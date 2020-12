TX. Phú Mỹ có 18/21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra

Ngày 30/12, HĐND TX. Phú Mỹ khoá IV, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp lần thứ 17 nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, TX. Phú Mỹ có 18/21 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh chủ yếu đạt và vượt so với kế hoạch được giao; hoàn thành các thủ tục trình Chính phủ công nhận đạt đô thị loại III. Các công trình dự án trọng điểm, cấp thiết thuộc chương trình kinh tế - xã hội được quan tâm chỉ đạo, đôn đốc thực hiện. An sinh xã hội được đảm bảo, TX. Phú Mỹ cũng tổ chức thực hiện có hiệu quả 12 vấn đề nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Năm 2021, TX. Phú Mỹ tiếp tục xây dựng Chương trình phát triển kinh tế dịch vụ giai đoạn 2021-2025; cải thiện môi trường đầu tư, thu hút các dự án lớn sử dụng công nghệ tiên tiến, đảm bảo môi trường để đầu tư vào các KCN, CCN tập trung đã được quy hoạch; trong đó quan tâm phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ; tổ chức công bố TX. Phú Mỹ hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM…

Tại kỳ họp, HĐND TX. Phú Mỹ đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2021 của thị xã; Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách; phương án phân bổ ngân sách cấp thị xã, số bổ sung ngân sách xã, phường và phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2021; Nghị quyết phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đầu tư công chuẩn bị đầu tư năm 2021…

ĐÔNG HIẾU