Mô hình “Cổng trường em an toàn” thời gian qua đã được các cơ sở Đoàn, Đội trường học triển khai với những việc làm thiết thực như: tuyên truyền đội mũ bảo hiểm cho HS; hướng dẫn, hỗ trợ HS ra về trật tự, an toàn; nhắc phụ huynh đậu xe đúng nơi quy định… Qua đó, góp phần bảo đảm an toàn giao thông cho HS cũng như khu vực trước cổng trường.

Thực hiện: PHƯƠNG NAM - NHẬT VINH