UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 1: Bảo đảm đón Tết an toàn, mọi nhà đều vui Xuân đầm ấm

* UBND tỉnh sẽ có văn bản chính thức về việc dừng tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa.

* Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh tháng 1/2021 đạt gần 6.700 tỷ đồng.

Ngày 8/2, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp thường kỳ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 1; bàn các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 2/2021 và bảo đảm Tết Nguyên đán Tân Sửu an toàn.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp thường kỳ tháng 1 của UBND tỉnh.

Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối với các điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố và điểm cầu tại 35 xã, phường, thị trấn.

Tham dự họp tại điểm cầu UBND tỉnh có ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Đặng, Phó Giám đốc Sở KH-ĐT cho biết, tháng 1/2021, mặc dù ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn có một số điểm sáng. Đó là giá trị sản xuất công nghiệp (trừ dầu khí) ước tăng 17,92% so với kế hoạch; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng tăng 4,12% so với kế hoạch; tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn tỉnh tháng 1/2021 tăng 18,09% so với kế hoạch.

Ông Nguyễn Văn Đặng, Phó Giám đốc Sở KH-ĐT báo cáo tình hình kinh tế, an ninh, quốc phòng tháng 1/2021.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn tháng 1 ước khoảng 6.692 tỷ đồng, đạt 10,2% dự toán, bằng 55,5% so cùng kỳ, trong đó: thu từ dầu khí khoảng 1.500 tỷ đồng, đạt 11,9% dự toán, bằng 29,1% so cùng kỳ; thu thuế xuất, nhập khẩu 1.192 tỷ đồng, đạt 6,8% dự toán, bằng 78,2% so cùng kỳ; thu ngân sách nội địa 4.000 tỷ đồng, đạt 11,2% dự toán, bằng 74,4% so cùng kỳ, trong đó thu ngân sách địa phương được hưởng khoảng 2.422 tỷ đồng, đạt 12,4% dự toán, bằng 76,9% so cùng kỳ...

Dù ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng trong tháng 1, một số chỉ tiêu kinh tế xã hội vẫn tăng trưởng. Trong ảnh: Sản xuất thép tại Nhà máy thép miền Nam (TX. Phú Mỹ).

Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã tập trung bàn các giải pháp để dồn sức hoàn thành nhiệm vụ tháng 2/2021; đặc biệt là các giải pháp phòng, chống dịch và tổ chức các hoạt động vui Xuân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu an toàn; theo dõi tình hình cung cầu, kế hoạch dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán...

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Thọ Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, sở, ngành rà soát lại các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 2; chăm lo Tết cho người nghèo, để không ai bị bỏ lại phía sau; bảo đảm an ninh trật tự và an toàn phòng dịch trong dịp Tết Nguyên đán...

Cảng TCIT thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ cũng thống nhất tạm dừng một số hoạt động vui xuân tập trung đông người như khai mạc hội hoa xuân TP. Vũng Tàu; khai mạc đường hoa Bà Rịa; không tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa. Khi mở cửa phục vụ người dân và du khách thì phải có chốt kiểm tra, bảo đảm an toàn, không được quá 50 người/lần vào...

“Sau cuộc họp thường kỳ này, UBND tỉnh sẽ có văn bản chính thức về việc dừng tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa”- Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ cho biết.

QUANG VŨ