Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết các tổ chức tôn giáo

Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, ngày 26/1, Đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh do ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà các cá nhân, tổ chức tôn giáo trên địa bàn TP.Bà Rịa, TX. Phú Mỹ.

Ông Trần Văn Tuấn Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà Linh mục Đặng Cao Trí, Quản hạt Bà Rịa, Chánh xứ Giáo xứ Chánh tòa Bà Rịa. Ảnh: HUYỀN TRANG

Đoàn đã đến thăm, chúc Tết các tổ chức, cá nhân gồm: Tòa Giám mục Bà Rịa, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Bà Rịa; Linh mục Đặng Cao Trí, Quản hạt Bà Rịa, Chánh xứ Giáo xứ Chánh tòa Bà Rịa; Linh mục Võ Công Tiến, Tổng Đại diện, Chánh xứ Giáo xứ Long Tâm; Linh mục Nguyễn Công Luận, Chánh văn phòng Tòa Giám mục Bà Rịa; Linh mục Nguyễn Quy Hùng, Chánh xứ Giáo xứ Phước Tân; Hòa thượng Thích Giác Hạnh, Trụ trì Chùa Hội Phước; Ni trưởng Thích nữ Như Nghiêm, Trụ trì Chùa Tịnh Quang (thuộc địa bàn TP.Bà Rịa); Trung tâm mục vụ (Chủng viện Tôma); Dòng nữ trợ thế thánh tâm Chúa Giêsu; Linh mục Nguyễn Văn Thế, Quản hạt Long Hương, Chánh xứ Giáo xứ Chu Hải; Linh mục Vũ Văn Hoàng, Chánh xứ Giáo xứ Lam Sơn; Hòa thượng Thích Quảng Hiển, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Tổ đình Đại Tòng Lâm; Hòa thượng Thích Nhuận Nghĩa, Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Tổ đình Đại Tòng Lâm; Ni trưởng Thích Nữ Như Như, Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trụ trì Ni viện Thiện Hòa; Ni sư Như Diên, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Ni viện Thiện Hòa (thuộc địa bàn TX.Phú Mỹ).

Tại các nơi đến thăm, ông Trần Văn Tuấn đã gửi lời chúc đến các vị chức sắc và đồng bào tôn giáo đón Tết Tân Sửu ấm áp, an lành, đồng thời mong muốn các vị chức sắc tiếp tục vận động đồng bào các tôn giáo sống “Tốt đời đẹp đạo”, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền tỉnh BR-VT thực hiện các chính sách an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh.

* Trong 2 ngày 25 và 26/1, ông Trần Văn Lợi, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã đi thăm, chúc Tết Nguyên đán Tân Sửu các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh, gồm: Tòa Giám mục Giáo phận Bà Rịa; Ban Trị sự Tịnh độ Cư sĩ Phật Hội tỉnh (TP.Bà Rịa); Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh (TX.Phú Mỹ); Ban Đại diện Hội thánh Tin lành Việt Nam tỉnh; Ban Đại diện Cao đài Tây Ninh tỉnh; Ban Trị sự Minh sư đạo tỉnh (TP.Vũng Tàu); Ban đại diện Hội thánh Tin lành Báp Tít Đức Tin tỉnh; Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh; Ban đại diện Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam tỉnh (TP.Vũng Tàu); Ban trị sự Minh Lý đạo tỉnh (huyện Long Điền); Ban đại diện Cao Đài truyền giáo miền Trung tỉnh (huyện Châu Đức), Ban đại diện Cao đài Ban Chỉnh đạo tỉnh (huyện Đất Đỏ) và Ban trị sự Bửu Sơn Kỳ hương tỉnh (huyện Châu Đức); đồng thời tặng quà cho 13 cá nhân là các chức sắc, chức việc tiêu biểu của các tôn giáo trên.

Tại những nơi đến, ông Trần Văn Lợi cảm ơn sự đóng góp của các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc các tôn giáo đối với hoạt động của MTTQ các cấp vì sự nghiệp đại đoàn kết; động viên các chức sắc, chức việc tôn giáo tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm của công dân, sống “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phát triển kinh tế, giúp xóa đói, giảm nghèo, tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

HUYỀN TRANG - DIỄM QUỲNH