Tổ chức trọng thể Lễ viếng nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Sáng 21/2, tại Hội trường lớn UBND tỉnh Bến Tre và Nhà tang lễ quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre và gia đình đã tổ chức trọng thể Lễ viếng đồng chí Trương Vĩnh Trọng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương, theo nghi thức lễ tang cấp Nhà nước.

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu viếng đồng chí Trương Vĩnh Trọng. Ảnh: THỐNG NHẤT

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi vòng hoa viếng đồng chí Trương Vĩnh Trọng.

Tại Hội trường lớn UBND tỉnh Bến Tre, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu vào viếng đồng chí Trương Vĩnh Trọng và chia buồn cùng gia quyến. Tiếp đó, Đoàn Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu; Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu; Đoàn Chủ tịch nước do Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dẫn đầu; Đoàn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dẫn đầu, vào viếng đồng chí Trương Vĩnh Trọng. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dẫn đầu Đoàn Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Nội chính Trung ương dẫn đầu Đoàn Ban Nội chính Trung ương, vào viếng đồng chí Trương Vĩnh Trọng.

Tại Nhà Tang lễ quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), các đồng chí: nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng vào viếng đồng chí Trương Vĩnh Trọng. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương vào viếng đồng chí Trương Vĩnh Trọng.

Trong niềm xúc động, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trân trọng ghi sổ tang: “Đồng chí Trương Vĩnh Trọng với hơn 50 năm hoạt động cách mạng và công tác, trải qua nhiều chức vụ, cương vị công tác đã có nhiều cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đồng chí Trương Vĩnh Trọng, một người con ưu tú của quê hương Bến Tre anh hùng, một tấm lòng nhân hậu, tấm gương sáng về lối sống giản dị, phẩm chất đạo đức cách mạng cao quý, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, luôn trăn trở và hành động quyết liệt vì lợi ích của Đảng, của đất nước và nhân dân. Đồng chí Trương Vĩnh Trọng mất đi là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước, để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với tất cả chúng ta. Thay mặt Chính phủ, tôi xin gửi đến gia quyến đồng chí Trương Vĩnh Trọng lời chia buồn sâu sắc nhất. Xin vĩnh biệt đồng chí Trương Vĩnh Trọng - anh Hai Nghĩa kính mến”.

Trong lời tiễn biệt đồng chí Trương Vĩnh Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân viết: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Trương Vĩnh Trọng, anh Hai Nghĩa kính mến, thân thương - người cán bộ lãnh đạo của Đảng - Nhà nước hết lòng vì nước, vì dân. Cả cuộc đời anh đã làm việc tận tụy để phục vụ sự nghiệp cách mạng, được đồng chí, đồng bào tin yêu, kính trọng…”.

Ghi sổ tang, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh xúc động viết: “Anh Hai Nghĩa kính mến! Anh là một chiến sĩ cách mạng của quê hương Đồng khởi Bến Tre, một nhà lãnh đạo mẫu mực, luôn tận tụy trách nhiệm với công việc; luôn chân thành gần gũi với đồng chí, đồng nghiệp; luôn quan tâm thương yêu giúp đỡ gia đình bạn bè. Anh ra đi đã để lại niềm thương tiếc thật sự cho biết bao người…”.

Đồng chí Trương Vĩnh Trọng (tên thường gọi Hai Nghĩa), sinh ngày 11/11/1942; quê quán: xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre; thường trú tại đường 885, ấp 3, xã Lương Quới, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Đồng chí tham gia hoạt động cách mạng tháng 1/1960; vào Đảng ngày 25/10/1964; Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa VI, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa VII, VIII, IX, X; Bí thư Trung ương Đảng các khóa IX, X; Ủy viên Bộ Chính trị khóa X; đại biểu Quốc hội các khóa VIII, XI; nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ.

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, Đồng chí đã từ trần hồi 3 giờ 25 phút ngày 19/2/2021 (tức ngày 8 tháng Giêng năm Tân Sửu) tại nhà riêng.

Đồng chí Trương Vĩnh Trọng là người cán bộ mẫu mực, đạo đức trong sáng, gần gũi, giản dị và liêm khiết. Đồng chí từng trải qua nhiều cương vị công tác quan trọng, được tôi luyện, trưởng thành trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc.

Dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, đồng chí Trương Vĩnh Trọng cũng tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng; gương mẫu giữ gìn phẩm chất đạo đức, gần gũi quần chúng, sâu sát cơ sở, tôn trọng, lắng nghe cấp dưới, phát huy trí tuệ tập thể trong lãnh đạo; kiên quyết, bản lĩnh trong xử lý công việc; tận tình giúp đỡ, truyền đạt kinh nghiệm cho các thế hệ đi sau, học tập, tu dưỡng, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

Hơn 60 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Lễ truy điệu nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng vào hồi 9 giờ ngày 22/2/2021 tại Hội trường lớn UBND tỉnh Bến Tre. Lễ an táng diễn ra lúc 11 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bến Tre.

PHƯƠNG PHƯƠNG