Huyện ủy Đất Đỏ trao Huy hiệu Đảng cho 7 đảng viên

Ngày 2/2, Huyện ủy Đất Đỏ tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng cho 7 đảng viên các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc đợt 3/2/2021 nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2021) và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, ông Lê Văn Hòa, Bí thư Huyện ủy đã trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đảng viên Võ Thành Nhân (đảng viên Chi bộ khu phố Thanh Bình, Đảng bộ thị trấn Đất Đỏ); Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thị Bê (đảng viên Chi bộ khu phố Hải An, Đảng bộ thị trấn Phước Hải); Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đảng viên Vũ Mạnh Hà (đảng viên Chi bộ ấp Láng Dài, Đảng bộ xã Láng Dài); Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho các đảng viên Lê Đặng Nhật (đảng viên Chi bộ ấp Tân Hiệp, Đảng bộ xã Long Tân), Trần Thị Ngọc Hải (đảng viên Chi bộ ấp An Hải, Đảng bộ xã Lộc An) và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Huỳnh Văn Quân (đảng viên Chi bộ ấp Tân Hội, Đảng bộ xã Phước Hội) và đảng viên trần Thanh Hoài Phương (đảng viên Chi bộ khu phố Hải Trung, Đảng bộ thị trấn Phước Hải).

TUẤN VŨ