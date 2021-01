Xây dựng "thế trận lòng dân" ở khu vực biên giới

Thời gian qua, tình hình chủ quyền an ninh biên giới của tỉnh cơ bản được giữ vững. Có được kết quả đó là nhờ sự phối hợp chặt chẽ, toàn diện, hiệu quả giữa lực lượng BĐBP với cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương biên giới trong việc xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Lực lượng BĐBP tuần tra trên khu vực biển Cái Mép-Thị Vải.

VỮNG VÀNG NƠI ĐẦU SÓNG NGỌN GIÓ

Trong những ngày diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đội tuần tra của Đồn Biên phòng Long Sơn, TP.Vũng Tàu liên tục đi tuần tra đường biên giới. PV đi cùng và tận mắt chứng kiến, thấu hiểu về sự vất vả, gian khổ của cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm “căng mình” thực hiện nhiệm vụ. Với giọng nói trầm ấm, đôi mắt sáng và sự chân thành trong từng lời nói, Trung tá Lê Văn Sáng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Long Sơn chia sẻ: “Mặc dù quanh năm suốt tháng phải xử lý rất nhiều công việc nhưng hễ có dịp là tôi sẵn sàng tham gia cùng các chiến sĩ đi tuần đường biên giới, nhất là trong thời điểm diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Mỗi lần đứng trước cột mốc biên giới biển, dường như mọi vất vả, mệt nhọc đều tan biến để nhường chỗ cho niềm tự hào, vinh dự khi thực hiện trách nhiệm của người lính biên phòng với Tổ quốc”.

Từ năm 2015 đến nay, BĐBP tỉnh đã tổ chức 74.889 lượt tổ tuần tra vũ trang và 24.378 lượt tổ tuần tra trên sông, biển. Qua đó phát hiện, xử lý 18 vụ tàu nước ngoài neo đậu, hoạt động bất hợp pháp trong vùng nước nội thủy Việt Nam; 7 vụ với 63 đối tượng chống đối chính trị; 3 vụ với 6 đối tượng phát tờ rơi kêu gọi người tham gia biểu tình; 60 vụ với 763 đối tượng liên quan đến hoạt động tôn giáo trái pháp luật trên địa bàn biên giới.

Với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ khu vực biên giới biển, đảo rộng hơn 100.000km2 với hơn 305km chiều dài bờ biển, đảo, thời gian qua, lực lượng BĐBP tỉnh đã tăng cường công tác điều tra, sàng lọc, bố trí trinh sát mật phục ở những khu vực phức tạp; tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác biên phòng; các hiệp định, quy chế khu vực biên giới biển và cảng biển; vận động người dân tích cực tố giác tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn biên giới. Nhờ đó mà 5 năm qua, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng BĐBP gần 4.000 nguồn tin, trong đó hơn 2.000 nguồn tin có giá trị sử dụng. Từ các nguồn tin, lực lượng BĐBP đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan phát hiện bắt giữ, xử lý 303 vụ với 371 đối tượng vi phạm pháp luật, trong đó 261 vụ với 337 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, khởi tố 225 vụ với 248 đối tượng.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tuần tra khu vực biên giới xã Long Sơn (TP.Vũng Tàu).

SÁT CÁNH CÙNG NGƯỜI DÂN

Không chỉ làm tốt nhiệm vụ xây dựng “thế trận lòng dân” ở khu vực biên giới, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh luôn đồng hành, chia sẻ, đồng cam, cộng khổ với nhân dân. Điển hình mô hình “Tay kéo biên phòng” hàng tháng tổ chức cắt tóc miễn phí cho HS các trường TH trên địa bàn đóng quân; 12 cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên BĐBP tỉnh thực hiện mô hình “Hũ gạo tình thương” bằng cách bớt lại một nắm gạo bỏ vào hũ. Trung bình mỗi tháng, 12 cơ sở Đoàn trực thuộc tiết kiệm hơn 100kg gạo để tặng cho người già neo đơn, khuyết tật; các hoạt động “Hãy làm sạch biển”, sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nông thôn; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào nghèo khu vực biên giới cũng được lực lượng BĐBP duy trì thường xuyên, đã thắt chặt thêm tình quân dân nơi biên giới.

Đặc biệt với mong muốn giúp đỡ các em HS nghèo ở các xã, phường, thị trấn ven biển vượt qua khó khăn, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh còn phát động 100% đơn vị trực thuộc thực hiện chương trình “Nâng bước em đến trường”. Theo đó, các đơn vị động viên cán bộ, chiến sĩ ủng hộ một ngày lương; đẩy mạnh các hoạt động tăng gia sản xuất để nhận đỡ đầu ít nhất 2 HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hiện, chương trình “Nâng bước em tới trường” của BĐBP tỉnh đã nhận hỗ trợ 48 em HS không nơi nương tựa, mồ côi, con các gia đình chính sách, gia đình khó khăn với số tiền 500 ngàn đồng/HS/tháng.

Cán bộ, chiến sĩ tuyên truyền chủ quyền biển, đảo cho ngư dân phường 5 (TP.Vũng Tàu).

Theo Đại tá Nguyễn Văn Thống, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, những việc làm của BĐBP tuy đơn giản, nhưng hiệu quả mang lại vô cùng to lớn đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, tăng cường mối quan hệ gắn bó keo sơn giữa BĐBP với đồng bào biên giới, tạo sức mạnh tổng hợp trong xây dựng nền Biên phòng toàn dân và thế trận Biên phòng toàn dân vững chắc, cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới. “Năm 2021, đặc biệt là trong thời điểm hiện nay diễn ra Đại hội Đảng và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu sắp tới, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo, chú trọng công tác an sinh xã hội cho người dân vùng biên giới để ngày càng xứng đáng với sự tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân BR-VT”, Đại tá Nguyễn Văn Thống nói.

Bài, ảnh: MINH NHÂN