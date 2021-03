Kinh tế TP.Bà Rịa duy trì mức tăng trưởng khá

Ngày 26/3, đã diễn ra Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Bà Rịa khóa VI (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, công tác xây dựng Đảng quý I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2021.

Trong 3 tháng đầu năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng chung của tình hình dịch COVID-19, gây ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ tăng trưởng kinh tế, nhưng dưới sự chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, TP.Bà Rịa đã đạt được nhiều kết quả toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng khá với tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 220,7 tỷ đồng, đạt 33,59% kế hoạch năm (so với cùng kỳ tăng 16,58%). Về công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tình hình sản xuất của ngành trong quý vẫn ổn định, các sản phẩm sản xuất ra đáp ứng cho nhu cầu thị trường và phục vụ tốt cho nhu cầu của nhân dân trên địa bàn. Công tác an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội. Công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được tăng cường, đạt kết quả quan trọng.

Trong quý II/2021, TP.Bà Rịa sẽ tập trung phát triển mạng lưới hợp tác xã, xin chủ trương đề án Chợ đêm Bà Rịa và phương án chuyển đổi mô hình khai thác, quản lý chợ Hòa Long; tiếp tục thực hiện di dời các cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường vào các cụm công nghiệp; khai thác tốt nguồn thu, chống thất thu ngân sách...

NHÃ UYÊN