Đẩy mạnh phối hợp bảo đảm an ninh trật tự

Sáng 5/1, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của Chính phủ về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng năm 2020.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu BR-VT.

Tại điểm cầu tỉnh BR-VT, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tham dự hội nghị.

Năm 2020, lực lượng công an, quân đội đã phối hợp tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý kịp thời các tình huống về quốc phòng-an ninh, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng của đất nước; đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; kiềm chế hoạt động của các loại tội phạm; phát huy vai trò xung kích, nòng cốt trên mặt trận phòng, chống dịch COVID-19 và phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố môi trường, thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn. Qua đó góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Tại BR-VT, các lực lượng công an, quân đội, biên phòng đã thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh nội bộ; phối hợp xét duyệt hồ sơ tuyển quân năm 2020 đạt 100% chỉ tiêu; trao đổi 2.135 tin; phối hợp kiểm tra xác minh 1.540 tin liên quan đến an ninh trật tự; vận động nhân dân giao nộp 856 vũ khí, công cụ hỗ trợ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các lực lượng tập trung triển khai kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, phương án bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bảo vệ các mục tiêu quan trọng, những sự kiện văn hóa, chính trị, đối ngoại, các hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam trong năm 2021. Đồng thời xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự ngay từ đầu tại cơ sở, không để lan rộng, kéo dài; phối hợp chặt chẽ trong tham mưu sử dụng LLVT, tham gia xử lý tình huống phức tạp về an ninh trật tự.

Tin, ảnh: MINH NHÂN