Số vụ vi phạm pháp luật về TTXH giảm 5,16%

Ngày 22/12, Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, tổng kết công tác Đảng năm 2020. Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 2 lãnh đạo phòng thuộc Công an tỉnh.

Trong năm qua, Công an tỉnh đã bảo vệ an ninh, an toàn Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình, kế hoạch bảo đảm ANTT. Theo đó, trong năm 2020, toàn tỉnh xảy ra 956 vụ vi phạm pháp luật về TTXH (giảm 5,16% so với năm 2019). Trong đó, án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đã điều tra làm rõ đạt tỷ lệ 95,1%; TNGT giảm cả 2 tiêu chí (số vụ và số người chết); đã bố trí 100% xã có công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã. Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND được Đảng bộ Công an tỉnh chú trọng, làm tốt công tác giáo dục, chính trị tư tưởng, cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Thọ đánh giá cao kết quả Đảng bộ Công an tỉnh đạt được trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới, Đảng bộ Công an tỉnh cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước về bảo đảm ANTT, đặc biệt là Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với bảo đảm ANTT trong tình hình mới”; Phải kiên quyết bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia và TTATXH; Quan tâm giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, chiến sĩ về đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; Cần tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng cả về chính trị tư tưởng và tổ chức; Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá các tổ chức Đảng và đảng viên trong việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị.

Dịp này, ông Nguyễn Văn Thọ đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Đại tá Lê Trung Hoàng và Đại tá Nguyễn Xuân Sơn, là lãnh đạo các phòng trực thuộc Công an tỉnh.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN