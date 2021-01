Bộ Tư lệnh Quân khu 7 thăm, chúc Tết tỉnh BR-VT

Sáng 22/1, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Thiếu tướng Võ Văn Thi, Phó Tư lệnh Quân khu 7 làm Trưởng Đoàn đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh BR-VT nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao đổi với Thiếu tướng Võ Văn Thi, Phó Tư lệnh Quân khu 7.

Tại buổi tiếp, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã thông tin đến Đoàn công tác những kết quả phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh trong năm 2020. Theo đó, năm 2020, dịch COVID-19 dù không xảy ra trực tiếp trên địa bàn tỉnh, nhưng đã gây những tác động lớn đến mọi mặt đời sống, kinh tế, xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá: GRDP đạt 3,68%, thu ngân sách đạt 103,6%. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, nhất là các chính sách hỗ trợ người dân, DN bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Quốc phòng - an ninh được giữ vững; trật tự - an toàn xã hội được bảo đảm.

“Đạt được những kết quả trên có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 7 nói chung và LLVT tỉnh nói riêng, đặc biệt là công tác phối hợp tổ chức tiếp nhận công dân đến các cơ sở cách ly tập trung trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh”, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy BR-VT đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, LLVT tỉnh trong thực hiện công tác quân sự địa phương, quốc phòng - an ninh trên địa bàn; công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Bí thư Tỉnh ủy BR-VT chúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong LLVT Quân khu 7 luôn mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 7 thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh BR-VT.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thiếu tướng Võ Văn Thi cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ bằng vật chất lẫn tinh thần của tỉnh BR-VT đối với LLVT Quân khu 7 và các lực lượng trực thuộc Bộ Quốc phòng đóng quân trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Phó Tư lệnh Quân khu 7 cũng đánh giá cao sự phối hợp của các lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển và Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã góp phần giúp Quân khu 7 nói chung và LLVT tỉnh nói riêng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: PHƯƠNG NAM