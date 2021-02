Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh BR-VT thăm, chúc Tết Tỉnh ủy

Sáng 4/2, được sự ủy quyền của Thường trực Tỉnh ủy, ông Huỳnh Văn Danh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tiếp Đoàn Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh BR-VT do Hòa thượng Thích Quảng Hiển, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh làm Trưởng Đoàn đến thăm, chúc Tết Tỉnh ủy.

Hòa thượng Thích Quảng Hiển, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc Tết Tỉnh ủy.

Tại buổi tiếp, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Văn Danh đã thông tin với Đoàn những kết quả nổi bật về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2020 và các giải pháp quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh. Những kết quả đạt được của tỉnh có sự đóng góp không nhỏ của các tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chúc Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng các tăng ni, phật tử đón năm mới ấm áp, an lành; tiếp tục tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh BR-VT thực hiện các chính sách an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Hòa thượng Thích Quảng Hiển trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời, cho biết sẽ tiếp tục vận động các tăng ni, phật tử chung lòng, chung sức xây dựng tỉnh BR-VT ngày càng phát triển.

Tin, ảnh: PHƯƠNG NAM