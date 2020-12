Tổng thu ngân sách năm 2020 ước đạt 74.511 tỷ đồng

Ngày 3/12, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để nghe và cho ý kiến về Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện công tác phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo dự thảo báo cáo, trong năm 2020, kinh tế của tỉnh duy trì ổn định, đạt kết quả tích cực. Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng. Doanh thu dịch vụ cảng ước cả năm tăng so với năm 2019. Nhiều giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy phát triển dịch vụ cảng và dịch vụ logistics đã được triển khai. Một số công trình, dự án trọng điểm, nhất là dự án hạ tầng giao thông kết nối vùng được thúc đẩy mạnh mẽ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ước đạt 74.511 tỷ đồng; chi ngân sách 23.938 tỷ đồng, đạt 100,8% dự toán, tăng 28,4% so với năm 2019. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của tỉnh trừ dầu khí tăng 3,5% so với năm 2019…

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Phạm Viết Thanh cho rằng, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển của tỉnh trong năm 2020. Tuy nhiên, tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn được duy trì, là dấu hiệu đáng mừng. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, trong năm 2021, các cấp, các ngành cần tập trung, nỗ lực để hoàn thành các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục hoàn chỉnh Báo cáo tình hình thực hiện công tác phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, trong đó lưu ý điều chỉnh số liệu, chỉ tiêu sát thực tế để việc triển khai thực hiện đạt kết quả tốt.

• Chiều cùng ngày, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cũng chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để nghe và cho ý kiến về các dự thảo tờ trình của UBND tỉnh.

Trong đó, một số dự thảo tờ trình quan trọng như: Nghị quyết kéo dài thời gian áp dụng Nghị quyết số 46/2016/NQ-HĐND ngày 4/8/2016 về việc ban hành chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh giai đoạn 2016-2020 và Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND ngày 4/8/2016 phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vững tỉnh giai đoạn 2016-2020 đến hết năm 2021; Nghị quyết phê duyệt chỉ tiêu biên chế và hợp đồng lao động các hội có tính chất đặc thù; Nghị quyết phê duyệt chỉ tiêu biên chế công chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc tỉnh năm 2021; Nghị quyết phê duyệt số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2021; Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách, công an viên ở xã, thôn, ấp, khu phố; Nghị quyết về phê chuẩn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025…

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Phạm Viết Thanh cơ bản thống nhất với nội dung các dự thảo tờ trình. Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, đối với Tờ trình Nghị quyết phê duyệt chỉ tiêu biên chế công chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68, cần tính toán các chỉ tiêu biên chế phù hợp với lộ trình thực hiện tinh giản biên chế của tỉnh. Đối với kế hoạch đầu tư công, UBND tỉnh cần đưa ra các giải pháp hữu hiệu để thực hiện đúng theo lộ trình đề ra.

Tin, ảnh: PHƯƠNG NAM