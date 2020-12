Tháo gỡ ách tắc của ngành giáo dục

Do chưa có hướng dẫn kịp thời, đồng bộ trong việc thực hiện Luật Giáo dục năm 2019 đã dẫn đến tình trạng tỉnh không tuyển dụng đủ GV cho năm học 2020-2021. Thậm chí, thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành và địa phương đã dẫn đến các vấn đề khác của ngành giáo dục hiện vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Đó là một trong những nội dung được thảo luận sôi nổi tại hội trường trong ngày làm việc thứ hai của Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa VI.

ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP HỢP ĐỒNG GV THỈNH GIẢNG

Liên quan vấn đề xét tuyển viên chức giáo dục gặp nhiều khó khăn, chưa kịp thời mà các đại biểu HĐND đề cập tại Phiên thảo luận của Kỳ họp thứ 19 trong chiều 12/12, bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở GD-ĐT lý giải, nguyên nhân của thực trạng này là do công tác phê duyệt kế hoạch và thực hiện tuyển dụng của các địa phương còn chậm, không hoàn thành đúng kế hoạch do UBND tỉnh đề ra. Cùng với đó là vấn đề thiếu nguồn tuyển đủ chuẩn do việc lập kế hoạch xét tuyển còn cứng nhắc, quy định mới về chuẩn GV cấp MN, TH, THCS theo quy định của Luật Giáo dục mới được nâng lên.

Bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở GD-ĐT giải trình về các vấn đề liên quan đến chậm trễ trong tuyển dụng GV.

Để khắc phục tình trạng trên, bà Châu đề nghị tỉnh cho phép trong năm học 2020-2021, các cơ sở giáo dục được ký hợp đồng GV thỉnh giảng theo chuẩn cũ, bởi hiện nay những hướng dẫn của Bộ GD-ĐT và Bộ Nội vụ thiếu sự đồng nhất, còn mâu thuẫn với Luật Giáo dục năm 2019. Về việc thiếu nguồn tuyển, đề nghị UBND tỉnh cho phép đặt hàng đào tạo với những bộ môn còn thiếu nhiều hoặc không có nguồn tuyển.

Chủ trì Phiên thảo luận, ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Sở GD-ĐT báo cáo nội dung thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý các cơ sở giáo dục công lập. Tuy nhiên, Giám đốc Sở GD-ĐT đề nghị Sở Nội vụ làm rõ nội dung này.

Các trường TH trên địa bàn tỉnh hiện vẫn chưa có thiết bị dạy học lớp 1. Trong ảnh: HS lớp 1/1 Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai trong tiết học Toán của cô Trần Thị Quỳnh.

Ông Trương Thanh Phong, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, việc thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý các cơ sở giáo dục trên địa bàn chưa kịp thời là do đây là chủ trương mới nên còn lúng túng trong quá trình triển khai, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19… Để giải quyết những vướng mắc này, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đề xuất tạm dừng thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng để Ban Tổ chức Trung ương sửa đổi những vướng mắc trong quy chế thi tuyển để tiếp tục triển khai theo quy chuẩn mới. Trong thời gian chưa dừng thực hiện đề án, những đơn vị đã và đang triển khai có thể tiếp tục thực hiện.

Ông Trương Thanh Phong, Giám đốc Sở Nội vụ giải trình về việc chậm trễ, khó khăn trong tuyển dụng viên chức danh lãnh đạo quản lý các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Không hoàn toàn đồng tình với những giải trình của lãnh đạo hai Sở, đại biểu Bùi Chí Tình, Phó trưởng Ban VH-XH, HĐND tỉnh khẳng định, công tác tuyển dụng viên chức giáo dục chậm trễ, không đáp ứng yêu cầu thực tế không phải là vấn đề của riêng năm học này mà là thực trạng đã tồn tại nhiều năm. Do đó, vấn đề này cần được nghiên cứu để đề ra giải pháp căn cơ hơn nhằm tuyển đủ nguồn đã được phân bổ. Đại biểu Bùi Chí Tình nhấn mạnh: “Vướng mắc chủ yếu là do không có nguồn tuyển đủ chuẩn. Do đó, ngoài các giải pháp Sở GD-ĐT đã đề xuất, thì việc bảo đảm nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu tuyển dụng là vấn đề cần đặc biệt quan tâm quan tâm. Việc đặt hàng đào tạo là chưa đủ mà phải khẩn trương nâng cấp Trường CĐ Sư phạm tỉnh thành trường ĐH; đồng thời liên kết với các cơ sở giáo dục có đủ năng lực để đào tạo nguồn tuyển dụng GV”.

PHẢI KHẮC PHỤC YẾU TỐ CHỦ QUAN

Ông Mai Ngọc Thuận cho rằng, Sở GD-ĐT cần làm rõ việc mua sắm thiết bị cho lớp 1 chậm trễ. Với vấn đề, bà Trần Thị Ngọc Châu nhận trách nhiệm là người đứng đầu ngành nhưng chưa làm tròn trách nhiệm với HS. Bà Châu phân tích: “Việc chậm trễ này xuất phát từ sự chồng chéo trong quy định, dẫn tới Sở GD-ĐT và Sở Tài chính chưa thống nhất trong việc lập danh mục về tiêu chuẩn định mức thiết bị giáo dục chuyên dùng. Sở GD-ĐT và Sở Tài chính sẽ phối hợp tháo gỡ nhanh các vướng mắc trong quy trình mua sắm, bảo đảm học kỳ II năm học 2020-2021, tất cả các trường TH trên địa bàn tỉnh có đủ thiết bị dạy học lớp 1. Đồng thời, ngành cũng sẽ rút kinh nghiệm cho việc mua sắm trang thiết bị cho các năm tiếp theo phục vụ đổi mới chương trình SGK theo lộ trình”.

Về việc mua sắm thiết bị, ông Bùi Chí Tình cho rằng, không phải chỉ cần hai Sở tiếp tục phối hợp là có thể giải quyết vấn đề mà quan trọng hơn cả là chấn chỉnh công tác cải cách hành chính trong nội bộ các sở.

Ông Huỳnh Văn Hồng, Phó trưởng Ban VH-XH, HĐND tỉnh đề nghị giải trình rõ hơn về vấn đề vướng mắc của ngành giáo dục.

Xung quanh vấn đề này, ông Huỳnh Văn Hồng, Phó trưởng Ban VH-XH, HĐND tỉnh bày tỏ băn khoăn: “Qua khảo sát, HĐND tỉnh nhận thấy, đây là một năm học thiếu cả thiết bị giảng dạy, thiếu GV và cán bộ quản lý. Các trường học trên địa bàn tỉnh sẽ ra sao khi thiếu tới 108 cán bộ quản lý, 802 GV”. Theo ông Hồng, nguyên nhân của những vấn đề này chủ yếu là do yếu tố chủ quan của ngành và các địa phương khi không tổ chức sơ kết để đánh giá rút kinh nghiệm công tác tuyển dụng trong thời gian qua, không tham mưu giải quyết tồn tại của ngành.

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ