Chi Đoàn GV và các lớp dàn dựng, biểu diễn các tiểu phẩm tuyên truyền về ATGT cho HS.

Em Trần Đức Lương, HS lớp 9.4, Trường THSC Thắng Nhất nói: “Được thầy cô tuyên truyền, nhắc nhở nên em luôn nhớ đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy. Giờ tan học, em xuống sân trường chờ ba mẹ đến đón chứ không ra ngoài cổng trường”. Ông Nguyễn Đình Bị, phụ huynh HS thì cho hay: “Không có cảnh phụ huynh chen chúc nhau trước cổng trường chờ đón con. Các thầy cô tận tình hướng dẫn, nhắc nhở HS ra về trật tự, an toàn, nhắc phụ huynh đậu xe đúng nơi quy định nên cổng trường rất an toàn, phụ huynh cũng yên tâm”.

Tại Trường TH Phan Bội Châu (phường Kim Dinh, TP. Bà Rịa), mỗi khi vào giờ tan trường, GV, bảo vệ và HS lại giăng dây từ cổng trường sang vỉa hè bên kia đường cho HS ra về an toàn. Ông Hà Văn Quyên, bảo vệ trường cũng túc trực trước cổng, liên tục nhắc nhở HS qua đường cẩn thận, yêu cầu phụ huynh đậu xe đúng nơi quy định và hỗ trợ xin đường cho HS. “Chiều nào chúng tôi cũng chăng dây để mở lối đi an toàn cho HS. Người điều khiển phương tiện gặp lúc HS ra về đều dừng lại, nhường cho HS qua đường hết rồi mới tiếp tục lưu thông”, ông Quyên nói.

Anh Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh cho biết, mô hình “Cổng trường em an toàn, văn minh” là một trong những mô hình Tỉnh Đoàn chọn đăng ký là công trình thanh niên chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Theo đó, Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các liên Đội và các chi Đoàn trường thực hiện mô hình với nhiều hình thức như: kẻ vạch đậu xe trước cổng trường; giăng dây, đặt rào chắn để xin đường; tuyên truyền cho HS đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy... Những cách làm này đã góp phần bảo đảm an ninh trật tự, ATGT trước cổng trường, bảo đảm an toàn cho phụ huynh và HS. Đây là mô hình thiết thực nhằm góp phần nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông cho HS.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh, từ năm học 2019-2020, Sở GD-ĐT chỉ đạo cho các trường học thực hiện mô hình “Cổng trường ATGT”. Năm học 2020-2021, Sở chỉ đạo các trường tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hiệu quả mô hình này. Với sự vào cuộc của chi Đoàn, liên Đội, 100% trường MN, TH, THCS, THPT và thực hiện mô hình.

