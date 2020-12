Nhiều chỉ tiêu kinh tế vượt kế hoạch năm

Ngày 9/12, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Bà Rịa khóa VI đã tổ chức Hội nghị lần thứ 6 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị BCH Đảng bộ TP.Bà Rịa khóa VI.

Năm 2020, trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi COVID-19, nhưng kinh tế - xã hội TP.Bà Rịa vẫn đạt kết quả khả quan. Doanh thu thương mại-dịch vụ đạt 110,9% kế hoạch năm (tăng 22,9%); giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp đạt 100,4% kế hoạch; giá trị sản xuất nông- ngư nghiệp đạt 101,2% kế hoạch. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 774 tỷ đồng, đạt 122,2% kế hoạch năm... Đặc biệt, TP.Bà Rịa đã giải ngân vốn các công trình trong năm 2020 và các công trình do UBND tỉnh quyết định đầu tư đạt 100% kế hoạch. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội; quốc phòng, an ninh được bảo đảm, chất lượng cuộc sống của người dân được nâng cao. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được quan tâm thực hiện tốt.

Năm 2021, thành phố phấn đấu tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 657 tỷ đồng; tổng đầu tư xây dựng cơ bản đạt 873,2 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương những kết quả đạt được của TP.Bà Rịa. Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy cho rằng, năm 2021 là năm đầu tiên triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2026, Đảng bộ thành phố cần xây dựng kế hoạch xứng tầm để phát huy tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương. Chú trọng thu hút đầu tư, đa dạng hóa các dịch vụ để chuyển dịch kinh tế theo hướng phát triển mạnh thương mại-dịch vụ; khai thác hiệu quả kinh tế khu vực ven sông... Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

