Phối hợp tuyên truyền có hiệu quả về chủ quyền biển đảo

Chiều 14/1, tại TP. Vũng Tàu, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển (BTLCSB) tổ chức họp mặt các cơ quan báo chí khu vực phía Nam nhân dịp Tết Tân Sửu.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BTLCSB cho biết, trong những năm qua, lực lượng Cảnh sát biển đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí trong việc thực hiện các nội dung tuyên truyền về biển, đảo; về vị trí, vai trò và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Công tác phối hợp tuyên truyền bảo đảm đúng đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phục vụ yêu cầu chính trị của đơn vị. Qua đó, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của quần chúng nhân dân, ngư dân trong việc bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biển, đảo, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn trên biển.

Nhân dịp này, BTLCSB đã tặng Bằng khen 14 tập thể và 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo và lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam năm 2020.

 Chiều cùng ngày, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân (Quân chủng Hải quân) đã họp mặt các cơ quan báo chí khu vực phía Nam nhân dịp Tết Tân Sửu.

Năm 2020, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các tỉnh ủy, thành ủy, các cơ quan báo chí tuyên truyền có hiệu quả về công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo cho các tầng lớp nhân dân tại các tỉnh, thành phố trong vùng; phối hợp làm công tác dân vận, hỗ trợ nước ngọt cho đồng bào các tỉnh Tây Nam bộ bị xâm nhập mặn…

Đại tá Đỗ Văn Yên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2 Hải quân mong muốn, năm 2021, các nhà báo, cơ quan báo chí tiếp tục có nhiều tin, bài phản ánh hoạt động của lực lượng hải quân; tuyên truyền nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; chủ động bảo vệ chủ quyền, biển đảo, thềm lục địa phía Nam Tổ quốc; đẩy mạnh tuyên truyền chính sách hậu phương quân đội, góp phần cùng Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Dịp này, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã trao Giấy khen 18 cá nhân có thành tích tốt trong công tác tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

PHƯƠNG NAM - TRÍ NHÂN