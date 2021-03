Chắc tay súng, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc

Trong suốt 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh BR-VT đã cùng nhân dân vượt qua gian lao thử thách, chấp nhận hy sinh, anh dũng chiến đấu, đánh bại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Qua đó hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Lực lượng dự bị động viên tỉnh BR-VT tham gia huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

HÀO HÙNG TRONG KHÁNG CHIẾN

Ngày 9/3/1946, Hội nghị cán bộ tỉnh Bà Rịa được tổ chức tại xã Long Mỹ bàn về chủ trương xây dựng lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang, xây dựng các đội vũ trang tuyên truyền. Hội nghị đã thống nhất công nhận đội du kích xã Long Phước là đội quân chủ lực của tỉnh và đặt tên là Đội du kích Quang Trung, tiền thân của LLVT tỉnh BR-VT.

Ngay sau khi thành lập, Đội du kích Quang Trung tuyên thệ tại rừng Long Tân rồi xuất quân đánh thắng trận đầu, chiếm đồn Xà Bang, sau đó tiếp tục đánh đồn Long Hải, phục kích chặn đánh địch ở xã Tam Phước và tổ chức nhiều trận đánh lớn nhỏ khác. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đội du kích Quang Trung sau đó phát triển thành LLVT tập trung BR-VT.

Trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, nhiều cái tên gắn liền với LLVT tỉnh cho đến ngày nay vẫn được nhiều người biết đến và ca tụng như: Đội du kích Quang Trung, Chi đội 7, Trung đoàn 307, 309, Trung đoàn 397… Họ đã tỏ rõ vai trò nòng cốt trong mọi hoạt động quân sự, đồng thời cùng nhân dân phát triển lực lượng du kích rộng khắp, xây dựng bộ đội chủ lực khu, tăng cường chống địch càn quét, bình định, đánh phá giao thông, cơ sở kinh tế địch, bảo vệ căn cứ và hành lang kháng chiến.

Trong kháng chiến chống Mỹ, LLVT tỉnh đã đánh 6.330 trận lớn nhỏ, loại khỏi vòng chiến đấu 53.000 tên địch, diệt và đánh thiệt hại nặng 3 trung đoàn, 15 tiểu đoàn, 2 liên đội, 173 đại đội, 220 trung đội, phá hủy 30 kho, 647 xe quân sự, bắn chìm 173 tàu xuồng, bắn rơi và phá hủy 176 máy bay, thu gần 7.000 súng các loại.

Tham gia bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế, tiểu đoàn 445, 440 và các đại đội trực thuộc LLVT tỉnh cũng đã tham gia chiến đấu hàng trăm trận, loại khỏi vòng chiến đấu 13.828 tên địch, thu 1.574 súng các loại; đồng thời giúp nước bạn xây dựng chính quyền cách mạng và tổ chức xây dựng đời sống mới.

VỮNG MẠNH TOÀN DIỆN TRONG THỜI BÌNH

Trong những ngày tháng 3 này, đến bất cứ cơ quan, đơn vị, địa phương nào, chúng tôi đều thấy được không khí thi đua với tinh thần sáng tạo, quyết thắng, lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh. Rõ nét nhất là ở các đơn vị bộ đội tập trung, thuộc Bộ CHQS tỉnh, công tác huấn luyện, rèn luyện, thực hiện nhiệm vụ SSCĐ của cán bộ, chiến sĩ khẩn trương, nghiêm túc.

Dưới cái nắng nóng oi bức, mặc cho mồ hôi ướt đẫm vai áo, các cán bộ, chiến sĩ vẫn miệt mài luyện tập những bài tập đòi hỏi độ khó như: leo trèo nhà cao tầng, khắc phục vật cản, vượt qua hàng rào dây thép gai... Tất cả động tác đều thuần thục, nhanh, mạnh, dứt khoát.

Đại úy Lê Đức Mười, Chính trị viên Đại đội Trinh sát chia sẻ: “Hướng về ngày truyền thống LLVT tỉnh, ngoài thực hiện tốt công tác huấn luyện, đơn vị luôn làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng và ý thức “tự giác, tự rèn”, tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ công tác thường xuyên và đột xuất. “Nhờ trải qua quá trình tập luyện khắc nghiệt, gian khổ mà 100% cán bộ, chiến sĩ rèn luyện được bản lĩnh kiên cường, ý chí quyết tâm cao, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Bên cạnh xây dựng lực lượng và sẵn sàng chiến đấu, LLVT tỉnh cũng đã triển khai đồng bộ và có hiệu quả công tác bảo vệ an ninh trật tự; nắm, quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, xây dựng đơn vị an toàn gắn với địa bàn an toàn. Đến nay, 100% đầu mối các cơ quan, đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối về chính trị. Ngoài ra, LLVT tỉnh cũng đã triển khai có trọng tâm, trọng điểm và chiều sâu với nhiều mô hình như: “Dân vận khéo”, “Đơn vị dân vận tốt”, “LLVT chung sức xây dựng NTM”... qua đó góp phần tăng cường, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân – dân, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. Đơn cử như thời gian qua, LLVT tỉnh đã hỗ trợ hơn 20 tỷ đồng và phối hợp tổ chức 45 đợt công tác dân vận giúp đỡ 35 xã, phường, thị trấn xây dựng nông thôn mới, vì người nghèo; tặng 700 suất quà cho người nghèo, phát 2.000 suất cơm cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức 10 đợt “Siêu thị 0 đồng” phát rau, củ, quả và nhu yếu phẩm cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Theo Thượng tá Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, 75 năm qua, LLVT tỉnh luôn trân trọng, tự hào về truyền thống và mong muốn phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống vẻ vang đó lên tầm cao mới. “Do đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh quyết tâm đoàn kết thống nhất ý chí và hành động, nỗ lực phấn đấu thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân BR-VT”, Thượng tá Nguyễn Thành Trung nhấn mạnh.

Bài, ảnh: MINH NHÂN