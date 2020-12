TP. Vũng Tàu thu ngân sách vượt 22% kế hoạch

Ngày 14/12, UBND TP. Vũng Tàu tổ chức Hội nghị tập thể UBND TP. Vũng Tàu (mở rộng) đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tác động của dịch bệnh COVID-19 nhưng TP. Vũng Tàu đã tập trung thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, phát triển kinh tế - xã hội.

Kết quả, doanh thu thương mại - dịch vụ ước hơn 212 ngàn tỷ đồng, bằng 92,63% năm 2019; giá trị sản xuất công nghiệp 28.410 tỷ đồng, bằng 96,31% năm 2019. Thu ngân sách ước 4.588,6 tỷ đồng, đạt 122% kế hoạch, chi ngân sách ước 1.89,2 tỷ đồng, đạt 123% kế hoạch. Trong năm 2020, khách đến du lịch tại TP Vũng Tàu ước đạt 4,3 triệu lượt…

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Hoàng Vũ Thảnh, Quyền Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện công tác chăm lo, chuẩn bị các điều kiện cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu vui tươi, an toàn, tiết kiệm; tăng cường kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm; thúc đẩy hoạt động ngành du lịch, dịch vụ trong tình hình mới, đẩy mạnh kích cầu du lịch, quản lý và kiểm soát tốt chất lượng kinh doanh dịch vụ trong mùa cao điểm cuối năm; tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội; tập trung triển khai thực hiện các dự án trọng điểm...

HUYỀN TRANG